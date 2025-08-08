¥Ïー¥È¥Þー¥±¥Ã¥È¡Ö¿´¤òÆÏ¤±¤ë¡¢¿´¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ëÆÃÊÌ¤Ê1Æü¡×～8·î10Æü¤Ï¡¢¥Ïー¥È¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡È¥Ïー¥È¤ÎÆü¡É～Wear Your Heart Day. by HEART MARKET³«ºÅ¡ª¡ª
Í¸Â²ñ¼Ò¥Ïー¥È¥Þー¥±¥Ã¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§·²ÇÏ¸©Á°¶¶»Ô¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯8·î10Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¡Ö¿´¤òÆÏ¤±¤ë¡¢¿´¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ëÆÃÊÌ¤Ê1Æü¡×～8·î10Æü¤Ï¡¢¥Ïー¥È¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡È¥Ïー¥È¤ÎÆü¡É～Wear Your Heart Day. by HEART MARKET¤ò¡¢·²ÇÏ¸©¹âºê»Ô¤Î¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë¹âºê 1F ¥¤ー¥¹¥È¥³ー¥È¤Ë¤¢¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
·²ÇÏ¡¦Á°¶¶À¸¤Þ¤ì¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖHEART MARKET¡Ê¥Ïー¥È¥Þー¥±¥Ã¥È¡Ë¡×
¢£¡Ö¥Ïー¥È¤ÎÆü¡×¤È¤Ï¡©
¡Ö¿´¤òÆÏ¤±¤ë¡¢¿´¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ëÆÃÊÌ¤Ê1Æü¡×～8·î10Æü¤Ï¡¢¥Ïー¥È¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡È¥Ïー¥È¤ÎÆü¡É～Wear Your Heart Day.
HEARTMARKET¤¬ÁÏ¶È°ÊÍèÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡È¿´¤ò¹þ¤á¤ë¡É¤È¤¤¤¦Ê¸²½¤ò¡¢
¿Í¤È¿Í¡¢ÃÏ°è¤È¼Ò²ñ¡¢Éþ¤ÈÊë¤é¤·¡¢¤½¤·¤ÆÌ¤Íè¤ÈÀ¤³¦¤Ø¤È¡¢
¡È¥Ïー¥È¤Ç¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¡É¤¿¤á¤ÎµÇ°Æü¤Ç¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ä¡ÖÂçÀÚ¤Ë»×¤¦µ¤»ý¤Á¡×¤ò·Á¤Ë¤·¤ÆÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢
°á¡¦¸ÀÍÕ¡¦¹ÔÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡È¥Ïー¥È¤ò¤Þ¤È¤¦¡ÉÂÎ¸³¤ò¡¢ÃÏ°è¤Î³§ÍÍ¤È¤È¤â¤ËÁÏ¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¸«¤É¤³¤í
Dan¤Ë¤è¤ë¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤¿¥³¥é¥ÜTEE
1. ¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ÈÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡¦JINS PARK ¡ß HEART MARKET ¥Ç¥³¥á¥¬¥Í´ã¶À¥±ー¥¹¤Ä¤¯¤êÂÎ¸³
¥¢¥¤¥¦¥¨¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖJINS¡×¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡¢Á°¶¶»Ô¤Î»ÜÀß¡ÖJINS PARK¡×¤È¤Î½ÐÄ¥¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò³«ºÅ¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹¤Ç¥á¥¬¥Í¥±ー¥¹¤ò¤´¹ØÆþ¡Ê\550 ÀÇ¹þ¡Ë¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢HEART MARKET¤Î¥ï¥Ã¥Ú¥ó¤ä¥Ïー¥È¤Î¥·ー¥ë¤Ê¤É¤Ç¼«Í³¤Ë¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥óÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤´¹ØÆþ¤Î¥á¥¬¥Í¥±ー¥¹¤Ë¤ª¹¥¤¤ÊÊ¸»ú¤ò¹ï°õ¤Ç¤¤ëÌ¾Æþ¤ì¤â²ÄÇ½¡£Â¾¤Ë¤âJINS¤Î»ÐËå¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖRIM¡Ê¥ê¥à¡Ë¡×¤Î¸ÂÄê¥»¥êー¥È¤Ê¤É¤Î¾®Êª¤ä¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤âÈÎÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢¨¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ÏºàÎÁ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡£
¡¦14ÁÈ¤ÎÃÏ°èºî²È¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ÈÊªÈÎ¥³ー¥Êー
»²²ÃÍ½Äêºî²È¤µ¤ó¡§¡Ô¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ÈÊªÈÎ¡Õplum tree(¥Ç¥³¥Üー¥ë¥Ú¥ó¡¢¥âー¥ë¥¢ー¥È¡¢¥°¥Ã¥ºÈÎÇä)/Love made me(¥ì¥¸¥ó¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡¢¥ê¥Ü¥ó¤¹¤¯¤¤¡¢¥°¥Ã¥ºÈÎÇä)/BUGBUGABOO(¥¤¥é¥¹¥È¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥°¥Ã¥ºÈÎÇä)/Dan(ÅÉ¤ê³¨¡¢¥°¥Ã¥ºÈÎÇä)¡ÔÊªÈÎ¡Õ¤·¤²¤Á¤ã¤ó¡¦½½²Ö(Ìý³¨¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡¢¿¢Êª)/6909(¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¢¥°¥Ã¥º)/hakke(¥¬¥é¥¹¥Õ¥é¥ïー)/emu.(¿¿ï«¥¢¥¯¥»¥µ¥êー)/kurumi*(¥É¥é¥¤¥Õ¥é¥ïー¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥êー)/¥¤¥Ì¥³¾ÐÅ¹(¥¢¥¯¥»¥µ¥êー)/mi*yu(ÀÐÊ´Ç´ÅÚ¥Ö¥íー¥Á¡¢¥É¥é¥¤¥Õ¥é¥ïー)/Baby¡Çs smile(¥É¥é¥¤¥Õ¥é¥ïーºî²È¡¢É÷ÎëWS)/iro iro(¥¿¥¤¥À¥¤À÷¤á¡¢¿¿ï«¥¢¥¯¥»¥µ¥êー)/¡ömugi¡ö(ÍÓÌÓ¥Õ¥§¥ë¥Èºî²È)
¡¦HEART MARKET ÍÎÉþ¤ÎÃ¼ÉÛ¡Ê¤Ï¤®¤ì¡Ë¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢À¤³¦¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¤Î¡È¥¯¥é¥Õ¥È¥êー¥¹¡É¤òºî¤ëÂÎ¸³
2. Dan ¡ß HEART MARKET ¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊÈÎÇä
¡¦·²ÇÏ½Ð¿È¤Î¿Íµ¤¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ーDan¤Ë¤è¤ë¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤¿¥³¥é¥ÜTEE¡¦¥Ï¥ó¥«¥Á¤ò¸ÂÄêÈÎÇä
Dan¤Ë¤è¤ë¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤¿¥³¥é¥Ü¥Ï¥ó¥«¥Á
3. ¥Ï¥º¥ì¤Ê¤·¡ª¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤ÃêÁª²ñ
¥¿¥°¤ÎÉÔÈ÷¤Ê¤É¤ÇÈÎÇä¤¬½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¾¦ÉÊ¼«ÂÎ¤Ë¤Ï²¿¤ÎÌäÂê¤â¤Ê¤¤¤ªÍÎÉþ¤¿¤Á
¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌõ¤¢¤ê¤À¤±¤É¡È¤Á¤ã¤ó¤ÈÃå¤é¤ì¤ë¡É¤ªÍÎÉþ¤¿¤Á¤ò¡¢¤Þ¤ë¤´¤ÈÊ¡ÂÞ¤ËµÍ¤á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥×¥ê¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¤Æ¡¢¥É¥¥É¥¤ÎÃêÁª¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦ ÆÃ¾Þ ¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡ª¤ªÍÎÉþ7ÅÀ¥»¥Ã¥ÈÊ¡ÂÞ¡×1Ëü5Àé±ßÁêÅö¡ß1Ì¾ÍÍ
¡¦ »²²Ã¾Þ¡§HEARTMARKET¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ç¥Ã¥Ñー&¤ªÅ¹¤Ç»È¤¨¤ë500±ßÊ¬¥®¥Õ¥È·ô¡ÊÇË´þÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Î²ñ°÷¾ÚºÆÍøÍÑ¡Ë
¡¦ ¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡õ²ñ°÷ÅÐÏ¿¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡¦¤ªÅ¹¤Ç»È¤¨¤ë500±ßÊ¬¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Æ¥àÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡ª
¢¨¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¢£¡Ö¥Ïー¥È¤ÎÆü¡×¤¬ÌÜ»Ø¤¹Ì¤Íè
HEART MARKET¤Ï¡¢¡Ö·²ÇÏÈ¯¡¦¥Ïー¥È¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤ò°é¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥Ïー¥È¤ÎÆü¡×¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÌ¤Íè¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
▷ ÃÏ°è¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë
·²ÇÏ¤«¤éÁ´¹ñ¤Ø¡£¡ÈÃÏ¸µ¤Î¸Ø¤ê¡É¤òµ¯ÅÀ¤Ë¹¤¬¤ëÃÏ°è¶¦ÁÏÊ¸²½¡£
▷ ÃÏµå¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë
¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤¿¤Î¤·¤¤¤Ø¡×¡£Ã¼ÉÛ¥¯¥é¥Õ¥È¤ä¼«Á³ÁÇºàÄó°Æ¤Ê¤É´Ä¶¤Ø¤ÎÍ¥¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤¯ÆÏ¤±¤ë¡£
▷ ¿Í¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë
¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¡×¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦Æü¾ï¡£Éþ¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ä¤µ¤·¤µ¤Î½Û´Ä¤ò¤Ä¤¯¤ëÆü¡£
¢£RIM¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë¹âºêÅ¹ ¡ß HEART MARKET¡Ö¥Ïー¥È¤ÎÆü¡×¥³¥é¥Ü´ë²è¤â¼Â»Ü¡ª
JINS»ÐËå¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¡ÖRIM¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë¹âºêÅ¹¡×¤Ç¤ÏÅ¹ÊÞ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬HEART MARKET¤ÎÍÎÉþ¤òÃåÍÑ¤·¡¢HEART MARKETÅ¹ÊÞ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬RIM¤Î¥¢¥¤¥¦¥¨¥¢¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¡¢¥³¥é¥Ü´ë²è¤â¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¢£HEART MARKET¡Ê¥Ïー¥È¥Þー¥±¥Ã¥È¡Ë¤Î¾Ò²ð
HEART MARKET¤Ï¡È¿´¡Ê¥Ïー¥È¡Ë¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡É
·²ÇÏÈ¯¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖHEART MARKET¡Ê¥Ïー¥È¥Þー¥±¥Ã¥È¡Ë¡×¤ÏÁ´¹ñ¤Ë20Å¹ÊÞ°Ê¾åÅ¸³«Ãæ¡ª
1992Ç¯¡¢·²ÇÏ¸©Á°¶¶»Ô¤Î¾®¤µ¤Ê¤ªÅ¹¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿HEART MARKET¡£
¡ÖÇä¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤â¡ÖÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¡×¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¡È´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¡É¤ò¤¤¤Á¤Ð¤óÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤¤¤é¤ì¤ëËèÆü¡¢Ã¯¤«¤Î¾Ð´é¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÉþ¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢HEART MARKET¤Ï¡È¿´¡Ê¥Ïー¥È¡Ë¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡É¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÊâ¤ßÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
https://www.heartmarket.shop/
¢£ ²ñ¼Ò³µÍ×¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¡Ú¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¡ÛHEART MARKET¡Ê¥Ïー¥È¥Þー¥±¥Ã¥È¡Ë
¡Ú²ñ¼ÒÌ¾¡ÛÍ¸Â²ñ¼Ò¥Ïー¥È¥Þー¥±¥Ã¥È
¡ÚËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡Û·²ÇÏ¸©Á°¶¶»ÔÀî¸¶Ä®1ÃúÌÜ28ÈÖÃÏ7
¡Ú¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Û https://heartmarket.co.jp/
¡Ú¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Ûhttps://www.heartmarket.shop/
¡ÚºÎÍÑ¥µ¥¤¥È¡Û https://heartmarket.co.jp/recruit/
¡ÚInstagram¡Û¸ø¼° @heartmarket(https://www.instagram.com/heartmarket/) ¥¤¥Ù¥ó¥È¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡÷heartmarket_marche(https://www.instagram.com/heartmarket_marche/)
¡Ú¹ÊóÏ¢ÍíÀè¡Û marketing@heartmarket.co.jp