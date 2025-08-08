好評につき全国10店舗で追加展開！蔵直(R)ワイン専門店「ヴィノスやまざき」がおくるワイン×スイーツの新体験「ワインdeアイス mariage ハーゲンダッツ」期間限定メニュー

株式会社ヴィノスやまざき

蔵直(R)ワイン専門店を展開する 株式会社ヴィノスやまざき（本社：静岡県静岡市葵区常磐町2-4-24）が2025年7月より展開している、ワイン×スイーツの新体験の提案「ワイン de アイス mariage ハーゲンダッツ」。

ヴィノスやまざき有楽町店にて提供しているスペシャルメニューが、多くのお客様にご好評いただいたことを受け、2025年8月10日(日)～8月31日(日)まで、新たに静岡本店・京都店・名古屋店・武蔵小杉店・中目黒店など全国10店舗にて、「ワイン de アイス mariage ハーゲンダッツ」のスペシャルメニューを展開いたします。

いま世界的にも注目を集めはじめている「ワイン×アイスクリーム」という楽しみ方に着目し、“大人のご褒美時間”をテーマに、王道のバニラアイスクリームに合わせて、蔵直(R)ワインの中からスタッフの試飲により選び抜いたワインで、新体験のマリアージュを提案している今回の企画。

「車で来店した時も楽しみたい」というお客様からのお声も踏まえ、新たに展開する10店舗ではノンアルコールワインのラインナップを入れるなど、一部メニューをブラッシュアップしご用意いたしました。

⁻ オンラインショップ売上数量NO.1（赤ワイン部門2025年1～6月実績）の果実味たっぷり辛口赤ワイン「ウェストエンド・ブラックシラーズ」

⁻ 完熟マスカットの旨みが凝縮された、ほのかに甘い微発泡性白ワイン「リッチランド・モスカート」

⁻ シリーズ累計160万本を売り上げた大人気「ソレイユ・キュヴェ・ユウコ(R)」シリーズのノンアルコール「ソレイユ・キュヴェ・ユウコ(R) フリー」

の3種類のメニューを提供いたします。

またオンラインショップ内「ワイン de アイス」特設ページでは、上記のほかにもバニラアイスクリームにあう蔵直(R)ワインをご紹介。特設ページ内掲載の蔵直(R)ワインを合計5,000円(税込5,500円)以上ご購入時にご利用いただけるクーポンもご用意しております。

「ワインde アイス」特設ページはこちら :https://www.v-yamazaki.co.jp/pages/feature-wine-icecream?utm_content=202507ヴィノスやまざきオンラインショップ内ページに遷移します

●ヴィノスやまざき 担当者コメント

暑い季節でもワインをおともに豊かな時間を楽しんでいただける提案ができないか．．．と社内で考えていた中で、海外を中心に流行っている「ワイン」×「アイスクリーム」のペアリングに着想に生み出した企画です。

7月25日からスタートした有楽町店では、ワインをお楽しみいただいた後に「ワインdeアイス mariage ハーゲンダッツ」メニューをお楽しみいただく方や、このメニューを目当てにご来店いただく方など、多くのお客様に今回の企画を楽しんでいただいております。

今回、新たに全国10店舗で追加展開できることになりましたこと、とても嬉しく思います。

ラインナップは、お客様から実際にいただいた反響やお声も参考に、スタッフの試食・試飲をしてラインナップをブラッシュアップいたしました。

各地で暑い日が続きますが、「ワイン」×「アイスクリーム」の新体験で爽やかで豊かなひとときをお楽しみください。

提供メニュー（3種類）

「ワイン de アイス mariage ハーゲンダッツ」

▶企画特設ページははこちら(https://www.v-yamazaki.co.jp/pages/feature-wine-icecream?utm_content=202507)

１. ブラックシラーズ de ハーゲンダッツ バニラ

620円(店内飲食・税込682円、テイクアウト・税込670円)

リッチな味わいのアイスクリーム「ハーゲンダッツ バニラ」と濃厚赤ワイン「ウェストエンド・ブラックシラーズ」を組み合わせました。ベリー系の凝縮感・ブラックペッパーのようなスパイシーな味わいの赤ワインをアイスクリームにかけてお召し上がりください。濃厚なアイスクリームの味わいをお楽しみいただきながら、アイスクリームの乳脂肪分を最後にうまく洗い流してくれるのですっきりした後味で爽やかにお楽しみいただけます。

２. モスカート de ハーゲンダッツ バニラ

620円(店内飲食・税込682円、テイクアウト・税込670円)

「ハーゲンダッツ バニラ」と、当店で数多くのヒットワインを生み出す蔵元が手掛ける微発泡白ワイン「リッチランド・モスカート」を組み合わせました。

マスカット100％で造られているため、その味わいは完熟マスカットの旨みたっぷり。ほのかに甘く、しゅわっとした優しい自然な泡と柑橘の香りが特徴のワインです。マスカットならではのフレッシュでフルーティな味わいと、シュワっと感じられる微発泡が、アイスクリームの濃厚な味わいとマッチし、夏らしく爽やかなマリアージュをお楽しみいただけるマリアージュです。

＊モスカート：イタリアワインに使われるブドウの品種。別名マスカット。

３. ソレイユ フリー de ハーゲンダッツ バニラ

620円（店内飲食・税込682円、テイクアウト・税込670円)

「アルコールを控えたい人でも楽しみたい」というお声を受けて、当店で大人気の甘口ワイン「ソレイユ・キュヴェ・ユウコ(R)」シリーズより、ノンアルコールながら本格的な味わいを楽しめる「ソレイユ・キュヴェ・ユウコ(R) フリー」と「ハーゲンダッツ バニラ」を組み合わせました。

長野県塩尻市の名産地の老舗蔵元と共に、コンコードから造ったノンアルコールの「ソレイユ・キュヴェ・ユウコ(R) フリー」。脱アルコールワインとぶどうジュースのブレンドを何度もやり直し、ワインらしい味わいを残しつつ、ぶどう本来の果実味の旨味を感じられる味わいに仕上げました。

追加開催店舗：メニュー内容詳細

■蔵直(R)ワイン

⁻ オンラインショップ売上数量NO.1の果実味たっぷり辛口赤ワイン

「ウェストエンド・ブラックシラーズ」

⁻ 完熟マスカットの旨みが凝縮された、ほのかに甘い微発泡性白ワイン

「リッチランド・モスカート」

⁻ 大人気「ソレイユ・キュヴェ・ユウコ(R)」シリーズのノンアルコール

「ソレイユ・キュヴェ・ユウコ(R) フリー」

のいずれか30mlご用意しております。

（銀座店を除く9店舗ではプラカップでのご提供となります）

■アイスクリーム

ハーゲンダッツ バニラ

ハーゲンダッツならではの濃厚ミルクと、厳選マダガスカル産バニラビーンズを使用。濃厚で芳醇な香りとクリーミーな口溶けがワインとの相性抜群のアイスクリームです。

■トッピング

AM STRAM GRAM キャラメリゼ香ばしくるみ

くるみをキャラメリゼし少し焦がすことで生まれるコクと程よいほろ苦さが、ワインとアイスと見ごとにマッチしています。今回のメニューに合うよう砕き具合や食感を特注しました。

追加開催- 10店舗

１．銀座店

東京都中央区銀座6丁目2番3号

https://www.v-yamazaki.co.jp/pages/sginza

２．中目黒店

東京都目黒区上目黒 3丁目4番15号 中目黒高架下1階

https://www.v-yamazaki.co.jp/pages/snakameguro

３．コレド室町店

東京都中央区日本橋室町 2丁目3番1号コレド室町2 1階 61070

https://www.v-yamazaki.co.jp/pages/smuromachi

４．武蔵小杉店

神奈川県川崎市中原区小杉町 3-472 武蔵小杉東急スクエア ステーションマーケット

https://www.v-yamazaki.co.jp/pages/smusashikosugi

５．たまプラーザテラス店

神奈川県横浜市青葉区美しが丘 1丁目1番2号 たまプラーザテラスゲートプラザ1階

https://www.v-yamazaki.co.jp/pages/stamaplaza

６．川崎アゼリア店

神奈川県川崎市川崎区駅前本町 26番地2-1041

https://www.v-yamazaki.co.jp/pages/skawasaki

７．静岡本店

静岡県静岡市葵区七間町18番地4

https://www.v-yamazaki.co.jp/pages/sshizuoka

８．新静岡セノバ店

静岡県静岡市葵区鷹匠 1-1-1 新静岡セノバ1階

https://www.v-yamazaki.co.jp/pages/scenova

9．名古屋店

名古屋市中区栄4-1-1 中日ビル B１F

https://www.v-yamazaki.co.jp/pages/ssakae

10．京都店

京都府京都市下京区函谷鉾(かんこぼこ) 101 ラクエ四条烏丸地下1階

https://www.v-yamazaki.co.jp/pages/skyoto

※有楽町店も引き続き提供しております

[期間]

2025年8月10日(日)～8月31日(日)

営業時間は各店舗によって異なります。

詳しくはヴィノスやまざき公式ホームページの店舗一覧ご覧ください。

https://www.v-yamazaki.co.jp/pages/storelist

[場所]

ヴィノスやまざき有楽町店 テイスティングバー

(東京都千代田区有楽町 2丁目7番1号 イトシアフードアベニュー地下1階)

[お問い合わせ]

ヴィノスやまざきフリーダイヤル：0120-740-790(午前9時～午後6時30分)

蔵直(R)ワイン専門店「ヴィノスやまざき」について

ヴィノスやまざきは、全国に27店舗構える直輸入型ワイン専門ショップで、生産者のもとに自分たちの足で訪問し、輸入から販売までを手がけています。

1994年から始めたワインの直輸入は今年30周年を迎え、現在ではフランスをはじめとするヨーロッパ各国や、アメリカ、チリ、ウルグアイなど世界13カ国に広がっています。

お客様から届いた声を参考にして造るオリジナルワインは広く支持されており、その商品開発のノウハウを活かして、生産者に日本の市場、消費者の志向、トレンドを伝え、品質向上に努めています。

オンラインショップ内「ワイン de アイス」特設ページ

https://www.v-yamazaki.co.jp/pages/feature-wine-icecream?utm_content=202507

オンラインショップ内「ワイン de アイス」特設ページでは、バニラアイスクリームにあう蔵直(R)ワインをご紹介しております。

特設ページ内掲載の蔵直(R)ワインを合計5,000円(税込5,500円)以上ご購入時にご利用いただける500円OFFクーポンも。是非この機会に「ワイン de アイス」をお楽しみください。

本企画・商品に関するお問い合わせ

