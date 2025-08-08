「睡眠の質」改善のカギは、朝にあり　調査データから紐解く生活者の睡眠の意識と実態

写真拡大

株式会社クロス・マーケティング


株式会社クロス・マーケティング（本社：東京都新宿区　代表取締役社長兼CEO：五十嵐　幹、以下当社）は、8月20日（水）にセミナーを開催いたします。

詳細・お申込みはこちら


https://www.cross-m.co.jp/seminar/20250820(https://www.cross-m.co.jp/seminar/20250820)



■セミナー内容


「睡眠の質」というキーワードがすっかり私たちの生活に定着してきている昨今、生活習慣の改善から睡眠に関連する商品サービスの利用など「睡眠の質」向上のために何かしら意識/行動をしたことのある方も多いのではないでしょうか。


今ではヒット商品となった乳酸菌飲料、アプリ等用いた睡眠計測、枕やマットレスなどの寝具…など睡眠をサポートする商品/サービスも様々な分野から多数上市されています。


いつの時代も睡眠不足と言われる日本人は、睡眠の質を改善することへの興味関心は高いことが伺えますが、実際の意識や行動はどうなっているのでしょうか？



本ウェビナーでは、当社で実施した調査から得られた多種多様なデータを基に、リサーチャーと共に「生活者の睡眠状況の実態」「生活者の睡眠にまつわる改善行動や意識」についてお知らせし、睡眠ニーズを紐解くヒントをお伝えします。



また、調査回答者を「睡眠時間の充足度×睡眠の質改善意向」で4つに分類。


「睡眠の質を良くしたい」と考えている77%の人々を、「睡眠時間が足りている層」と「足りていない層」に分けて深掘りします。

※当社は、2025年3月、全国47都道府県に在住する20～69歳の男女2,500人を対象に「睡眠に関する調査（2025年）」を行いました。



●睡眠に関する調査（2025年）実態編


https://www.cross-m.co.jp/report/20250415sleep



●睡眠に関する調査（2025年）改善行動・意識編


https://www.cross-m.co.jp/report/20250422sleep



■プログラム


1.　睡眠への関心の高まりやトレンド


2.　生活者データからみる「睡眠の質」の実態


3.　質疑応答



■このような方にオススメ


●「生活者の睡眠の実態」について興味のある方


●睡眠市場の商品/サービスの開発に携わる企画開発、マーケター、事業部の方



■開催概要


名称：「睡眠の質」改善のカギは“朝にあり”


日時：2025年8月20日（水）14:00～15:00


参加方法：Zoomによるオンラインセミナー・事前申込制　※前日に視聴URLをお送り致します。


参加費：無料


詳細・お申込みはこちら：https://www.cross-m.co.jp/seminar/20250820


※競合企業などご参加をお断りする場合がございます。



今後も当社は、さまざまな手法を取り入れながら、お客様のマーケティングパートナーとして、ニーズに適したマーケティングリサーチ、マーケティングソリューションを提供していきます。

【会社概要】


会社名： 株式会社クロス・マーケティング　https://www.cross-m.co.jp/


所在地： 東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー24F


設立： 2003年4月1日


代表： 代表取締役社長兼CEO　五十嵐 幹


事業内容： マーケティング・リサーチ事業、マーケティング・リサーチに関わるコンサルテーション



■本リリースに関するお問い合わせ先


株式会社クロス・マーケティング　セミナー事務局


seminar@cm-group.co.jp