Ë¾÷¿§¤ËÀ÷¤Þ¤ë¸á¸å¤Î¥Æ¥£ー¥¿¥¤¥à¡£½©¤Î·Ã¤ß¤¬ÃÆ¤±¤ë¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡Ö¶â¸Ý¡×¡ÒKONKU¡Ó9·î1Æü¤è¤êÄó¶¡³«»Ï
¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¥»¥Ã¥È¡Ö¶â¸Ý¡×¡Ê¼Ì¿¿¡§2Ì¾ÍÍÊ¬¡Ë
»Íµ¨ÀÞ¡¹¤ÎÁÇºà¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ÎÁÍý¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Û¥Æ¥ë¶âÂô¡Ê½êºßÃÏ¡§ÀÐÀî¸©¶âÂô»ÔËÙÀî¿·Ä®1-1¡¢Áí»ÙÇÛ¿Í¡§¾®Åè °ìÉ× °Ê²¼¥Û¥Æ¥ë¶âÂô¡Ë¤Ï¡¢1³¬¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖDINING TSUZUMI¡×¡Ê¥À¥¤¥Ë¥ó¥° ¥Ä¥Å¥ß¡Ë¤Ë¤Æ¡¢±ð¤ä¤«¤Ë¼Â¤ë½©¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡Ö¶â¸Ý¡×¡ÒKONKU¡Ó¤ò2025Ç¯9·î1Æü(·î)¤è¤êÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£DINING TSUZUMI¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¥»¥Ã¥È¡Ö¶â¸Ý¡×¡ÒKONKU¡Ó
µ¨ÀáËè¤Ë½Ü¤ÎÁÇºà¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥Û¥Æ¥ë¶âÂô¤Î»³´ß¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤¬¼ê¤¬¤±¤ëÁ¡ºÙ¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ê¥¹¥¤ー¥Ä¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡£¼Â¤ê¤Î½©¤ò½Ë¤¦¡È¼ý³Ïº×¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤ä·ª¡¢Ìµ²Ö²Ì¡¢¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Ê¤É½©²Ì¤òìÔÂô¤Ë»È¤Ã¤¿²Ú¤ä¤«¤Ê¥¹¥¤ー¥Ä¤È¡¢ÍÎ¿©¥·¥§¥Õ¿Ø¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¸÷¤ë½Ü¤Î¿©ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥»¥¤¥Ü¥êー¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¨¡ ¸ý¤Ë±¿¤Ö¤¿¤Ó¤Ë½©¤Î·Ã¤ß¤¬ÃÆ¤±¤ë¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½©²Ì¤ÇºÌ¤ë¡¢½©¿§¥¹¥¤ー¥Ä
¥·¥ç¥³¥é¥ì¥¶¥ó
¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Î¥¿¥ë¥È
¤Ö¤É¤¦¤ÎË§½æ¤Ê¹á¤ê¤òÎ©¤¿¤»¤¿¥àー¥¹¤ò¥Ó¥¿ー¤Ê¥·¥ç¥³¥é¥àー¥¹¤Ë½Å¤Í¤¿¡Ö¥·¥ç¥³¥é¥ì¥¶¥ó¡×¡£¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¤Ö¤É¤¦¤Î´ÅÈþ¤È¥«¥«¥ª¤Î±ü¹Ô¤¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢±ð¤ä¤«¤Ê½©¤ÎÍ¾±¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ö¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Î¥¿¥ë¥È¡×¤Ï¡¢¥µ¥¯¥Ã¤È·Ú¤ä¤«¤Ê¥¿¥ë¥ÈÀ¸ÃÏ¤Ë¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥«¥¹¥¿ー¥É¤È¥¯¥êー¥à¥·¥ã¥ó¥Æ¥£¤ò¤È¤¸¹þ¤á¡¢¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤òìÔÂô¤Ë¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£¤Ò¤È¤¯¤ÁËËÄ¥¤ì¤Ð¡¢¥Ñ¥ê¥Ã¤È´Å¤¤æÇ¿é¤Î¤·¤º¤¯¤¬¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥í¥ó¥·¥ç¥³¥é
Ìµ²Ö²Ì¤Î¥·¥çー¥È¥±ー¥
¸ÞÏºÅç¶â»þ¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¥Ý¥Æ¥È
¤Þ¤ë¤Ç±ð·ª¤Î¡Ö¥Þ¥í¥ó¥·¥ç¥³¥é¡×¤Ï¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿·ª¤Î´Å¤ß¤ò¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥·¥ç¥³¥é¤¬Êñ¤ß¤³¤ß¡¢°ìÎ³¤Ç½©¤Þ¤ë¤´¤È¤ÎÌ£¤ï¤¤¡£¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¥¹¥Ý¥ó¥¸À¸ÃÏ¤Ë¾åÉÊ¤Ê´Å¤µ¤ÎÀ¸¥¯¥êー¥à¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¹Ê¤ê¡¢´°½Ï¤·¤¿Ìµ²Ö²Ì¤ò½Å¤Í¤¿¡ÖÌµ²Ö²Ì¤Î¥·¥çー¥È¥±ー¥¡×¤ä¡¢¼êÅÚ»º¤È¤·¤Æ¤â¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¤ー¥Ä¡Ö¸ÞÏºÅç¶â»þ¤Î¥¹¥¤ー¥È¥Ý¥Æ¥È¡×¤¬¡¢¤Ò¤È¸ý¥µ¥¤¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£²Ã²ìÌîºÚ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¸ÞÏºÅç¶â»þ¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¤Û¤¯¤Û¤¯¤È¤·¤¿¿©´¶¤È¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤ß¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢ÁÇºà¤Î»ý¤ÁÌ£¤òÀ¸¤«¤·¤¿½©¤é¤·¤¤°ìÉÊ¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö´Å¤¤¡×¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¡É¤·¤ç¤Ã¤Ñ¤¤¡É¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ëÂç¿Í¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー
¥»¥¤¥Ü¥êー¤Ë¤ÏÍÎ¿©¥·¥§¥Õ¿Ø¤Ë¤è¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£°î¤ì¤ë¥Õ¥£¥ó¥¬ー¥Õー¥É¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£¤â¤Á¤â¤Á¿©´¶¤Î¤ì¤ó¤³¤ó¤È¥Áー¥º¤ò°ì½ï¤Ë¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤¾å¤²¤¿¡Ö¤ì¤ó¤³¤ó¤È¥Ñ¥ë¥ß¥¸¥ãー¥Î¥°¥é¥Á¥Í¡×¤ä¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È·Ú¤ä¤«¤Ê·ª¤Î¥¨¥¹¥×ー¥Þ¤Ë¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¥°¥ê¥ë¤·¤¿¥ê¥ó¥´¤òÅº¤¨¤¿¡Ö·ª¤Î¥¨¥¹¥×ー¥Þ¤È¾Æ¤¥ê¥ó¥´¡×¡£¥¨¥¹¥×ー¥Þ¤È¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤Ç¡ÈË¢¡É¤ò°ÕÌ£¤·¡¢±Õ¾õ¤Î¿©ºà¤ò¥àー¥¹¾õ¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤ëÄ´ÍýË¡¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢·Ú¤ä¤«¤Ê¸ý¤¢¤¿¤ê¤ÎË¢¤Ë·ªËÜÍè¤Î¹á¤ê¤È¿¼¤ß¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¥é¥¤¥¹¥³¥í¥Ã¥±¡×¤ä¡Öºù¥¨¥Ó¤Î¥µ¥Ö¥ì¡×¤Ê¤É¡¢¹ÈÃã¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¤Ä¤¤¤Ä¤¤¤ª¼ò¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¥¹¥Ñー¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó¤ò¥Õ¥êー¥Õ¥íー¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥×¥é¥ó¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨ÊÌÅÓÄÉ²ÃÎÁ¶â¤¢¤ê¡Ë
¥»¥¤¥Ü¥êー(¼Ì¿¿¡§2Ì¾ÍÍÊ¬)
¢£¥Û¥Æ¥ë¶âÂô ½©¤Î·Ã¤ß¤¬ÃÆ¤±¤ë¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡Ö¶â¸Ý¡×¡ÒKONKU¡Ó
(¼Ì¿¿¡§2Ì¾ÍÍÊ¬)
¡ÚÄó¶¡´ü´Ö¡Û
2025Ç¯9·î1Æü(·î)～2025Ç¯9·î30Æü(²Ð)
2025Ç¯11·î1Æü(ÅÚ)～2025Ç¯11·î30Æü(Æü)
¡ÚÄó¶¡¾ì½ê¡Û¥Û¥Æ¥ë¶âÂô1³¬¥ì¥¹¥È¥é¥ó DINING TSUZUMI
¡ÚÄó¶¡»þ´Ö¡Û11»þ30Ê¬～17»þ00Ê¬¡¡¢¨2»þ´ÖÀ©
¢¨Í×¤´Í½Ìó¡Ê¤´ÍøÍÑÆüÁ°Æü¤Î¤ªÃë12»þ¤Þ¤Ç¤Ë¤´Í½Ìó¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¡ÚÎÁ¶â¡Û1Ì¾ÍÍ 4,000±ß (ÀÇ¹þ¡¦¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯°û¤ßÊüÂêÉÕ¤)
¥¹¥Ñー¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó¥Õ¥êー¥Õ¥íーÉÕ¥×¥é¥ó 1Ì¾ÍÍ 6,000±ß (ÀÇ¹þ)
¡Ú¤´Í½Ìó¡¦¤ªÌä¹ç¤»¡ÛTEL 076-223-1201 (DINING TSUZUMI ¼õÉÕ»þ´Ö7:00～22:00)¡¡¤ªÅÅÏÃ¤Þ¤¿¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤Æ¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.tablecheck.com/shops/dining-tsuzumi/reserve
¡ÚÆâÍÆ¡Û
¥¹¥¤ー¥Ä6¼ï¡§¥·¥ç¥³¥é¥ì¥¶¥ó¡¢¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Î¥¿¥ë¥È¡¢¥Þ¥í¥ó¥·¥ç¥³¥é¡¢Ìµ²Ö²Ì¤Î¥·¥çー¥È¥±ー¥¡¢¸ÞÏºÅç¶â»þ¤Î¥¹¥¤ー¥È¥Ý¥Æ¥È¡¢¥Ñ¥ó¥Ê¥³¥Ã¥¿¤ÈµðÊö¤Î¥¸¥å¥ì
¥»¥¤¥Ü¥êー7¼ï¡§¥é¥¤¥¹¥³¥í¥Ã¥±¡¢¥±ー¥¯¥µ¥ì¡¢¤ì¤ó¤³¤ó¤È¥Ñ¥ë¥ß¥¸¥ãー¥Î¥°¥é¥Á¥Í¡¢¸ÞÏºÅç¶â»þ¤Î¥Õ¥ê¥Ã¥È¤È³û¤Î¥íー¥¹¥ÈÀÖ¶ÌÇ¬¤Î¥¸¥ã¥à¡¢·ª¤Î¥¨¥¹¥×ー¥Þ¤È¾Æ¤¥ê¥ó¥´¡¢ºù¥¨¥Ó¤Î¥µ¥Ö¥ì¡¢½©¥Ê¥¹¤Î¥Ï¥ó¥×¥ó¥È¥ó ¥È¥Þ¥È¥½ー¥¹
¥Õ¥êー¥Õ¥íー¥É¥ê¥ó¥¯¡§¥³ー¥Òー¡¦¹ÈÃã¡¦¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯³Æ¼ï
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£»ÅÆþ¤ìÅù¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢ÆâÍÆ¤Ï°ìÉôÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¥¹¥È¥é¥óÆâ´Ñ
DINING TSUZUMI¡¡¡Ê¥À¥¤¥Ë¥ó¥° ¥Ä¥Å¥ß¡Ë
ÀÐÀî¸©¶âÂô»ÔËÙÀî¿·Ä®1ÈÖ1¹æ ¥Û¥Æ¥ë¶âÂô1³¬
±Ä¶È»þ´Ö¡§7»þ00Ê¬～22»þ00Ê¬ (L.O.21:30)
ÀÊ¿ô¡§95ÀÊ¡¿¸Ä¼¼1¼¼¡Ê16Ì¾ÍÍ¤Þ¤Ç²Ä¡Ë ¢¨¸Ä¼¼¥Á¥ãー¥¸¡§5,000±ß¡Ê3»þ´Ö¤Î¤´ÍøÍÑ¡Ë»Ò¶¡²Ä¡¦¥Ù¥Óー¥«ーÆþÅ¹²Ä
HP¡§https://www.hotelkanazawa.co.jp/tsuzumi
Instagram¡§https://www.instagram.com/dining_tsuzumi/
Facebook¡§https://www.facebook.com/diningtsuzumi
¥Û¥Æ¥ë³°´Ñ
¥Û¥Æ¥ë¶âÂô
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Û¥Æ¥ë¶âÂô
³«¶È¡§2008Ç¯5·î1Æü
½êºßÃÏ¡§¢©920-0849ÀÐÀî¸©¶âÂô»ÔËÙÀî¿·Ä®1ÈÖ1¹æ
Áí»ÙÇÛ¿Í¡§¾®Åè °ìÉ×¡Ê¤³¤¸¤Þ ¤«¤º¤ª¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Û¥Æ¥ë¡¿¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¿¥Ö¥é¥¤¥À¥ë»ö¶È
HP¡§https://www.hotelkanazawa.co.jp(https://www.hotelkanazawa.co.jp/)
Instagram¡§https://www.instagram.com/hotel_kanazawa/
Facebook¡§https://www.facebook.com/hotelkanazawa2000