リチウムイオンポータブル電源バッテリーセル市場2025-2031：世界市場規模、成長、動向、予測の最新分析
リチウムイオンポータブル電源とは、軽量かつ高エネルギー密度のリチウムイオン電池を搭載した、可搬型の蓄電装置である。AC・DC出力端子やUSBポートなどを備え、多様な電気機器への電力供給が可能であり、家庭用から業務用、屋外用途まで幅広く利用されている。その構造的特徴としては、蓄電ユニットに加え、電力変換回路、安全制御回路、表示系および通信モジュールなどを一体化した高度なモジュール設計が挙げられる。特に再生可能エネルギーとの親和性の高さ、ならびに災害対策・移動作業向けの電源確保手段としての有用性により、近年注目度が急速に高まっている。
リチウムイオンポータブル電源は、主にエネルギー・家電・建設・防災・アウトドア・医療といった多岐にわたる分野で活用されている。特に災害時の非常用電源としての導入が自治体や医療機関で進んでおり、再エネ分野では太陽光パネルとの連携による自立型電源システムの構築にも貢献している。また、近年の分散電源化の流れや電動工具・電動移動体の普及に伴い、現場単位での柔軟な電力利用ニーズが拡大している点も背景にある。加えて、エネルギーインフラ未整備地域への普及や、途上国市場への展開可能性も産業横断的な広がりを示している。
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバルリチウムイオンポータブル電源バッテリーセル市場の成長2025-2031」によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが17.1%で、2031年までにグローバルリチウムイオンポータブル電源市場規模は53.4億米ドルに達すると予測されている。
図. リチウムイオンポータブル電源世界総市場規模
図. 世界のリチウムイオンポータブル電源市場におけるトップ17企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、リチウムイオンポータブル電源の世界的な主要製造業者には、EcoFlow、Shenzhen Hello Tech Energy、GOAL ZERO、PowerOak、ANKER、Dbk Electronics、Westinghouse、Allpowers Industrial、JVC、SBASEなどが含まれている。2024年、世界のトップ5企業は売上の観点から約61.0%の市場シェアを持っていた。
競争優位性の鍵は、高容量化・軽量化・安全性の確保といったバッテリー技術そのものに加え、出力制御の多様性やユーザーインターフェースの洗練度、IoT連携といったソフト面にある。特に熱管理技術やBMS（バッテリーマネジメントシステム）の高度化は製品の信頼性に直結しており、国内外のメーカーは差別化要素として積極的に投資している。一方で、規格統一やポート互換性の確保といった標準化の動きも進行しており、量産性と互換性の両立が求められている。中国や韓国の電池メーカーをはじめ、家電・車載・産業用の大手企業が競争プレイヤーとして名を連ねている。
今後、リチウムイオンポータブル電源は、エネルギーマネジメントの分散化・個人化という大きなトレンドの中で中核的な存在となる可能性を持つ。特に、家庭内のスマートグリッド対応、再エネ設備との連動、防災・BCP対策の要素としての重要性が増している。また、製品のモジュール化・システム統合の進展により、EV・住宅・オフグリッド環境との連携も視野に入る。持続可能性の観点からは、使用済み電池のリユースや再資源化の枠組みとの接合が課題であり、今後の製品開発・政策設計においても無視できない要素となる。総じて本製品は、単なる電源装置に留まらず、次世代エネルギーエコシステムを支えるキーコンポーネントとして位置づけられる。
レポート概要
タイプ別セグメント：
2500 mAh
2550 mAh - 2600 mAh
2850 mAh - 3000 mAh
3200 mAh -3350 mAh
Others
用途別セグメント：
Large Capacity Portable Power Supply
General Portable Power Supply
会社概要
LP informationは、専門的な市場調査レポートの出版社です。高品質の市場調査レポートを提供することで、意思決定者が十分な情報を得た上で意思決定を行い、戦略的な行動を取ることを支援し、新製品市場の開拓という研究成果を達成することに注力しています。何百もの技術を網羅する膨大なレポートデータベースにより、産業市場調査、産業チェーン分析、市場規模分析、業界動向調査、政策分析、技術調査など、さまざまな調査業務のご依頼に対応可能です。
お問い合わせ先｜LP Information
日本語公式サイト：https://www.lpinformation.jp
グローバルサイト：https://www.lpinformationdata.com
電子メール：info@lpinformationdata.com
配信元企業：LP Information Co.,Ltd
プレスリリース詳細へ