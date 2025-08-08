次世代クリエイターエージェンシーWOWs、Nateeから分社化しアカツキグループへ参画

WOWs

次世代クリエイターエージェンシー「WOWs（ワオズ）」は、2025年8月に株式会社Nateeから分社化し、アカツキグループに参画いたしました。

今後は、アカツキの強みであるIPプロデュースやグローバル展開の知見を活かしながら、SNS・ショート動画領域を中心に、クリエイターを起点とした“共創型エンタメ”の価値創出を加速してまいります。

■WOWsについて

【分社化に至った背景】

WOWsは2024年、Natee社内の事業ユニットとして発足。クリエイター・タレントの発掘・育成・マネジメントを通じて、個の表現力と市場価値を結びつける事業を展開してきました。

設立から1年で、収益性と独自性を確立したことから、より迅速かつ自律的な意思決定を可能にするため、Nateeからの分社化という選択を取ることになりました。

今後はWOWs自身の旗を掲げ、新たなチャレンジやパートナーシップ構築に向けて、より多様なクリエイティブビジネスの可能性を切り拓いていきます。

【アカツキグループ参画による事業シナジー】

アカツキは、ゲーム・コミック・映像など多角的にIP価値を創造・拡張しているエンターテインメント企業です。

アカツキが持つエンターテインメント領域での豊富な実績・ネットワークと、WOWsが得意とするSNS上での爆発力やトレンド創出力を掛け合わせることで、クリエイターやタレント個人の価値を最大化する“次世代のプロデュース体制”を築いていきます。

【今後の展望】

WOWsは、「クリエイターの広告価値を最大化する」モデルから「クリエイターと共に、新たな価値を共創する」モデルへと進化を遂げます。

アカツキグループ参画を機に、オリジナルIP・ブランド・イベントなどのプロデュースを積極的に推進し、「個の力」を「社会を動かすカルチャー」へと昇華する取り組みに挑戦してまいります。

■代表コメント

株式会社WOWs 代表取締役CEO 李晟在

このたび、WOWsはNateeから分社化したうえでアカツキグループに参画し、アカツキの子会社として新たなフェーズへと歩みを進めることとなりました。

今後ご一緒させていただくアカツキ代表・香田さんの「人と文化へのまなざし」に、強く共鳴しています。今までアカツキが積み上げてきたIPという“未来”をつくる力と、SNSという“いま”を動かす熱量が融合したとき、表現の価値は、きっと社会を動かす力になる。そう確信しています。

WOWsはこれからも、目の前のクリエイターと真っ直ぐ向き合い、"彼らの夢を市場の価値に変える"という信念に変わりはありません。

今回を機に、更なる挑戦を仕掛けられる環境が整いました。

「クリエイター支援」や「SNSマーケティング」といった既存の枠を超えて、 “表現の熱”が社会を動かし、経済を動かす。そんな新しい価値の連鎖を、私たちはこの手で実現していきます。

WOWsは、ただのクリエイターエージェンシーで終わるつもりはありません。

この業界を、そしてカルチャーの循環構造そのものを、より面白く、より自由に書き換えていきます。引き続き、ご注目ください。

株式会社Natee 代表取締役CEO 小島領剣

「人類をタレントに。」というミッションの元始まったNateeの旅路は、クリエイターとの共創の歴史でした。Nateeは世界や日本を代表するブランド企業様とクリエイターの間に立ち、広告効果の最大化とクリエイターという新しい生き方の証明を両立することが使命と思ってやってまいりました。

そしてそのクリエイターの才能や熱量をもっと世の中に解き放ちたいという思いからWOWsという事務所を立ち上げ、さらに今回独立した子会社としてアカツキグループでやっていくことになりました。

日本や世界を代表するクリエイターをたくさん輩出し、広告だけではないクリエイターの新たなマネタイズ機会にも全力で挑戦していきます。

株式会社アカツキ 代表取締役CEO 香田哲朗

クリエイターの皆さんと共に新たな価値を創造するWOWsの事業は、アカツキでも注目している「エンターテインメント×ライフスタイル」領域と高い親和性を持っています。

昨今、あらゆる領域において「効率」だけでなく、いかに“人の感情を動かす体験”を届けられるかが、より重要になってきています。



そうした文脈において、生活者との接点を日常的に持ち、共感や熱量を生み出せるクリエイターという存在は、非常に高い親和性を持っていると感じています。

私たちアカツキは、IPやメディア、制作スタジオなどのアセットを有しており、そこにWOWsの持つトレンド力やクリエイターの創造力が掛け合わさることで、新しい価値を創造できると確信しています。

■会社概要（WOWs／Natee／アカツキ）

株式会社WOWsについて

WOWsは、「クリエイターの夢を、市場の価値に。」をミッションに事業を展開するクリエイターエージェンシーです。所属する国内トップクラスのTikTokクリエイターを強みに、クライアント企業様のプロモーション支援からBtoC事業までクリエイタードリブンな事業展開を手掛けています。画一的な育成や管理をするのではなく、それぞれのカラーに向き合い、それぞれの夢に合った道を共創していくことを強みに、企画・ブランド・プロジェクト・事業化など多様な可能性を見据えながら、「夢中」を「市場価値」に変える挑戦を目指します。

株式会社Nateeについて

Nateeは「人類をタレントに。」をミッションに、個人をエンパワーメントし、産業構造に変化をもたらす事業を創造する企業です。創業以降は、SNSを軸としたクリエイター共創型マーケティング事業を主軸に展開し、ブランドとクリエイターの世界観を掛け合わせた共創プロモーションを強みに事業を成長させてきました。2024年には、クリエイターエージェンシー「WOWs」や、AI領域における子会社「AIタレントフォース」を立ち上げるなど、多角的な事業展開を推進しています。

株式会社アカツキについて

アカツキは「世界をエンターテインする。クリエイターと共振する。」をミッションに、「ゲームを軸としたIPプロデュースカンパニー」として事業を展開するエンターテインメント企業です。IPの世界観を深く理解したゲームを開発・運営する力、オリジナルIPを創出する力、IPの価値を高めるソリューションの力を強みに、人々の心を動かすエンターテインメントを世界に広めてまいります。

