アートホテル小倉ニュータガワ キッズイベント開催のお知らせ

アートホテル小倉ニュータガワ（所在地：福岡県北九州市小倉北区、総支配人：三枝秀司、運営：アイコニア・ホスピタリティ株式会社、以下当ホテル）は、2025年8月17日（日）に、お子様とその保護者様を対象とした体験型キッズイベント「なりきりホテルマン けっこんしきをつくってみよう」を開催いたします。

本イベントは、ホテルの結婚式運営をテーマに、お子様たちが“ホテルマン”になりきって、お仕事を体験する企画です。体験内容には、ケーキ作り、料理体験などのパティシエやシェフのお仕事のほか、婚礼キャプテン、音響・照明、美容着付・カメラマンなどといった挙式演出の役割も含まれており、お子様自身が模擬結婚式を作り上げていきます。





また、親御様にはゲスト役になっていただき、お子様がホテルマンとしてゲストにサービスを行います。お子様が楽しく体験する姿を、親御様が見守りながら一緒に参加いただけます。

当ホテルでは、本イベントを通じて次のような目的を掲げております。

・地域貢献を通じた「ニュータガワブランド」の認知向上

・宴会・レストラン利用促進への波及効果

・子どもたちの職業観形成および将来的な人材確保の契機

・模擬結婚式体験を通じた「未来の結婚式」への興味醸成

ご家族で楽しめる特別な1日として、皆様に喜んでいただける企画となっております。

■イベント概要

名称：キッズホテリエ体験「なりきりホテルマン けっこんしきをつくってみよう」

開催日：2025年8月17日（日）14:00～

対象：5歳～15歳までのお子様とその保護者様

会場：アートホテル小倉ニュータガワ（〒802-0082 北九州市小倉北区古船場町3-46）

タイムスケジュール（予定）：

14:00 受付・着替え・オリエンテーション

14:30 各ブースでパティシエやシェフなどのサービス体験

15:30 模擬結婚式で各役割に分かれ演出のリハーサル

16:30 模擬結婚式本番（ゲスト参加型）

18:00 ご家族での夕食

料金（税込）：

・お子様1名＋大人2名セット：13,000円

・お子様1名＋大人1名：8,500円

・追加お子様1名：2,500円

・追加大人1名：4,500円

■アートホテル小倉 ニュータガワ





福岡県北九州市小倉北区に位置する、歴史と芸術が融合した上質なホテルです。明治時代に建てられた旧炭鉱王の迎賓館をルーツとし、館内には約700坪の日本庭園が広がり、四季折々の美しい景観を楽しむことができます。ホテル客室はモダンな洋室から落ち着きのある和室まで多彩に揃います。地元の食材を使った料理を楽しめるレストランもあり、特に庭園を望む朝食ビュッフェはひとときの癒しを提供します。また、ビジネス利用にも適した会議室や宴会場、各種ウェディング会場も備えており、さまざまな目的に対応しています。ビジネスや観光はもちろん、特別な記念日や式典などにもふさわしい格式と癒しの空間です。

住所：〒802-0082 福岡県北九州市小倉北区古船場町3-46

TEL:093-521-7000

チェックイン15:00／チェックアウト11:00

総客室数：93室

アクセス：JR小倉駅から徒歩約8分、モノレール旦過駅からは徒歩約2分

公式ウェブサイト：https://gotopass.jp