民間宇宙旅行時代到来！ASTRAXのジェネラルマネージャー川上泰子が愛知県海部郡大治町立大治中学校3年生の企業訪問を受け「宇宙旅行の最前線へようこそ」と題して講演を実施！
世界中の人々の夢を宇宙で実現させる民間宇宙サービスプラットフォームを提供する宇宙ベンチャー企業株式会社ASTRAX（アストラックス、以下 ASTRAX、本社：神奈川県鎌倉市、代表：代表取締役・民間宇宙飛行士 TAICHI（山崎大地））のジェネラルマネージャー・宇宙ワーママ（R）・合同会社ASTRAX SP代表川上泰子が、愛知県海部郡大治町の大治中学校の3年生の修学旅行の一環として企業訪問を受け、「株式会社ASTRAX 企業訪問 宇宙旅行の最前線へようこそ」と題して講演を行いました。このたび、2025年8月5日付で公開許可をいただきましたので紹介いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327007&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327007&id=bodyimage2】
当日はASTRAX企業訪問を選択した学生が7名参加し、川上が約1時間にわたり講演を行いました。
川上の自己紹介後、民間宇宙旅行時代の到来、ASTRAX事業の紹介を講演し、その後宇宙に行ったら何をしたい？について話し合いました。
講演後、「やりたいこともたくさん出てきて世界が広がった」「宇宙に行ってみたくなった」「選ばれた宇宙飛行士だけかと思っていたけど民間の人も行けると知りました」「川上さんの宇宙に行きたいという気持ちからここまでやってしまうところがすごいと思った」など、たくさんの感想が寄せられました。
【講演概要】
演題 「株式会社ASTRAX 企業訪問 宇宙旅行の最前線へようこそ」
講師 株式会社ASTRAXジェネラルマネージャー 宇宙ワーママ 川上泰子
日時 6月4日（水） 13時00分～14時00分
場所 東京都港区 株式会社ミューズ（企業訪問取りまとめ企業）会議室
対象 愛知県海部郡大治町立大治中学校3年生のうち当企業訪問を選択した7名
ASTRAXでは、対面・オンラインに関わらず、学校や塾などの教育機関をはじめ、企業・団体、自治体などからの宇宙教育講座や講演の依頼を随時受け付けています。
また、テーマについても、今回のように宇宙旅行や宇宙ビジネスだけでなく、夢の実現思考法、うつ病やいじめの悩みの克服、男女共同参画関連など、さまざまなテーマで講演や講座を行っており、皆様から大変好評をいただいています。
ご依頼のご相談につきましては、お気軽にご連絡ください。
講演やイベントなどの依頼の詳細については、以下のリンクをご参照ください。
https://www.astrax-lecture.space
『宇宙といえばASTRAX！』
ASTRAXは、今後も人類全体の経済圏（生活圏）を宇宙に拡大させるとともに、地球上の平和と生活環境の改善や向上を目指し、民間の力で様々な宇宙サービスを提供してまいります。
【ASTRAX会社概要】
会社名：株式会社ASTRAX
代表者：代表取締役・民間宇宙飛行士 TAICHI（山崎大地）
所在地：神奈川県鎌倉市
URL：https://astrax.space
事業内容：民間宇宙開拓事業全般及び宇宙サービスプラットフォームの提供
【本件に関するお問い合わせ】
会社名：株式会社ASTRAX
担当者：CEO秘書・星エリカ
E-Mail：erica.hoshi@astrax.space
配信元企業：株式会社ASTRAX
