【緊急告知】三上所長と行くサンセットミステリーツアー＆ＢＢＱ 　初開催決定！

いいの街なか活性化委員会

国際未確認飛行物体（UFO）研究所 三上丈晴所長（月刊ムー編集長）

福島市飯野まちづくり研究会（会長 阿曽隆一）は８月３０日（土）に、国際未確認飛行物体（ＵＦＯ）研究所の研究活動として、三上丈晴所長（月刊ムー編集長）とともに、ＵＦＯ目撃情報が数多く報告され、ＵＦＯの基地とも言われる謎の山、千貫森（福島県福島市）に登り、ＵＦＯを呼ぶ実験研究活動を行います。

また下山後は、三上所長とともに地元の食材を使用したＢＢＱや、地元名産のＵＦＯエレファントガーリックを使ったＵＦＯ餃子などを食べながらＵＦＯ交流会を開催します。

ＵＦＯミステリーを体験しながら、三上所長と楽しく交流を深めましょう。https://ufo-laboratory.com

千貫森千貫森で撮影された未確認飛行物体宇宙人？

〇開催概要

＜三上丈晴所長と行、ＵＦＯを探せ！サンセットミステリーツアー＆ＢＢＱ＞

・日時 2025 年８月３０日（土）（雨天決行、荒天中止）

・場所 千貫森（福島県福島市飯野町青木字小手神森 1-299）

・募集定員 ５０名 （予約制、先着順）

・参加費 ・大人 10,000 円 ・中高生 5,000 円・小学生3,000 円・未就学児は無料

＜参加特典＞

１.ＪＲ福島駅から往復無料送迎バス（自家用車利用も可能です）

２.三上所長と直接話せる交流イベント

３.地元食材バーベキュー

（生ビール、ソフトドリンクなど飲み放題、おにぎり、ＵＦＯ餃子、かき氷付き。）

４.UFO オリジナルＴシャツプレゼント

５.UFO ふれあい館展望風呂入浴無料

６.キャンプテント設営場所のご提供

テント泊を希望の方は公園（トイレ、水場あり）を無料でご利用いただけます。

※テント等道具は各自ご用意ください。たき火はご遠慮ください。

＜夏の終わりの DJ ナイト！＞

・18:30～20:30

・DJ サムの 80 年代ダンスミュージックと UFO ソングで未知との遭遇！

・満天の星空の下、心地よいお時間をお過ごしください！

○タイムスケジュール

14:50 集合 JR 福島駅西口バスプール ※時間厳守でご集合ください

15:00 出発 専用送迎バス（往路）

15:45 千貫森到着 UFO ふれあい館見学

16:45 千貫森登山スタート

17:30 千貫森頂上着 UFO を呼ぶ研究活動

18:00 千貫森下山

18:11 日没（予報時間）

18:30 UFO 交流会ＢＢＱ

20:30 終了 専用送迎バス（復路）

21:00 JR 福島駅西口バスプール到着 解散

※千貫森では、三上所長が全行程同行します。また運動靴、雨具、懐中電灯などをご持参ください。

〇参加方法

・件名「サンセットミステリーツアー＆BBQ 申込み」

・参加申込全員のお名前 ・住所 ・連絡先 ・生年月日

・バス利用の有無

・交通手段

・テント泊希望の有無

※上記をご記入の上、メールにてお申し込みください。

申込先 e-mail yebisuya-kanko@if-n.ne.jp コピーしてご利用ください

株式会社エビスツーリスト（福島県知事登録旅行業）

TEL 024-562-2988 (平日の 9:00～15:00 まで) 担当 高槻

・申込締切…8 月 27 日（水）15:00 まで