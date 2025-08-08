自宅でも香水を楽しむ人は多い？「在宅中に香水を使用することはありますか？」アンケート調査
香水・フレグランスOEMのマッチングサイト「香水OEM検索」（ https://fragrance-oem.com/ ）を運営する株式会社ノーマリズム（東京都目黒区）は、全国の20代～50代の男女を対象に、「在宅中に香水を使用することはありますか？」のアンケート調査を実施しました。アンケート結果をもとに、在宅時の香水利用の実態やその背景ついて分析しましたのでご報告いたします。
■調査概要
調査対象: 全国の20代～50代の男女
回答数: 100名
調査日: 2025年8月4日
調査方法: インターネット調査
調査結果URL: https://fragrance-oem.com/topics/22
■在宅中に香水を使用することはありますか？
・よく使う:13
・たまに使う:42
・ほとんど使わない:25
・使ったことがない:20
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327062&id=bodyimage1】
《よく使う》
・在宅ではあるが仕事モードへの切り替えのため香水をつけている（30代／女性／新潟県／正社員）
・寝るときやリラックスしたいとき、シャキッと集中したいときなど、お気に入りのものを気分で使い分けています。冬は加湿器＋アロマを使ったりもしますが、手入れが面倒なのでそれ以外の時期はサッと使える香水が便利で気分も上がるので重宝しています。（40代／女性／東京都／専業主婦）
・好きな香りを纏ってると気分が上がるし、オンオフ問わず毎日つける習慣が出来ていて、お化粧や洋服を着るのと同じ感覚だから。（40代／女性／東京都／正社員）
・加齢臭を抑えたいから在宅中であっても香水を使っています。（40代／男性／千葉県／正社員）
・育児でストレスがたまりやすいため、自分の好きなロクシタンの香りがしたら、心落ち着くので部屋着につけます。あとはロクシタンのキャンディローズを枕につけて寝るととても幸せな気持ちになり、よく眠れます。（30代／女性／埼玉県／自営業、自由業）
《たまに使う》
・自分自身に使用するというよりは、匂いが気になるところや枕など、リラックス効果が得られそうで使っている。（20代／女性／岡山県／無職）
・気分転換や自分の機嫌を整えるためです。外出しない日でも、好きな香りを身にまとうことで気持ちがリセットされて、仕事や家事へのモチベーションが上がるような気がしてます。（40代／女性／兵庫県／パート、アルバイト）
・気分転換のために使ったり、就寝時にいい香りの中でリラックスして眠るために寝具やクッションに軽く吹きかけたりなどしています。（30代／男性／栃木県／自営業、自由業）
・眠気を覚まして、体のスイッチを入れるため。見られていない場所だからこそ、ある程度気を使わないと、だらしない人になってしまう。（50代／男性／東京都／正社員）
・お気に入りの香水があり、特に出掛ける予定のない日でもなんとなく気分を上げたいときやオシャレをしたいと思ったときに使っています。好きな香りを嗅ぐと癒されるし、やる気が出ます。（30代／女性／徳島県／専業主婦）
《ほとんど使わない》
・家には自分しかいないので、特に匂いに関して感じることがなく、ほとんど使いません。香水だと家の中だけじゃ香りが充満しそうなので、家の中で香りをつけたい時は基本的にハンドクリームを塗っています。（20代／女性／愛知県／パート、アルバイト）
・家にペットがいて匂いに敏感だからなるべく使わないようにしている（30代／女性／千葉／正社員）
・自宅では新しく買った香水のテストかたまに気分転換で使う程度です。（30代／女性／福岡県／パート、アルバイト）
