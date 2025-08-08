¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú³Ø½¬±¡Âç³Ø¡ÛÆüËÜ¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀ¯¼£²È¤ÎÀ¯ºöÅª¼çÄ¥¤ÎÀâÆÀÎÏ¤¬À¯¼£²È¤ÎÀÊÌ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼Â¾Ú
¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡
¡üÆüËÜ¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÎÄ´ºº¤Ç¥µー¥Ù¥¤¼Â¸³¢¨1¤ò¹Ô¤¤¡¢À¯¼£²È¤¬¼çÄ¥¤¹¤ëÀ¯ºö¤Ø¤Î²óÅú¼Ô¤Î»Ù»ý¤¬¡¢À¯¼£²È¤ÎÀÊÌ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¤«¤òÄ´¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¤É¤Á¤é¤Î¹ñ¤Ç¤â¡¢À¯ºö¤Ø¤ÎÊ¿¶ÑÅª¤Ê»Ù»ý¤Ï¡¢¤½¤ì¤ò¼çÄ¥¤¹¤ëÀ¯¼£²È¤ÎÀÊÌ¤Ë¤è¤Ã¤Æº¸±¦¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡üÆüËÜ¤Ç¤Ï¥¸¥§¥ó¥Àー¥¹¥Æ¥ì¥ª¥¿¥¤¥×¢¨2¤Ë±è¤Ã¤¿¼çÄ¥¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¤½¤ì¤ËÈ¿¤¹¤ë¼çÄ¥¤ÎÊý¤¬»Ù»ý¤òÆÀ¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤¬¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¸¦µæ¤Î³µÍ×¡¡
½÷À¤ÎÀ¯¼£¤Ë¤ª¤±¤ë²á¾¯ÂåÉ½¤ÏÀ¤³¦Åª¤ÊÌäÂê¤Ç¤¢¤ê¡¢¸¶°ø¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤ÆÍ¸¢¼Ô¤¬½÷ÀÀ¯¼£²È¤òº¹ÊÌÅª¤ËÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬µÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£³Ø½¬±¡Âç³ØË¡³ØÉôÀ¯¼£³Ø²Ê¤Î»°ÎØÍÎÊ¸¶µ¼ø¡¢°ì¶¶Âç³Ø¼Ò²ñ³Ø¸¦µæ²Ê¤Î¾®Ìº°êÇÏÀìÇ¤¹Ö»Õ¤Ï¡¢²á¾¯ÂåÉ½¤¬ÆÃ¤Ë¿¼¹ï¤ÊÆüËÜ¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¡¢Æ±¤¸À¯ºö¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÃËÀÀ¯¼£²È¤¬¼çÄ¥¤¹¤ë¾ì¹ç¤È½÷ÀÀ¯¼£²È¤¬¼çÄ¥¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ç¡¢Í¸¢¼Ô¤ÎÀ¯ºö¤ËÂÐ¤¹¤ë»Ù»ý¤¬°Û¤Ê¤ë¤«¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¼çÄ¥¤ÎÆâÍÆ¤¬¥¸¥§¥ó¥Àー¥¹¥Æ¥ì¥ª¥¿¥¤¥×¤Ë±è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«ÈÝ¤«¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÀâÆÀÎÏ¤ÎÀº¹¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤«¤âÄ´¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£²óÅú¼Ô¤Ë²Í¶õ¤ÎÀ¯¼£²È¤ÎÀ¯ºöÅª¼çÄ¥¤ò¼¨¤·¤Æ»Ù»ý¤òÌä¤¦¥µー¥Ù¥¤¼Â¸³¤ò¼Â»Ü¤·¤¿·ë²Ì¡¢ÆüÊÆ¤É¤Á¤é¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â½÷À¤ÈÃËÀ¤Î¤É¤Á¤é¤¬¾§¤¨¤¿¤«¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¯ºö¤Ø¤ÎÊ¿¶ÑÅª¤Ê»Ù»ý¤Ëº¹¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï½÷ÀÀ¯¼£²È¤¬¥¸¥§¥ó¥Àー¥¹¥Æ¥ì¥ª¥¿¥¤¥×¤Ë±è¤Ã¤¿¥ê¥Ù¥é¥ë¤ÊÀ¯ºö¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë¤È¡¢¤è¤ê»Ù»ý¤òÆÀ¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬Åª¾Úµò¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÏµÕ¤Ë¡¢½÷ÀÀ¯¼£²È¤¬¡ÖÃËÀÅª¤Ê¡×ÌäÂê¤òµÄÏÀ¤¹¤ë¤È¡¢¤è¤ê»Ù»ý¤òÆÀ¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¸¦µæÀ®²Ì¤Ï¡¢2025Ç¯7·î31Æü¸á¸å7»þ(ÆüËÜ»þ´Ö)¤Ë¹ñºÝ³Ø½Ñ»ï¡ÖPolitical Communication¡×¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÇ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¸¦µæ¤ÎÇØ·Ê¡¡
½÷À¤ÎÀ¯¼£¤Ë¤ª¤±¤ë²á¾¯ÂåÉ½¤ÏÀ¤³¦¤ÎÂ¿¤¯¤Î¹ñ¤Ë¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸¶°ø¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢½÷À¸õÊä¼Ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¶¡µëÂ¦¡×¤ÎÍ×°ø¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Í¸¢¼Ô¤¬½÷À¸õÊä¼Ô¤òº¹ÊÌÅª¤ËÉ¾²Á¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡Ö¼ûÍ×Â¦¡×¤ÎÍ×°ø¤âÄ¹¤é¤¯·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¶áÇ¯¡¢Í¸¢¼Ô¤ÏÁªµó¤Ç½÷À¸õÊä¼Ô¤ò·ù¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤à¤·¤í¹¥¤ó¤Ç¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼¨¤¹¸¦µæ¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»üÈáÅªÀº¹ÊÌ¢¨3·¹¸þ¤Î¤¢¤ë¿Í¤Û¤É¥¸¥§¥ó¥Àー¥¯¥ªー¥¿¢¨4¤ò»Ù»ý¤¹¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¸¦µæ¤â¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢½÷À¤òµÄ°÷¤ËÁª¤Ö¤³¤È¤Ï½÷ÀÀ¯¼£²È¤Ø¤Îº¹ÊÌÅªÂÖÅÙ¤ò¤â¤¿¤Ê¤¤¤³¤È¤òÉ¬¤º¤·¤â°ÕÌ£¤·¤Þ¤»¤ó¡£À¯¼£°Ê³°¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¡¢½÷À¤ÎÇ½ÎÏ¤¬ÉÔÅö¤ËÄã¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢½÷À¤Î¼çÂÎÅª¤Ê¹Ô°Ù¤¬¥¸¥§¥ó¥Àー¥¹¥Æ¥ì¥ª¥¿¥¤¥×¤ËÈ¿¤¹¤ë¤È¤·¤Æ´¿·Þ¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë·¹¸þ¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¸¦µæ¤Ï¡¢À¯¼£¤Îº¬´´¤ò¤Ê¤¹³èÆ°¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ëÀ¯¼£ÅªÀâÆÀ¤ËÃË½÷º¹¤¬À¸¤¸¤ë²ÄÇ½À¤ËÃåÌÜ¤·¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤ËÀâÆÀÎÏ¤Ï¾ðÊó¸»¤Î¿®ÍÑÀ¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Ç½ÎÏ¤äÀìÌçÀ¤Î¹â¤¤¤ÈÇ§¼±¤µ¤ì¤ëÀ¯¼£²È¤Ï¿®ÍÑ¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤â¤·¿Í¡¹¤¬½÷ÀÀ¯¼£²È¤ÎÇ½ÎÏ¤òÄã¤¯¤ß¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢½÷ÀÀ¯¼£²È¤ÏÀâÆÀ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉÔÍø¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¸¥§¥ó¥Àー¥¹¥Æ¥ì¥ª¥¿¥¤¥×¤ËÈ¿¤¹¤ëÀ¯¼£²È¤Î¹ÔÆ°¤¬Í¸¢¼Ô¤ËÄã¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤ò¼¨¤¹¸¦µæ¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢¿Í¡¹¤¬ÀâÆÀ¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤Ï¼çÂÎÅª¤Ç½÷À¤é¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¡¢½÷ÀÀ¯¼£²È¤«¤é¤ÎÀâÆÀ¤ËÄñ¹³¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°Ê¾å¤Î¤³¤È¤«¤é¡¢Æ±¤¸À¯ºöÅª¼çÄ¥¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÃËÀÀ¯¼£²È¤¬¤½¤ì¤ò¸À¤¦¾ì¹ç¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢½÷ÀÀ¯¼£²È¤¬¤½¤ì¤ò¸À¤¦¾ì¹ç¤Ë¤Ï¼õ¤±¼ê¤«¤é¤Î»Ù»ý¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦²¾Àâ¤¬Î©¤Æ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Àè¹Ô¸¦µæ¤Ç¤Ï°ìÈÌ¤ÎÍ¸¢¼Ô¤¬À¯ºöÊ¬Ìî¤äÎ©¾ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¥¸¥§¥ó¥Àー¥¹¥Æ¥ì¥ª¥¿¥¤¥×¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ä·ÐºÑ¤ÏÃËÀÀ¯¼£²È¤¬¡¢»Ò°é¤Æ¤ä¶µ°é¤Ï½÷ÀÀ¯¼£²È¤¬¤è¤ê¤¦¤Þ¤¯°·¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È´üÂÔ¤·¤¿¤ê¡¢½÷ÀÀ¯¼£²È¤ÏÃËÀÀ¯¼£²È¤è¤ê¤âÀ¯¼£Åª¤Ë¥ê¥Ù¥é¥ë¤À¤ÈÇ§¼±¤·¤¿¤ê¤¹¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¸¥§¥ó¥Àー¥¹¥Æ¥ì¥ª¥¿¥¤¥×¤ËÈ¿¤·¤¿¹ÔÆ°¤¬Äã¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¾å½Ò¤ÎÍýÏÀ¤Ë´ð¤Å¤±¤Ð¡¢¡ÖÃËÀÅª¡×¤È¤µ¤ì¤ëÀ¯ºöÊ¬Ìî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼çÄ¥¤¹¤ë¤È¤¤ä¡¢ÊÝ¼éÅª¤ÊÎ©¾ì¤Î¼çÄ¥¤ò¤¹¤ë¤È¤¤ÎÊý¤¬ÀâÆÀÎÏ¤Ë¤ª¤±¤ë½÷ÀÀ¯¼£²È¤ÎÉÔÍø¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£