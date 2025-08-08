【無料ウェビナー開催】腐女子コミュニティの語られない掟～女性オタクの深層心理分析～8/21

株式会社サンディアス

毎月開催している腐女子マーケティング研究所のウェビナーですが、今回は複雑な推し活の世界について今回は分析いたします。

女性オタクは、男性オタクとは異なり、ファン同士、互いに深く共感しながらも、どこかで敵対心を抱くという複雑で矛盾した感情を持っています。それでもなお、衝突を避ける絶妙なバランス感覚と距離感を保ち、独自のコミュニティを築いています。

また匿名性を保ちながらも濃密な人間関係を築く独特のSNSコミュニケーション術は、男性オタクとは決定的に異なります。

今回は女性オタクたちだけが共有する暗黙のルールシステムについてお話します。

講演テーマ：

開催日：2025年8月21日(木) 14:00～15:00



◆登壇者

腐女子マーケティング研究所所長 井出洋



▶お申し込みはこちら

https://form.k3r.jp/sandias/seminar250821(https://form.k3r.jp/sandias/seminar250821)



※申し込み期限はセミナー当日10時までとなっておりますので、お忘れのないようご注意ください。



＜腐女子マーケティング研究所HP＞

https://sandias.jp/institute/index.html

note

https://note.com/fujoshimarke_lab

X

https://x.com/FujoshiMarkeLab