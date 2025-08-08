[仙台版]【最新オフィスマーケットレポート発表】オフィス空室率 3ヵ月連続で小幅な上昇

三幸エステート株式会社

三幸エステート株式会社（本社：東京都中央区、取締役社長：福島正二郎）は、2025年7月度の仙台市オフィス賃貸状況（空室率＆現空面積：全規模、募集賃料＆募集面積：全規模、規模別空室率、主要エリア※1空室率：全規模）および全国6大都市（東京・札幌・仙台・名古屋・大阪・福岡）の大規模ビルのマーケットデータをまとめた「オフィスマーケット2025年8月号仙台」を公表します。

※1：主要エリア＝仙台市駅西エリア・駅東エリア

※調査時点：2025年7月末現在および各年12月31日時点

※本リリース・公表データは次のURLからもご覧いただけます https://www.sanko-e.co.jp/data/

支店長の視点

勾当台公園駅至近の大規模ビル「SS.仙台ビル」がホテルや飲食店の入居するビルに建替えられることが発表された。現在のビルは1974年竣工で築後50年以上が経過しており、新ビルは2029年2月の竣工を目指している。中心エリアでは築年数の経過したビルが多く、仙台市は老朽建物の建替えを促している。建替えに際して最有効使用を検討した結果、オフィス以外の用途になる例も見られる。(仙台支店長 関根洋一)

仙台市 全規模ビル 空室率＆潜在空室率

空室率 3ヵ月連続で小幅な上昇 主要エリアでは品薄感が強い状況

空室率は前月比プラス0.15ポイントの6.14％となり、3ヵ月連続で小幅な上昇となった。集約移転により生じた空室や、新築ビルに移転したテナントの二次空室が現空となり、主な上昇要因となっている。潜在空室率は前月比プラス0.04ポイントの7.36％だった。

主要エリアでは築年数が経過したビルでテナント誘致に時間を要する傾向が見られるものの、引き続き募集床の品薄感は強い状況となっている。

＜空室率＆潜在空室率＞

仙台市 全規模ビル 募集賃料＆募集面積

募集賃料 9ヵ月連続の上昇 一部のビルでは募集条件引き上げの動き

募集賃料は前月比プラス70円／坪の12,141円／坪となり、9ヵ月連続の上昇となった。一部のビルでは新規募集の賃貸条件を従前より引き上げる動きが見られる。

＜募集賃料＆募集面積＞

＜仙台市 規模別 空室率＞

＜仙台市 全規模ビル 主要エリア 空室率＞

＜空室率の推移（6大都市 大規模ビル）＞

＜募集賃料の推移（6大都市 大規模ビル・主要駅前地区）＞

三幸エステートHP：https://www.sanko-e.co.jp/

三幸エステート株式会社について

三幸エステート株式会社（1977年5月17日設立）は、企業のオフィス戦略を総合的にサポートしています。最適なワークプレイスの検証・提案から、賃貸オフィスビルの選定サポートと仲介、プロジェクト遂行に不可欠なマネジネント機能の提供まで、オフィスに関するあらゆるニーズに幅広くお応えしています。