【Dessin】「小学館の図鑑NEO」シリーズとの初コラボレーションが実現！キッズ向けTシャツを発売
ワールドグループの株式会社フィールズインターナショナルが展開するライフスタイルストア「Dessin（デッサン）」は、「小学館の図鑑NEO」シリーズとのコラボレーションアイテムを8月8日（金）より全国の店舗・オンラインストアにて順次発売いたします。
全国百貨店、駅ビル、ショッピングセンターで展開するDessin（デッサン）は、レディース、メンズ、キッズのウェアからライフグッズまで、ファミリーで楽しめる商品を展開しております。
この度、デッサンは「小学館の図鑑NEO」シリーズとの初のコラボレーションアイテムを発売いたします。
人気の恐竜と宇宙をテーマにしたキッズ向けTシャツ５型とメンズのTシャツ１型を新たに展開！
今回のコレクションでは、マジックテープで恐竜の口を開閉できる半袖Tシャツやマジックテープを開けることで恐竜の骨の構造を観察できるアイテムなど、遊び心あふれるデザインがラインナップ！
「小学館の図鑑NEO」シリーズ×Dessinのコラボアイテムを着て、楽しい夏のお出かけを楽しんでください。
デッサンでしか手に入らない特別なコラボアイテムは、全国の店舗および公式オンラインストアにて発売します。ぜひこの機会にご覧ください！
【「小学館の図鑑NEO」シリーズ×Dessin Collaboration商品詳細】
◆【キッズ】「小学館の図鑑NEOまどあけずかん きょうりゅう」コラボ恐竜Ｔシャツ
・価格：\3,993（税込）
・サイズ展開：100~120cm
・ホワイト/チャコールグレー
◆【キッズ】「小学館の図鑑NEOまどあけずかん きょうりゅう」コラボ恐竜Ｔシャツ
・価格：\3,993（税込）
・サイズ展開：100~120cm
・ホワイト/チャコールグレー
◆【キッズ】「小学館の図鑑NEOまどあけずかん きょうりゅう」コラボ恐竜Ｔシャツ
・価格：\3,993（税込）
・サイズ展開：100~120cm
・ホワイト/イエロー
◆【キッズ】「小学館の図鑑NEO［新版］宇宙」コラボ宇宙Ｔシャツ
・価格：\3,993（税込）
・サイズ展開：100~120cm
・カラー展開：ホワイト/ブルー
◆【キッズ】「小学館の図鑑NEO［新版］宇宙」コラボ宇宙Ｔシャツ
・価格：\3,993（税込）
・サイズ展開：100~120cm
・カラー展開：ネイビー
◆【メンズ】「小学館の図鑑NEO［新版］宇宙」コラボ宇宙Ｔシャツ
・価格：\6,996（税込）
・サイズ展開：02（M）/03（L）
・カラー展開：ネイビー
【商品のお問い合わせ】
■ オンラインストア：https://store.world.co.jp/s/brand/dessin/
■ 全国店舗：https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BRF58(https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BRF58)
【Brand Concept】
アメリカ東海岸ロングアイランド ハンプトンズの伸びやかで心豊かなライフスタイル
海の香りを感じるクリーンで心地よい 時代にフィットしたカジュアルなスタイル
＜会社概要＞
・名称：株式会社フィールズインターナショナル （株式会社ワールド100% 子会社）
・代表者：丸山 紀之
・所在地：〒650-8585 神戸市中央区港島中町6-8-1
〒107-8526 東京都港区北青山3-5-10
ワールド 企業サイト：https://corp.world.co.jp/
ワールドグループ 公式通販サイト：https://store.world.co.jp/