国内初上陸！韓国トップサロン『JOY187』江南区清潭洞（チョンダムドン）から東京に初進出！

株式会社シルキースタイル（本社：東京都港区、代表取締役：山田奈央子・上田美央）は、自社が運営する韓国メイクサロン『YU1L（ユイル）』にて、韓国トップサロンJOY187の4店舗目であり日本初出店となるヘアサロン『JOY187 in YU1L店』を含む複合ビューティー拠点をオープンします。

『JOY187』は aespa、チャン・グンソク、チョン・ジョンス、東方神起など、数多くのK-スターや俳優を担当したプロのデザイナーたちが、プレミアムなクオリティとサービスを提供している人気サロンとして知られ、最新の韓国トレンドを発信する存在です。

そのJOY187が今回、日本進出のパートナーに選んだのが、K-POPアイドル現場で活躍するヘアメイクチーム『YU1L（ユイル）』。今秋オープンするのは、ヘアサロン『JOY187 in YU1L店』、韓国メイクサロンYU1Lをバージョンアップした『YU1L×JOY187』、さらにプロ向け・一般向けの韓国式ヘアメイクセミナーを行う『JOY187 K-Beautyアカデミー』という3つの柱からなる複合ビューティー拠点です。

JOY187の日本初出店の背景

日本では韓国ヘアメイクができる技術者が圧倒的に不足しており、JOY187は以前から韓国の芸能事務所より、日本公演の際に同じクオリティーで施術ができる日本拠点の構築を熱望されていました。また、日本から多くの美容ファンがJOY187での施術を受けるために渡韓しています。

その技術・世界観を“そのままのクオリティで”体験できる場として、日本のK-Beauty最前線であるYU1Lとの提携が実現。韓国トレンドを軸としつつ、日本市場に適応した唯一無二のサロンが誕生します。

JOY187 本店 ソウル特別市江南区清潭洞91-3 3階（SPACE CHUNGDAM）JOY187 ザ・リンク店 ソウル九老区新道林洞413-9 コリアビル3階JOY187 in star店 ソウル特別市江南区清潭洞22-19

JOY187 4店舗目は東京に出店！

3つの提供ブランド

１. JOY187 in YU1L店（美容院）

韓国式カット・パーマ・カラーリングなどを提供。美意識の高い方々を中心に、韓国トレンドヘアを求める方に最適。韓国現地の技術を再現します。

２. YU1L×JOY187（ヘアメイクサロン）

K-POPアイドルの現場メイクを手がけてきたYU1Lチームによる、ハレの日・撮影・証明写真・イベント対応のメイク＆スタイリング。プロの現場技術をそのまま体験できます。韓国式証明写真やアーティスト風メイクなど、目的に応じたプランを用意。写真スタジオも併設。

３. JOY187 K-Beautyアカデミー

プロ志望の美容師・メイク志望者向けの技術指導コースに加え、一般向けのセルフメイク・スタイリング講座も展開。“韓国式を本格的に学びたい”という方を対象に、現役講師が丁寧に指導。K-Beautyの入り口としても、プロキャリアの基礎としても活用できるカリキュラムを提供。

先行予約のご案内

オープン前から多数のお問い合わせをいただいており、事前登録制による優先予約枠を設けています。LINEとは別に、専用フォームからのご登録者様限定で先行案内・特典をお届けします。

【優先登録フォームURL(https://docs.google.com/forms/d/1b_SRTLSausNiSMPwe4XNCvw-bL32L8CUhq-bPSmaDJg/edit?authuser=0)】

採用情報

JOY187では、カット・カラー・パーマ等を担当する美容師のオープニングスタッフを募集しています。

美容師としての技術向上はもちろん、JOY187本国との技術交流や、YU1Lと連携した現場経験も積める環境が整っています。

給与モデル例：基本報酬＋歩合制（想定月収28万～60万円）

育成制度：JOY187 K-Beautyアカデミー併設により、研修・撮影同行・韓国研修機会あり

働き方：業務委託・正社員など希望に応じた形態で相談可能

JOY187×YU1Lという“本物志向”の環境で、美容師として次のステージを目指しませんか？

▶ 詳細はこちら：https://yu1l.jp/photo/recruit/

所在地：東京都港区浜松町2-13-12 Rise Wellビル 3F

アクセス：JR山手線浜松町駅金杉橋口から徒歩2分

都営大江戸線大門駅から徒歩5分

【運営会社】株式会社シルキースタイルについて

シルキースタイルは、“輝く女性を応援したい” “女性を美しくするお手伝いがしたい”という思いで、創

業以来(2006年)女性特有のお悩みを解決する商品を企画・開発や、トレンドである韓国メイクアッ

プサロンを運営しております。

会社名:株式会社シルキースタイル

代表者:山田奈央子 上田美央

所在地:〒105-0013 東京都港区浜松町 2-13-12 RiseWell ビル3階

事業内容:フェムテック商品の企画・開発・販売 / 韓国メイクアップサロンの運営/ 韓国メイクア

ップ商品の企画・開発・販売

