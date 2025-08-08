【やっぱりステーキ】“勝手に社外取締役”吉村崇がまさかのクビ！？やっぱりチキンコンボ “10万食チャレンジ”始まる！

株式会社ディーズプランニング

◼︎やっぱりチキンコンボ “10万食”チャレンジ”キャンペーン開催！

やっぱりステーキの“勝手に社外取締役”に就任した吉村崇さんが

人気メニュー「やっぱりチキンコンボ」の10万食販売を目指すチャレンジキャンペーンが、

この夏スタートします！

吉村さんの“クビがかかっている!?”この企画では、期間限定でやっぱりチキンコンボを100円値下げし、

さらに様々な連動企画を実施します。

■ 対象メニュー

やっぱりチキンコンボ

通常価格1,900円（税込） → 期間限定1,800円（税込）に値下げ！

■ 特典内容

期間中、以下いずれかのキャンペーン対象画面をご提示の上、

やっぱりチキンコンボをご注文いただいたお客様に

やっぱり替えバーグ（100g）を1個プレゼント！

※店内飲食限定にてご提供となります。

■ 実施企画一覧

【SNS動画キャンペーン】

期間：8/11(月)～8/21(木)

吉村さん出演の限定告知動画を見せるだけで、替えバーグがもらえるチャンス！

動画のラストに表示されるクーポン画面を店舗スタッフに提示するだけで、やっぱり替えバーグ（100g）を1個プレゼントいたします。

動画はやっぱりステーキ公式のInstagram、X（旧Twitter）、TikTokなどで順次配信予定！

キャンペーンの詳細や吉村さんの“熱いお願い”をぜひチェックしてみてください。

【モッピー連携キャンペーン】

期間：8/11(月)～8/29(金)

累計会員数1,300万人以上を誇る国内最大級のポイントサイト『モッピー』と連携！

お買い物やサービス利用でポイントが貯まり、現金や電子マネーに交換できることで知られる、

幅広い世代に人気のサービスです。

今回のキャンペーンでは、 モッピー内（アプリとWEBサイトの両方対象）に掲載される「やっぱりチキンコンボ」のキャンペーン画面を、店頭でご提示いただいた方に「やっぱり替えバーグ（100g）」をプレゼント！

モッピー会員の方も、これから登録される方も対象。

モッピー新規会員登録をして、ぜひこのお得なチャンスを活用してください！

■ ご注意

・特典は各店舗でのご提供となります。

・キャンペーン画面提示がない場合、特典は対象外となります。

・特典の内容・提供方法は予告なく変更となる場合があります。

この夏、あなたの一食が吉村さんの運命を変える！？

全国のやっぱりステーキで、ぜひ「チキンコンボ＋替えバーグ」の満腹セットをご体験ください！

＜モッピーについて＞

セレスが運営する「モッピー」は、

累計 1,300 万人以上の方にご利用いただいている国内最大級のポイントサイトです。

広告利用・ゲーム・アンケート・動画視聴など豊富なコンテンツ利用によりポイントが貯まり、

多くの会員の皆様にご支持いただいております。

サイト内で獲得したポイントは１P(ポイント)=１円相当で、WAONやnanacoなどの各種電子マネー、Apple Gift Cardなどの各種ギフト券、ビットコインなどの各種暗号資産、JAL マイルなどの航空マイル、銀行振込を通した現金など約60種類のサービスに交換が可能です。

モッピーURL：https://pc.moppy.jp/