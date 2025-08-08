新ファンド公開『らくたま25号（多摩川リバーサイド１.）』初回50万円のご投資でベネフィット・ステーション優待特典、デジタルギフト5,000円分がもらえる「らくたまデビューキャンペーン」実施中！
株式会社フロンティアグループ
らくたま25号（ファンド募集ページ） :
らくたま新規会員登録はコチラ :
らくたま公式サイト :
らくたま25号（ファンド募集ページ） :
▼不動産クラウドファンディング『らくたま』では、8月24日まで「らくたまデビュー応援キャンペーン」実施中です!!
◆キャンペーン概要
新規会員登録＆初回投資で、最大5,000円分のデジタルギフトをプレゼント
◆キャンペーンの期間について
お得な「らくたまデビューキャンペーン」は、現在実施中の「らくたま25号」での実施をもって、終了となる予定です。
キャンペーンへのご参加をご検討されている方は、ぜひお早めに「らくたま25号」の募集期間（8月24日まで）内でのお申し込みをご検討いただけますと幸いです。
◆キャンペーン対象ファンド
・らくたま25号（多摩川ベイフロント１.）募集期間：2025年8月15日～8月24日
らくたま新規会員登録はコチラ :
▼らくたま
『らくたま』は、不動産クラウドファンディングをもっと楽しく、身近に感じていただくために誕生したサービスです。「投資＝難しい・堅い」というイメージを払拭し、どなたでも気軽に始められる“最高に楽しい投資体験”を提供しています。
資産運用を楽しみながら、以下のような多彩な特典をご体験いただけます。
○ 想定年利6％の高配当
○ ベネフィット・ステーション優待の使い放題
○ 年間2万円相当がもらえる「らくたまポイ活」
○ デジタルギフト2,000円分が当たるX投稿キャンペーン など
らくたま公式サイト :
▼運営会社
社名 ：株式会社フロンティアグループ
本社 ：東京都千代田区外神田5-2-5
事業内容 ：不動産事業、不動産クラウドファンディング
URL ：https://frogro.co.jp/
お問い合わせ：らくたま運営事務局
tel 03-6803-0337 mail rakutama@frogro.com