TRIAD、コーポレートサイトを全面リニューアル

株式会社TRIAD（本社：東京都港区 / 代表取締役：倉持 正之）は、コーポレートサイト（https://triad.company/）を全面的にリニューアルいたしました。今回の改定では、当社の活動・価値をより多くのステークホルダーに伝えるための情報発信力とブランディングの強化を主目的としております。

リニューアルの背景と目的

当社は建築・都市開発・不動産など複数の領域で事業を展開していますが、これまでその実績や活動方針を広く伝える手段が限られていましたが、今回のリニューアルでは、「どのような会社か」「何を目指しているのか」といったストーリーや価値観を社外の方にも伝わる設計に再構築し、企業価値の可視化を図ることを目指しています。

ブランドイメージと事業概要の認知向上本リニューアルでは、主に以下の目的のもと、コーポレートブランドの発信力を強化し、視覚的にわかりやすく直感的なデザイン・構成を採用しました。情報発信力を強化する「メディア機能」を新設し、トップページに、物件取得、建築コンペ、顧問就任などのトピックをリアルタイムに発信できるようになりましたタイムリーな情報発信により、当社の取り組みや姿勢を社外に積極的に伝えていきます。

今後の展望

今回のリニューアルは、ノーコード化などの運用改善も一部行っていますが、最も重視したのは企業のアウトプットを最大限に可視化・伝達する設計です。これにより、これまで接点のなかったステークホルダーとの新たな接点を生み出し、TRIADという存在・ブランドへの理解を深めていただくための情報基盤となることを目指します。

代表取締役：倉持 正之

資本金：1億円

所在地：東京都港区南青山２丁目２６－１

事業内容：不動産投資事業／不動産管理事業／不動産開発及びリノベーション事業／不動産資産価値向上事業（一時保有含む）／不動産特定共同事業

URL ： https://triad.company/

アライアンスパートナー

COZUCHI（コヅチ）：https://cozuchi.com/ja/

COMMOSUS（コモサス）：https://commosus.jp/



プロジェクト

Visional City Design Competition（ビジョナルシティデザインコンペティション）：https://www.vcdc.jp/