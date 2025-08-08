【9月20日（土）～23日（火/祝）】ららぽーと新三郷でデジタル ＆ テクノロジー学習体験会を4日間開催！

REDEE株式会社

REDEE（レディー）株式会社（本社：京都市下京区）は、三井ショッピングパーク ららぽーと新三郷にて、「デジタル ＆ テクノロジー学習体験会」を開催することとなりました。

大人気マインクラフトで、プログラミングの基礎を楽しく学びます。タッチ＆トライを繰り返すことで考える力を養います。ぜひこの機会にみなさまでご来場ください。同時開催で昨今人気のeスポーツ体験会も実施致します。全て無料の体験イベントとなります。

このイベントを通じて、「住み続けられるまちづくり」として、地域の方々とのコミュニケーション機会を提供します。

日程：2025年9月20日（土）～23日（火/祝）

時間:11:00-17:00

場所：１F屋内広場

体験コンテンツ１.

【マインクラフトプログラミング体験】

大人気マインクラフトで、プログラミングの基礎を楽しく学びます。タッチ＆トライを繰り返すことで考える力を養います。講師のサポートがあるので、はじめての方も安心してご参加ください！

開催時間：毎日6回の授業を実施（内容は全て同じ）

11:00～11:45、12.00～12:45、13:00～13:45、14:00～14:45、15:00～15:45、16:00～16:45

1回の授業は45分で完結

参加費 ：無料

対象年齢 ：小学生1年生～6年生

予約制 : 各回20名様（保護者の方は同席可能。見学・サポートのみ）

ご予約はこちらから https://x.gd/0fPva

体験コンテンツ２.

【eスポーツ体験】

話題のeスポーツ（エレクトロニックスポーツ）タイトルを４種類ご用意。様々なジャンルを試してみよう。初めての方安心。スタッフがサポートします。

開催時間：11:00-17:00

参加費 ：無料

対象年齢：お子様から大人まで誰でも体験可能

自由体験：予約不要 順番にご案内します（お1人15分程度で交代）

◆ご参加条件

マクンクラフトプログラミング体験並びにeスポーツ体験をご参加条件として以下のいずれかに保護者様がご登録いただいている方とさせていただきます。

※当日スタッフに会員画面をご提示願います。

※未会員の方は事前にご登録をお願いします。当日会場でのご登録でもOK。

・ららぽーと新三郷のInstagramをフォロー

・三井ショッピングパークポイントLINE公式アカウント友だち登録・お気に入り施設登録

・三井ショッピングパークポイント会員ページ「メンバーズページ」への登録

◆イベント参加者特典

「デジタル＆テクノロジー学習体験」へ参加される方へ「リラックス微炭酸飲料・kiyasume」を

先着1200名様へ1本プレゼント！

※数に限りがございます。先着数に達し次第終了とさせていただきます。ご了承ください。

「kiyasume」は「気が休まればそれでいい」をコンセプトにした、ゆずフレーバーの微炭酸飲料です。kiyasume の公式 AI キャラクター「ナマキチ」があなたの“気休め時間”に寄り添います。

お問合せは

運営：REDEE株式会社 info_shinmisato@redee.co.jp

イベント詳細はこちら https://x.gd/0fPva

REDEE株式会社

本社：〒600-8216 京都府京都市下京区東塩小路町614 関電不動産京都ビル 2F

設立：2023 年 7 月

代表者：代表取締役 密山 裕貴

事業内容：直営店舗運営、公民連携事業、クライアントワーク事業、eスポーツビジネス開発など

URL: https://redee.co.jp/

mail：info@redee.co.jp