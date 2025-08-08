【ネイティブキャンプ留学】語学学校「EG Academy」ローシーズンプロモを実施

株式会社ネイティブキャンプ

ネイティブスピーカーと回数無制限のオンライン英会話サービス「ネイティブキャンプ英会話」を展開する株式会社ネイティブキャンプ（東京都渋谷区 代表取締役: 谷川国洋）は、海外留学エージェントサービス「ネイティブキャンプ留学」において、フィリピン・クラークの人気校「EG Academy」にて、ローシーズンプロモを実施いたします。

公式サイト :https://nativecamp.net/study_abroad/?cc=ncryugaku_pr_2025_08_08

ローシーズンプロモについて

【対象者】

2025/7/19 ~ 2026/5/22にお申込された方

【内容】

１.基本割引

入学時期：2025.08.24 ~ 2025.11.29

2026.01.31 ~ 2026.05.23

割引率 ：10% OFF（授業料+宿泊代）

備考 ：上記期間中4週以上の申込者に適用

２.12月特別割引

入学時期：2025.11.30 ~ 2026.01.04

割引率 ：15% OFF（授業料+宿泊代）

備考 ：上記期間中4週以上の申込者に適用

３.長期割引

入学時期：2025.08.24 ~ 2026.05.23

割引率 ：15% OFF（授業料+宿泊代）

備考 ：上記期間中12週間以上の申込者に適用

【注意事項】

・滞在期間が「基本割引」と「12 月特別割引」にまたがる場合、2つの割引は別々に計算されます。

例）11 /16 ~ 12/13の4週間申込の場合

2週間は 10%オフの「基本特典」、2週間は 15% オフの「12 月特別割引」が適用されます。

・『ゴルフESLの2コース』『ファミリー留学』は適用外です。

・EG寮利用者のみ適用されます。

・申込期間が基本割引と長期割引に重複する場合、長期割引のみ適用されます。

EG Academyの特徴

1. 遊びながら学べる！ネイティブ講師による本格レッスン

EG Academyでは、現役の欧米ネイティブ講師が在籍し、質の高いレッスンを提供。フィリピンでは数少ないネイティブ講師と学べる学校の一つで、より実践的な英語を身につけたい方に最適です。カジュアルなグループレッスンからマンツーマンまで、多彩なコースを用意し、自分のスタイルで英語を楽しく学べる環境を整えています。

2. 留学生活もリッチに！最高の生活設備と美味しい食事

清潔で快適な学生寮には、高級家具やインバーターエアコンを完備しています。さらに、プロのシェフが栄養バランスにこだわった多国籍料理を提供しているため、学習の合間も食事を楽しみながらリラックスできます。まるでリゾートのような環境で、勉強だけでなく、質の高い生活も満喫できるのがEG Academyの魅力です。

3. 学びと趣味を両立！ゴルフレッスンでスキルアップ

英語を学びながらゴルフを楽しめる特別コースを提供しています。ゴルフ初心者もプロの指導で安心して上達が可能です。週末にはフィールドレッスンもあり、クラスメイトと交流しながら新しい趣味を見つけることもできます。学習と遊びの両方を体験できる、他の学校にはないユニークな学びの場です。

EG Academyの紹介

紹介ページ：https://nativecamp.net/study_abroad/school/detail/36(https://nativecamp.net/study_abroad/school/detail/36)

ネイティブキャンプ留学では、ユーザーが必要な情報を分かりやすく把握できるよう、常に丁寧で明確な情報提供を心がけています。EG Academyの詳細情報は、以下の4つのカテゴリーに分けて掲載しており、知りたい情報を的確にお届けします。

１．画像・動画

２．学校紹介

３．コース・料金紹介

４．滞在先情報

今後も、ユーザーの皆さまにとって価値ある留学情報を提供し続けてまいります。

ネイティブキャンプ留学について

「ネイティブキャンプ留学」は、オンライン英会話の強みを活かし、留学前から渡航後、さらに帰国後まで、一貫したサポートを提供する留学エージェントです。ユーザーが安心して留学に臨み、現地での学業や生活を成功させるために、語学力強化を含めたトータルサポートを行います。

公式サイト：https://nativecamp.net/study_abroad/?cc=ncryugaku_pr_2025_08_08(https://nativecamp.net/study_abroad/?cc=ncryugaku_pr_2025_08_08)

公式LINE：https://line.me/R/ti/p/@576rjmpa(https://line.me/R/ti/p/@576rjmpa)

公式Instagram：https://www.instagram.com/nativecamp.ryugaku/(https://www.instagram.com/nativecamp.ryugaku/)

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@nativecamp.ryugaku2(https://www.tiktok.com/@nativecamp.ryugaku2)

公式Youtube：https://www.youtube.com/channel/UCrm26e2nRFaFauhjMsK4BNw(https://www.youtube.com/channel/UCrm26e2nRFaFauhjMsK4BNw)

株式会社ネイティブキャンプについて

ネイティブキャンプはアジアにおいて最も成長しているオンライン英会話会社のひとつです。個人向けサービス、法人向けサービス、教育機関向けサービスとしてオンラインレッスンを手頃な価格で提供しています。世界各地に拠点をおき、アジア地域、ヨーロッパ地域、北米地域でオンライン英会話サービス事業を運営、その規模は急速に拡大し続けています。

2024年よりオンライン日本語会話サービス事業、留学エージェント事業、オンラインアメリカ手話サービス事業も展開しています。

〒150-0041 東京都渋谷区神南1-9-2 大畠ビル

代表取締役： 谷川 国洋

事業内容：オンライン英会話サービス事業 / オンライン日本語会話サービス事業 / 留学エージェント事業 / オンラインアメリカ手話サービス事業

https://nativecamp.co.jp/(https://nativecamp.co.jp/)

本リリースに関する報道関係のお問い合わせ

株式会社ネイティブキャンプ 広報部

お問い合わせ：https://nativecamp.net/cs/media(https://nativecamp.net/cs/media)