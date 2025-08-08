半導体用マスフローコントローラー市場2025-2031：世界市場規模、成長、動向、予測の最新分析
半導体用マスフローコントローラー（MFC）は、ガス流量を精密に制御する必要がある半導体業界およびその他の用途で使用される重要な装置である。半導体製造において、MFCはさまざまなプロセスに正確かつ安定したガス流を供給する上で重要な役割を果たす。これらのプロセスには、化学気相成長（CVD）、物理気相成長（PVD）、エッチング、イオン注入、その他のガス関連用途が含まれる。
半導体製造プロセスにおいて、マスフローコントローラー（MFC）は極めて高精度なガス流量制御を実現する装置である。ウェハ上への薄膜形成やエッチング工程では、ナノメートル単位の膜厚や反応率が製品品質を左右するため、再現性と安定性が求められる。半導体の微細化と多層化が進む中で、微小流量域における制御精度向上やリーク低減、応答速度の高速化が必須技術となっている。また、プロセス全体の自動化と統合化が進展し、装置間のインターフェイス標準化や通信プロトコルへの対応も重要な開発要件である。
市場を牽引する主因として、より高度な半導体デバイス需要の拡大が挙げられる。５Ｇ通信やAI演算、高性能IoT機器など、先端アプリケーション向けに低消費電力かつ高集積のチップが求められており、微細プロセスの歩留まり向上が競争力の要である。加えて、製造拠点の地域分散化や新規ファウンドリの増設によって、世界各地のウェハ投資が活発化しており、量産ライン向けのMFC導入ニーズが増大している。環境規制の強化に伴い、クリーンガスの精密管理や排ガス抑制も市場要件に組み込まれている。
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバル半導体用マスフローコントローラー市場の成長2025-2031」によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが6.2%で、2031年までにグローバル半導体用マスフローコントローラー市場規模は15.1億米ドルに達すると予測されている。
図. 半導体用マスフローコントローラー世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327074&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327074&id=bodyimage2】
図. 世界の半導体用マスフローコントローラー市場におけるトップ15企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、半導体用マスフローコントローラーの世界的な主要製造業者には、HORIBA、Fujikin、Beijing Aurasky、MKS Instruments、Kuwana Metals, Ltd、MKP、AZBIL、Brooks、Bronkhorst、Lintecなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約93.0%の市場シェアを持っていた。
高度制御アルゴリズムとセンサー融合技術を応用したMFCソリューションは、従来比で応答遅延を半減し、微小変動にも即時追従することを可能としている。標準搭載のパラメータ最適化機能により、導入後のプロセス調整工数が大幅に低減され、製造ラインの稼働率向上とトータルコスト削減に直結するメリットを提供する。さらに、ソフトウェア／ハードウェア一体型プラットフォーム設計によって、他メーカー製装置とのインターフェイス適合性が担保されるため、ライン統合化プロジェクトの推進がスムーズに進行する体制が整備されている。
