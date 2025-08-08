シャディ、エスクリとの協業開始

ラオックスホールディングス株式会社

ラオックスホールディングス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長COO：矢野輝治、東証スタンダード：8202、以下「ラオックス」）は、当社グループ会社であるシャディ株式会社（以下「シャディ」）と、資本提携先である株式会社エスクリ（本社：東京都中央区、代表取締役社長CEO：渋谷守浩、東証スタンダード：2196、以下「エスクリ」）が、ブライダル領域における引出物・ギフト提案に関して協業を2025年8月より開始することをお知らせいたします。

■協業の背景と目的

当社グループでは、ギフトソリューション事業における新規顧客の拡大を中期経営計画における重点戦略の一つとして掲げております。2025年5月のエスクリとの資本業務提携は、ブライダル領域をはじめとした各事業で、両社の強みを組み合わせたシナジー創出を目指す重要な取り組みとなります。



エスクリは、全国で直営式場を展開し、結婚式のトータルプロデュースを通じて培った提案力と運営ノウハウを強みとする、ブライダルサービスのプロフェッショナルです。常に変化する価値観に柔軟に対応し、ゲスト体験の質を高める取り組みを継続的に推進しています。



シャディは、1971年にカラー通販カタログを発行し、1987年にはカタログギフト『アズユーライク』を発刊するなど、“選べるギフト”文化を広めたパイオニアです。2026年の創業100周年を目前に、信頼と品質を礎に次の100年へ向けた新たな価値創造へと挑戦を続けています。



このたび、その第一歩としてシャディとエスクリが協業を開始し、エスクリが有するブライダル市場における顧客基盤と販売力に、シャディが培ってきたギフト商品の企画・開発力および調達ネットワークを融合させることで、単独では実現困難であった革新的な引出物・ギフト提案を目指します。これにより、顧客満足度の向上と、商品ラインナップの一層の充実を図ってまいります。

■今後の展望

当社グループは今後も、エスクリとの資本提携関係を一層深化させるとともに、グループ内外のパートナーとの連携をさらに強化することで、ブライダル・ギフト・ライフスタイル分野におけるシナジーを最大化し、持続可能な成長と企業価値の向上を実現してまいります。

■シャディ株式会社 会社概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/77089/table/78_1_71d380adb2ace48291a54154c0bd4010.jpg?v=202508080427 ]

■株式会社エスクリ 会社概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/77089/table/78_2_750382d5542a1bb7605bce7823de2792.jpg?v=202508080427 ]

■シャディ株式会社について（https://shaddy.jp/ir/）

1926年に創業し、フォーマルギフトのリーディングカンパニーとして2026年に100年を迎えるシャディ株式会社は、全国に約2,200（EC専売店を含む）のサラダ館・シャディ店を展開、自社ECであるシャディギフトモール（https://shaddy.jp/ ）やその他タッチポイントを統合したラオックスグループの中核オムニチャネルリテーラーとして躍進を続けています。シャディは、カタログギフトのパイオニア企業として、ありとあらゆるライフイベントや、カレンダーイベント、贈答文化、しきたり、慣習に精通しております。お祝い品や返礼品に適した商品を幅広く取り揃え、ギフト業界を牽引し続けてまいりました。個人のお客様、法人クライアント様へ新たな価値提案を行い、贈る側、贈られる側の笑顔を創造する総合ギフトカンパニーとして次の100年に向けて邁進してまいります。



シャディ公式ツイッター：https://twitter.com/shaddyjp

シャディ公式インスタグラム：https://www.instagram.com/shaddy_giftmall/