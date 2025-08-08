アイリックコーポレーションが8月18日（月）に個人投資家向けオンライン会社説明会を開催

株式会社アイリックコーポレーション

株式会社アイリックコーポレーション(本社：東京都文京区、代表取締役社長CEO：勝本竜二、証券コード：7325、以下「当社」)は、2025年8月18日（月）に、株式会社SBI証券のHP内にて「個人投資家向けオンライン会社説明会」を開催いたします。

当社の代表取締役社長CEO勝本竜二より、当社の経営方針、事業概要、成長戦略、2025年6月期通期決算についてご説明いたしますので、 この機会に株主・ステークホルダーの皆さまをはじめ、投資家の皆さまに広くご視聴いただき、当社の事業及び決算内容への理解を深めていただければと存じます。

会社説明会の概要

運営：株式会社SBI証券

イベント名：株式会社アイリックコーポレーション 個人投資家向けオンライン会社説明会

開催日時：2025年8月18日（月） 19：00～20：00

開催形式：オンラインでのライブ配信

登壇者：株式会社アイリックコーポレーション 代表取締役社長CEO 勝本竜二

参加費：無料

視聴方法：当日、下記URLより当社をご選択の上「ご視聴はこちら」ボタンよりお進みください。

https://go.sbisec.co.jp/ir/ir_top.html(https://go.sbisec.co.jp/ir/ir_top.html)

※SBI証券のウェブサイトにて、3か月間アーカイブ視聴が可能です。

会社概要

■株式会社アイリックコーポレーション（https://www.irrc.co.jp/(https://www.irrc.co.jp/)）

（東京証券取引所 グロース市場：証券コード 7325）

本社所在地 東京都文京区本郷二丁目27番20号 本郷センタービル4階

設立 1995年7月

代表者 代表取締役社長CEO 勝本 竜二

資本金 13億5,478万円

事業内容 ・個人及び法人向けの保険販売を行っている保険販売事業

・保険代理店やその他の保険販売会社に対して保険に関するソリューションを

提供するソリューション事業

・システム開発等を行っているシステム事業

サービス インシュアテックソリューション https://hs.irrc.co.jp/

サイト 日本初*の保険ショップ『保険クリニック(R)』 https://www.hoken-clinic.com/

スマートOCR(R)（非定型AI-OCR） https://www.smartocr.jp/

「日本初の来店型乗合保険ショップチェーン*」

**店舗数11店舗以上または年商10億円以上をチェーン店と定義

東京商工リサーチ調べ（2018年6月）

株式会社アイリックコーポレーション

「人と保険の未来をつなぐ Fintech Innovation」という企業テーマのもと、テクノロジーの力で保険流通革命を実現し、人生100 年時代を誰もが自分の将来に納得して生きてゆける世の中を目指す企業です。