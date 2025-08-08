アルファテックス株式会社（本社所在地:東京都品川区、代表取締役:石川 春、以下「当社」）では、若手社員が中心となり、現場で培った実績を共有する「お役立ちセミナー」を開催しています。

この取り組みは、社員自身に成長の実感をもたらすとともに、企業の活力を高め、お客様との繋がりを深める好循環を生み出しています。



お役立ちセミナーで講師を務める若手社員



●お役立ちセミナーの特徴





１．若手社員の現場実績を発信

若手社員が現場で取り組んだ業務や課題を解決した経験を、セミナーを通じて共有しています。実務に基づいたリアルな内容や困難を乗り越えたプロセスは、参加者に信頼される情報となり、現場ですぐに活かせるアイデアを提供します。

２．社員自身の成長とモチベーションアップ

セミナーの準備や発表を通じて、若手社員は自分の仕事が社会やお客様に役立つことを実感できます。自身の業務に対する誇りとモチベーションが向上し、さらに意欲的な姿勢が生まれます。

３．お客様との繋がりを深める交流の場

お客様に実務経験を伝えることで、信頼関係が強化されます。さらに、セミナーを通じて参加者からのフィードバックを得ることができ、会社や社員にとって新たなアイデアや成長のきっかけになる場となっています。また、普段お客様と直接話す機会が少ない若手社員にとっても、積極的にコミュニケーションを取れるきっかけとなり、自信につながります。

●お役立ちセミナーを企画した背景

お客様からは「DXを推進したい」という声が多く寄せられる一方、現場では日常業務に追われ「何から手を付ければよいか分からない」という課題がありました。そこで当社の若手社員が実務で達成した業務効率化の事例を紹介したところ、DXに着手する企業が増加。こうした成功モデルをより幅広く共有するため、本セミナーを企画しました。あわせて、若手社員が講師を務めることで主体性やモチベーションを高める効果も期待しています。

●お役立ちセミナーの概要



