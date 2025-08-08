[札幌版]【最新オフィスマーケットレポート発表】オフィス空室率 ほぼ横ばい

三幸エステート株式会社

三幸エステート株式会社（本社：東京都中央区、取締役社長：福島正二郎）は、2025年7月度の札幌市オフィス賃貸状況（空室率＆現空面積：全規模、募集賃料＆募集面積：全規模、規模別空室率、主要エリア※1空室率：全規模）および全国6大都市（東京・札幌・仙台・名古屋・大阪・福岡）の大規模ビルのマーケットデータをまとめた「オフィスマーケット2025年8月号札幌」を公表します。

※1：主要エリア＝札幌市南口エリア・北口エリア・大通エリア

※調査時点：2025年7月末現在および各年12月31日時点

※本リリース・公表データは次のURLからもご覧いただけます https://www.sanko-e.co.jp/data/

支店長の視点

南口エリアの大規模ビル「ヒューリックスクエア札幌」が2期工事の竣工を9月に予定している。地上20階建てのオフィス・ホテル・商業施設からなる複合ビルで、札幌駅前通地下歩行空間（チカホ）に直結し、抜群の立地を誇る。竣工を間近に控え引き合いも増えており、移転を検討するテナントの注目度が高い。(札幌支店長 滝口恵貴)

札幌市 大規模ビル 空室率＆潜在空室率

空室率 ほぼ横ばい 「北口」は0.7ポイントの大幅な低下

空室率は前月比マイナス0.03ポイントの3.52％と、前月からほぼ横ばいとなった。売買により貸止めになっていたビルで募集が再開された一方、新築・築浅ビルで空室消化が進み、わずかな動きに止まっている。エリア別では「北口」が前月比マイナス0.7ポイントの大幅な低下となった。潜在空室率は前月比マイナス0.11ポイントの4.89％だった。

業種・面積帯を問わず拡張等の前向きな需要が中心で、物件見学を含めテナントの移転に向けた動きは活発な状況となっている。

＜空室率＆潜在空室率＞

札幌市 大規模ビル 募集賃料＆募集面積

募集賃料 前月から小幅な上昇 統計開始以来の最高値更新が続く

募集賃料は前月比プラス46円／坪の12,799円／坪となった。募集賃料は前月から小幅に上昇し、統計開始以来の最高値更新が続いている。

＜募集賃料＆募集面積＞

＜札幌市 規模別 空室率＞

＜札幌市 全規模ビル 主要エリア 空室率＞

＜空室率の推移（6大都市 大規模ビル）＞

＜募集賃料の推移（6大都市 大規模ビル・主要駅前地区）＞

