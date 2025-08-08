令和７年夏の特別展「終戦-戦争の終わりと戦後の始まり-」関連イベントのご紹介

独立行政法人国立公文書館


　独立行政法人国立公文書館（所在地：東京都千代田区、館長：鎌田　薫）は、令和７年７月１９日（土）～９月１５日（月・祝）の間、令和７年夏の特別展「終戦―戦争の終わりと戦後の始まり―」を開催いたします。


　本展では、会期中各界の有識者によるトークセッションや動画制作ワークショップなど、様々なイベントを開催いたします。


スペシャルトークセッション


　特別展に関連したテーマに基づき、各界の有識者が多角的な視点から特別展や当館所蔵資料について、対談形式で語るイベントを開催いたします。


夏休み小中学生向け動画制作ワークショップ


　特別展のテーマである「終戦」について、プロの社会科講師の解説を受けた後、動画編集のプロの指導のもと、２人１組のチームで特別展に関連した動画制作に挑戦できるワークショップを開催いたします。


夜間開館ギャラリートーク


　令和７年夏の特別展「終戦―戦争の終わりと戦後の始まり―」の企画担当者によるギャラリートークを開催いたします。


各イベントの参加方法等の詳細は、


国立公文書館HP（https://www.archives.go.jp/exhibition/）をご覧ください。


【開催概要】


特別展タイトル：「終戦―戦争の終わりと戦後の始まり―」


協力　　　　　：NHK


開催期間　　　：令和７年７月１９日（土）～９月１５日（月・祝）　※８月２５日（月）は休館


開催地　　　　：国立公文書館　東京本館１階展示ホール


　　　　　　　　〒１０２-００９１　東京都千代田区北の丸公園３-２


アクセス　　　：東京メトロ東西線　竹橋駅下車　１b出口　徒歩５分


開催時間　　　：午前９時１５分～午後５時００分


　　　　　　　　※期間中の毎週金曜日は、午後８時まで開館します。


国立公文書館HP：https://www.archives.go.jp/exhibition/




<報道関係の方からのお問い合わせ先>


独立行政法人国立公文書館　展示担当　TEL：03-6680-7206