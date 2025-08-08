阪神電気鉄道株式会社

アイテック阪急阪神株式会社（本社：大阪市福島区、代表取締役社長：水本 好信、以下「アイテック阪急阪神」）は、日本ビジネスシステムズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：牧田 幸弘、以下「JBS」）の子会社である株式会社ネクストスケープ（本社：東京都港区、代表取締役社長：小杉 智、以下「ネクストスケープ」）の発行済株式の20％を取得することについて、JBSとの間で合意したことをお知らせします。

JBS及びネクストスケープは、Microsoft Azureをはじめとするクラウドソリューションの活用を強みに、コンサルティングからソリューション導入・運用・利活用に至る一連の支援を通じて、お客様の更なるクラウド活用力向上と社会のデジタル変革に貢献しています。

アイテック阪急阪神は、阪急阪神東宝グループに属するシステムインテグレータ（SIer）として、交通、不動産、流通、医療、スポーツ＆エンタテインメントなど、幅広い業界において、システムの設計・管理やITインフラ構築に取り組み、グループ内外のDX推進に貢献しています。

今回の株式取得を契機に、ネクストスケープとアイテック阪急阪神は、両社の技術力を相互に活用することで、より一層、幅広い分野に貢献する新たなソリューションの開発に取り組み、事業拡大を目指してまいります。

■会社概要

商号：株式会社ネクストスケープ

本社所在地：東京都港区虎ノ門1丁目23番1号 虎ノ門ヒルズ 森タワー

代表者：代表取締役社長 小杉 智

設立：2002年4月

事業内容：

動画配信ソリューションの提供、システムインテグレーション・運用保守、クラウド導入支援・コンサルティグ・教育

URL： https://nextscape.net/

商号：日本ビジネスシステムズ株式会社

本社所在地：東京都港区虎ノ門2丁目6番1号 虎ノ門ヒルズ ステーションタワー

代表者：代表取締役社長 牧田 幸弘

設立：1990年10月

事業内容：

クラウドインテグレーション事業、クラウドサービス事業、ライセンス＆プロダクツ事業

URL： https://www.jbs.co.jp/

商号：アイテック阪急阪神株式会社

本社所在地：大阪市福島区海老江1丁目1番31号 阪神野田センタービル

代表者：代表取締役社長 水本 好信

設立：1987年7月

事業内容：

交通システム・エンタープライズソリューション・インターネットソリューション・医療システム・ビルシステム・地域BWA・あんしんサービス・ネットワークインフラソリューション・システム開発受託・コールセンター

URL： https://itec.hankyu-hanshin.co.jp/

アイテック阪急阪神株式会社 https://itec.hankyu-hanshin.co.jp/

リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/docs/c573fb45e19f8ab662ef9a569fe54b077217394b.pdf

発行元：阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1