コーポレート・ガバナンス強化に向け、「監査等委員会設置会社」への移行を決定
株式会社グラッドキューブ（本社：大阪市中央区 代表取締役 CEO 金島 弘樹 以下、グラッドキューブ）は、2025年8月8日（金）に開催された臨時株主総会において、「監査等委員会設置会社」への移行に関する定款変更議案が承認可決されたことをお知らせいたします。
これにより、当社は同日をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。監査等委員が取締役会の構成メンバーとなることで、取締役会の監督機能を一層強化し、より健全で透明性の高い経営体制を実現してまいります。
■背景と目的
当社ではこれまでも、社外取締役の登用や内部統制の整備を通じ、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでまいりました。今回の体制変更は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、監査等委員会設置会社に移行するものであります。
■変更日
2025年8月8日（臨時株主総会終結時）
■参考資料（詳細な定款変更内容）
監査等委員会設置会社への移行、役員人事及び定款の一部変更に関する詳細については、以下のURLをご参照ください。
URL：https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS82232/76a74add/d754/4a1c/a94f/f4539d0ad207/140120250808537407.pdf
■株式会社グラッドキューブ（証券コード：9561）について
当社のビジョンは「世界中の人々に笑顔と喜び（ glad ）を届けるテックカンパニー」です。また、最先端の技術を追求するテクノロジー企業として、日本を牽引する存在へ成長することを目指しています。
事業内容は、顧客のマーケティング活動を支援するマーケティング DX 事業部（ AI を搭載しコンバージョン率を向上させるための LPO ツール「 SiTest 」等を展開する SaaS、インターネット広告運用代行）とテクノロジー事業部（スポーツデータメディア「 SPAIA 」やスポーツデータセンター「 DRAGON DATA CENTER 」、AI を用いた開発、DX 開発）などデータ解析力と開発力を強みとした幅広い事業を展開しています。
所在地 ：大阪府大阪市中央区瓦町2-4-7 新瓦町ビル8F
代表者名：代表取締役 CEO 金島 弘樹
事業内容：SaaS、広告運用代行、SPAIA の開発・運営、企画提案型の DX 開発等
公式HP ：https://corp.glad-cube.com/
配信元企業：株式会社グラッドキューブ
これにより、当社は同日をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。監査等委員が取締役会の構成メンバーとなることで、取締役会の監督機能を一層強化し、より健全で透明性の高い経営体制を実現してまいります。
■背景と目的
当社ではこれまでも、社外取締役の登用や内部統制の整備を通じ、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでまいりました。今回の体制変更は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、監査等委員会設置会社に移行するものであります。
■変更日
2025年8月8日（臨時株主総会終結時）
■参考資料（詳細な定款変更内容）
監査等委員会設置会社への移行、役員人事及び定款の一部変更に関する詳細については、以下のURLをご参照ください。
URL：https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS82232/76a74add/d754/4a1c/a94f/f4539d0ad207/140120250808537407.pdf
■株式会社グラッドキューブ（証券コード：9561）について
当社のビジョンは「世界中の人々に笑顔と喜び（ glad ）を届けるテックカンパニー」です。また、最先端の技術を追求するテクノロジー企業として、日本を牽引する存在へ成長することを目指しています。
事業内容は、顧客のマーケティング活動を支援するマーケティング DX 事業部（ AI を搭載しコンバージョン率を向上させるための LPO ツール「 SiTest 」等を展開する SaaS、インターネット広告運用代行）とテクノロジー事業部（スポーツデータメディア「 SPAIA 」やスポーツデータセンター「 DRAGON DATA CENTER 」、AI を用いた開発、DX 開発）などデータ解析力と開発力を強みとした幅広い事業を展開しています。
所在地 ：大阪府大阪市中央区瓦町2-4-7 新瓦町ビル8F
代表者名：代表取締役 CEO 金島 弘樹
事業内容：SaaS、広告運用代行、SPAIA の開発・運営、企画提案型の DX 開発等
公式HP ：https://corp.glad-cube.com/
配信元企業：株式会社グラッドキューブ
プレスリリース詳細へ