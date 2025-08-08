「デキる猫は今日も憂鬱～デキる猫はパズルもデキる～」 『パズ猫』第14回パズ猫ポイントイベント開催中！

ポッピンゲームズジャパン株式会社

ポッピンゲームズジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 CEO：谷口祐一郎）は、TV アニメ「デキる猫は今日も憂鬱」(略称：デキ猫)の新作スマートフォン向けパズルゲーム「デキる猫は今日も憂鬱～デキる猫はパズルもデキる～」(略称：パズ猫)がゲーム内イベントを開催することをお知らせいたします。

■第14回パズ猫ポイントイベント開催中！

現在パズ猫ではゲーム内イベントである第14回パズ猫ポイントイベントが開催中です。 パズ猫ポイントイベントとは、イベントステージをクリアして獲得できるポイントに応じて色々な報酬が手に入るイベントです。

今回の目玉報酬は「【お仕事エプロン】諭吉」です。

オリジナルボイスが付いた、普段のお仕事をイメージした衣装の諭吉を手に入れましょう！

「おい、弁当を忘れておるぞっ！」

他にも「【楽しい水族館】幸来と優芽」の壁紙や、ゲーム内でアイテムと交換できる無償デキネコインやネコメダルなど様々な報酬がゲットできますので、ぜひ挑戦してみてください。

◯開催期間：2025年8月8日(金)15:00～8月18日(月)13:59まで

■交換所に新衣装追加！

8月から新規衣装「【海へGO!!】諭吉」や、新規壁紙「【サマーバケーション】諭吉」が交換所に登場！

夏を楽しむ姿がかわいい諭吉です。新規衣装はオリジナルボイス付き。

ぜひ、この機会に「ネコメダル」で交換しましょう！

◯交換可能期間：2025年8月1日(金)0:00～9月30日(火)23:59まで

「海風は好きだが、水は苦手である…」

※今回追加された新規衣装/壁紙は今後再登場の可能性があります。

■「デキる猫は今日も憂鬱～デキる猫はパズルもデキる～」とは

パズ猫はアニメ「デキ猫」ファンの方はもちろん、「デキ猫」を知らない方もお楽しみいただける3 マッチパズルゲームです。

諭吉やお馴染みのキャラクターたちとクリアを目指しましょう。

▼AppStore / GooglePlayからダウンロード

https://puzzneko.onelink.me/KKbt/6uq8wzn7 (https://puzzneko.onelink.me/KKbt/6uq8wzn7)

■ゲーム概要

タイトル名 ：デキる猫は今日も憂鬱～デキる猫はパズルもデキる～

リリース日 ：2024年9月30日

ジャンル ：パズルゲーム

プラットフォーム：App Store / Google Play

本体価格 ：無料(アプリ内課金あり)

著作権表記 ：(C)山田ヒツジ・講談社／デキる猫は今日も憂鬱製作委員会

(C)Poppin Games Japan Co., Ltd. All rights reserved.

■ポッピンゲームズジャパン株式会社について

東京都港区に本社を構える独立系のゲームパブリッシャー。

代表作に「Dr.STONE バトルクラフト」、「忍たま乱太郎 ムゲンのツボ大暴走の段」、「ムーミン～ ようこそ！ムーミン谷へ～」、「クレヨンしんちゃん 一致団ケツ！ かすかべシティ大開発」などがあ ります。

本社：東京都港区新橋3-11-8 オーイズミ新橋第2ビル 802号室

代表者：代表取締役CEO 谷口 祐一郎

会社ＨＰ：https://poppin-games.com/

※「Google Play」「Android」は、Google Inc.の商標または登録商標です。 ※「iOS」は、Ciscoの米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基 づき使用されています。

※iPhone、iPad、iPad mini、iPod touchおよびApp Storeは米国およびその他の国々で登録され たApple Inc.の商標です。