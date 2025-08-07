アライドアーキテクツがRED（小紅書）プロモーションパッケージにより、大丸松坂屋百貨店のインバウンドマーケティングを支援

アライドアーキテクツ株式会社

データとクリエイティブの力でマーケティングコミュニケーションを設計し、企業のマーケティングAXを支援するアライドアーキテクツ株式会社（本社：東京都渋谷区、取締役社長：村岡弥真人、証券コード：6081、以下「当社」）は、株式会社 大丸松坂屋百貨店（本社：東京都江東区、代表取締役社長：宗森 耕二、証券コード：3086）に対して継続的かつ包括的にRED（小紅書）プロモーションを提供し、訪日中国人への認知拡大、免税売上増加に寄与しました。

サービス詳細ページ：https://www.cnmlab.jp/redpk/

■百貨店を取り巻くインバウンド事情

百貨店全体のインバウンド需要は多い月で625億円を超えており、インバウンド需要へのアプローチは重要な位置づけを担っています。大丸松坂屋百貨店の店舗の中で、大丸心斎橋店のインバウンドの免税売上比率は約4割を占めるまでになっており、この数字は今後さらに重要性を増していくと予想されます。

■段階的なRED（小紅書）プロモーションによるアプローチ

１.公式アカウント運用

大丸松坂屋百貨店へのインバウンドマーケティングは、中国からの訪日観光客が最も信頼し活用しているSNSの一つであるREDを導入し、インバウンド顧客との新たな接点を創出することから始めました。インバウンド顧客のニーズを満たすオリジナルコンテンツの制作と広告出稿により、運用開始約5ヶ月でフォロワー数1万人を超えました。現在ではフォロワー数1.5万人まで伸び、REDフォロワー数ランキング百貨店/商業施設部門第6位に入っています。

大丸松坂屋百货公式REDアカウント：

https://www.xiaohongshu.com/user/profile/64aa822d000000002a036956

２.KOL/KOCによる来店投稿

次にKOL/KOCによる来店投稿施策を実施し、より多くのREDユーザーにリーチするだけでなく、ワード検索の受け皿となる持続可能なコンテンツ生成を目指しました。百貨店のテイストに合うKOL/KOCを厳選し、日本各地の店舗への来店を調整。検索流入を意識することで、関連キーワード検索で上位表示を実現するだけでなく、検索指数の増加に寄与しました。

■包括的なRED（小紅書）プロモーションの継続

今回の大丸松坂屋百貨店へのインバウンドマーケティングでは、包括的にプロモーションを手掛けることで期待を超える相乗効果を生むことができました。これは、大丸松坂屋百貨店ご担当者様のインバウンド需要に注力したいという想いと、当社担当の包括的プロモーションこそが効果を最大化できるという提案が合致したからこそ実現しました。さらには当社が蓄積してきた運用ノウハウや、KOL/KOCとの信頼関係、外部リソースとの連携などが実を結んだ結果と言えます。

2024年8月の提案活動から約1年、アカウント運用を軸としたプロモーションを継続するとともに、春節などの季節イベントに合わせた効果的なタイミングでKOL/KOCプロモーションを実施。そして、広告出稿によりプロモーション全体の最適化を達成しました。

当社では、今後も継続的かつ包括的なプロモーションを展開することで、最適なインバウンドマーケティングを提供し、日本企業と訪日観光客との架け橋となってまいります。

＜インバウンドマーケティング「RED（小紅書）プロモーションパッケージ」のご紹介＞

「RED（小紅書）プロモーションパッケージ」は中華圏向けインバウンドマーケティングにおいて、REDを活用したあらゆるマーケティング施策を包括的に提供するサービスです。認知向上から検索対策として効果が期待できる口コミ・話題づくり、リアルタイムに売上を実現できるライブコマースなど、クライアントのニーズに応じて総合的に支援いたします。

サービス詳細：https://www.cnmlab.jp/redpk/

＜アライドアーキテクツ株式会社 会社概要＞

＜アライドアーキテクツ株式会社とは＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/58547/table/314_1_edd97bd39ef81ccf089e0037ea42dc1f.jpg?v=202508080427 ]

アライドアーキテクツ株式会社は、データとクリエイティブの力でマーケティングコミュニケーションを設計することで事業成果の向上に貢献するマーケティングAX（※1）支援企業です。2005年の創業以来培った6,000社以上のマーケティング支援実績とUGCを始めとする顧客の声データ資産を活かし、独自開発のSaaS・SNS・AI技術とデジタル・AI人材（※2）を組み合わせた統合ソリューションで、企業のマーケティングAX実現を加速しています。

※1 マーケティング領域におけるAIトランスフォーメーションのこと。AI技術やデジタル・AI人材（※2）によって業務プロセスや手法を変革し、データとAIの活用によって人と企業の新しい関係性を創出すること、と当社では定義しています。

※2 主にAI技術、SaaS、SNSなどのデジタルマーケティングに関連する技術・手法に精通し、それらを活かした施策やサービスを実行できる人材（AIマーケティング戦略立案者、生成AIプロンプトエンジニア、SNS広告運用者、SNSアカウント運用者、エンジニア、Webデザイナー、クリエイティブ・ディレクター等）を指します。

