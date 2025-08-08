令和７年夏の特別展「終戦-戦争の終わりと戦後の始まり-」関連イベントのご紹介

独立行政法人国立公文書館

独立行政法人国立公文書館（所在地：東京都千代田区、館長：鎌田 薫）は、令和７年７月１９日（土）～９月１５日（月・祝）の間、令和７年夏の特別展「終戦―戦争の終わりと戦後の始まり―」を開催いたします。

本展では、会期中各界の有識者によるトークセッションや動画制作ワークショップなど、様々なイベントを開催いたします。

スペシャルトークセッション

特別展に関連したテーマに基づき、各界の有識者が多角的な視点から特別展や当館所蔵資料について、対談形式で語るイベントを開催いたします。

夏休み小中学生向け動画制作ワークショップ

特別展のテーマである「終戦」について、プロの社会科講師の解説を受けた後、動画編集のプロの指導のもと、２人１組のチームで特別展に関連した動画制作に挑戦できるワークショップを開催いたします。

夜間開館ギャラリートーク

令和７年夏の特別展「終戦―戦争の終わりと戦後の始まり―」の企画担当者によるギャラリートークを開催いたします。

各イベントの参加方法等の詳細は、

国立公文書館HP（https://www.archives.go.jp/exhibition/）をご覧ください。

【開催概要】

特別展タイトル：「終戦―戦争の終わりと戦後の始まり―」

協力 ：NHK

開催期間 ：令和７年７月１９日（土）～９月１５日（月・祝） ※８月２５日（月）は休館

開催地 ：国立公文書館 東京本館１階展示ホール

〒１０２-００９１ 東京都千代田区北の丸公園３-２

アクセス ：東京メトロ東西線 竹橋駅下車 １b出口 徒歩５分

開催時間 ：午前９時１５分～午後５時００分

※期間中の毎週金曜日は、午後８時まで開館します。

国立公文書館HP：https://www.archives.go.jp/exhibition/

