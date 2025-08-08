創立50周年を迎えるサンセイランディック公式キャラクター「底地くん」が、今年もゆるバース2025に参戦！

株式会社サンセイランディック

底地や築古収益物件、共有持分といった権利調整が必要な、複雑な不動産案件を取り扱う株式会社サンセイランディック(本社：東京都千代田区、代表取締役：松崎 隆司、以下サンセイランディック)の公式キャラクター「底地くん」が、昨年に引き続き、「ゆるバース2025」にエントリーしましたのでお知らせいたします。ぜひ皆さまの熱い応援をお願いします！

■底地くんプロフィール

本名：三星 底地（さんせい そこち）

年齢：非公表ですが、実は30歳を超えています

活動：旅行（社員旅行でハワイへの海外旅行経験あります）

イベントに出場 ：ゆるキャラグランプリ 2018年～2020年 出場

：ゆるバース2024 出場

■ゆるバース2025とは

全国のご当地キャラクターや、企業のマスコットキャラクターが集結し、ファン投票によって

人気を競うオンライン＆オフラインのイベントです。

■ゆるバース2025のイベント概要

イベント名称：ゆるバース2025（前身はゆるキャラグランプリ）

主催：ゆるキャラグランプリ実行委員会

イベント形式：オンライン投票と、リアルイベント当日の投票

リアルイベントの会場：隅田公園 (東京都墨田区)で開催予定

公式サイト：https://www.yurugp.jp/yvs

■投票の方法

オンラインでの投票期間：2025年8月1日(金)～9月27日(土)

投票方法：下記より毎日1回の投票が可能です。ぜひ投票をお願いします。

（投票にはメールアドレスの登録が必要となります。エントリーNo. 268です。）

https://www.yurugp.jp/characters/3386

サンセイランディックは2026年に創立50周年を迎えます。それを記念して、限定ロゴやウェブサイトをオープンしています。底地くんのコーナーもサイト内に開設する予定ですので、ぜひお楽しみください。

50周年特設サイト： https://www.sansei-l.co.jp/50th/

50周年記念ロゴにも底地くんが登場しています。

■会社概要

サンセイランディックは、底地・築古収益物件（居抜き）をはじめとする権利関係の複雑な不動産を買い取り、権利関係を調整したうえで再販する「権利調整ビジネス」を主軸に、全国展開している上場企業です。

2026年２月に創立５0周年を迎える弊社は、宅建資格を持つ多くのプロフェッショナルが在籍し、豊富な経験と知識で、地主・家主様のお悩みをワンストップで解決しています。2025年8月現在、不動産権利調整ビジネスに特化している上場企業は弊社のみで、年間およそ2,000件のご相談をいただいています。ひとつの不動産に、土地建物所有者が持つ権利だけでなく借地権者、借家権者といった複数の権利者が存在すると、土地の自由な活用が阻害され、資産価値が低くなってしまいがちです。そのような不動産を再生し、流動性を高めることで、今後もお客様に喜んでいただき、不動産として本来の価値をつくり出すべく、尽力していきます。