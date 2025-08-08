第1回ららぽーと沼津 eスポーツ＆デジタル学習イベントを開催

REDEE株式会社

REDEE（レディー）株式会社（本社：京都市下京区）三井ショッピングパーク ららぽーと沼津にて、第1回 ららぽーと沼津eスポーツ杯と、同時開催でデジタルスキル育成学習体験会を開催することとなりました。

小・中・高校生によるeスポーツ対戦イベントを核に、ステージ上でプロ実況付きの対戦を体験できる試遊会のほか、eスポーツに馴染みがない方でも気軽にデジタル技術の一端に接することができるマインクラフトプログラミング、LEGOロボッロプログラミングやペンタブ体験など当日無料参加いただけるコーナーなどもご用意します。

このイベントを通じて、「住み続けられるまちづくり」として、地域の方々とのコミュニケーション機会を提供します。

【9月14日（日）】ららぽーと杯eモータースポーツららぽーと沼津大会

「eモータースポーツららぽーと沼津大会」 の初開催が決定いたしました！

誰でも無料で参加できるeモータースポーツに挑戦。同時開催イベントも盛りだくさんでお待ちして

おります。本格的なドライビングシミュレーターでレースに参加して優勝を目指しましょう！

日程：2025年9月14日（日）

時間:11:00-17:00

場所：１Fひかりの広場

体験形式は3種類！トーナメント形式で優勝を目指すレース大会、ワンメークマッチでスピーディーにレース体験をしていただくスタイル、試遊体験のみでお楽しみいただくなど３つのスタイルをご用意致しました。初めての方・経験者・お子様から大人までご自身にあったスタイルでのご参加をお待ちしております。

◆トーナメント大会

24名によるトーナメント大会となります。４グループに分かれて予選・準決勝・決勝を戦って

いただきます。優勝者にはクリスタルトロフィーとファステストラップ証を授与。

プロの実況付きで、熱い戦いとなること間違いなし。是非優勝を目指しましょう！

開催時間：11:00～14:00

参加費 ：無料

対象者 ：お子様から大人まで誰でも参加可能

予約 ：事前予約制 募集数24名 ※専用フォームにて予約受付致します。

◆ワンメークマッチレース

会場に設置する6台のレース筐体を使って、6人でのオンラインレースを実施。

練習走行・タイムアタック・本選で約30分のレース体験をしていただきます。

開催時間 ：14:30・15:30・16:30の3回開催

参加費 ：無料

対象者 ：お子様から大人まで誰でも参加可能

予約 ：事前予約制 募集数18名 ※専用フォームにて予約を受付致します。

◆試遊・タイムアタック体験会

本格的なeモータースポーツ用の筐体で「グランツーリズモ７」を体験いただけます。

お1人様約10分程度で交代をお願いします。

開催時間 ：15:00・16:00の2回開催

参加費 ：無料

対象者 ：お子様から大人まで誰でも体験可能

予約 ：予約不要 当日会場で先着順に受け付け。

★eモータースポーツ各種ご予約はこちらから https://x.gd/y1KcS(https://x.gd/y1KcS)

【9月15日（月/祝）】ららぽーと杯モンスト高校生大会2025

モンスターストライクの高校生大会がららぽーと沼津で開催決定致しました。MIXI許諾大会となり

ます。モンストスタジアムでの大会はラストとなりますので、高校生活の思い出に是非仲間と参戦

お待ちしております。優勝者の特典は クリスタルトロフィーとモンストモバイルバッテリー！

是非熱い戦いで優勝を目指しましょう！

◆モンスターストライク大会】

優勝者の特典は クリスタルトロフィーとモンストモバイルバッテリーをプレゼント！

是非熱い戦いで優勝を目指しましょう。

日程 ：2025年9月15日（月/祝）

時間 :11:00-14:30

場所 ：１Fひかりの広場

参加費 ：無料

対象者 ：静岡県内高校生であれば誰でも参加可能 ※2名チームで参加願います。

事前予約：事前予約制 64組（128名） 先着順にて予約受付致します。

事前予約はこちらから https://x.gd/R4NwB(https://x.gd/R4NwB)

◆その他eスポーツ体験コンテンツ

話題のeスポーツ（エレクトロニックスポーツ）タイトルを４種類ご用意。

様々なジャンルを試してみよう。

日程 ：2025年9月15日（月/祝）

時間 ：14:30-17:00

場所 ：１Fひかりの広場

参加費 ：無料

対象者 ：お子様から大人まで誰でも体験可能

自由体験 ：予約不要 順番にご案内します（お1人15分程度で交代）

【9月14日（日）・15日（月/祝）】ららぽーと沼津デジタル＆テクノロジー学習体験会開催

REDEEの持つ質の高い教育環境を提供するノウハウを生かして、すべてのお客様に向けてプログラ

ミング、クリエイティブデバイス、PCカスタマイズといった最新テクノロジーと接して学ぶ「デジ

タル＆テクノロジー学習体験」も同時開催します。

日程 :2025年9月14日（日）・15日（月/祝）

時間 :11:00-17:00

場所 :１Fひかりの広場

◆マインクラフトプログラミング体験

大人気のマインクラフトを使ってプログラミングの基礎を学習していただけます。

専門の講師が授業形式で行いますので初めての方でも安心してご体験頂けます。

開催時間：11:00～12:00、12:30～13:30、14:00～15:00、15:30～16:30 毎日4回開催

参加費 ：無料

対象者 ：小学生・中学生

予約 ：事前予約制 募集数各回10名 ※専用フォームにて予約受付致します。

ご予約はこちらから https://x.gd/p8Fpx(https://x.gd/p8Fpx)

◆ＬＥＧＯロボットプログラミング

LEGOでロボットを組み立て、プログラミングでロボット動かしてみよう。

開催時間 ：11:00～17:00 体験時間約30分での交代をお願い致します。

参加費 ：無料

対象者 ：幼児様から小中学生まで ※幼児様の場合は保護者様とご一緒に体験

予約 ：予約不要 当日会場で先着順に受け付け。

◆ペンタブレット体験

ペンタブレットを使って自由にイラストを制作を体験してみよう。

開催時間 ：11:00～17:00 体験時間約10分での交代をお願い致します。

参加費 ：無料

対象者 ：幼児様から小中学生まで ※幼児様の場合は保護者様とご一緒に体験

予約 ：予約不要 当日会場で先着順に受け付け。

詳細は大会公式サイトをご覧ください。

https://x.gd/y1KcS

主催：REDEE株式会社

共催：三井不動産株式会社

協力：三井不動産商業マネジメント株式会社

REDEE株式会社

本社：〒600-8216 京都府京都市下京区東塩小路町614 関電不動産京都ビル 2F

設立：2023 年 7 月

代表者：代表取締役 密山 裕貴

事業内容：直営店舗運営、公民連携事業、クライアントワーク事業、eスポーツビジネス開発など

URL: https://redee.co.jp/

mail：info@redee.co.jp