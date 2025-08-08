【かわろね】LINE スタンプ販売開始

株式会社ナイガイ

株式会社ナイガイ（本社︓東京都港区赤坂 代表取締役社長︓今泉賢治）はLINE ヤフー株式会社

が運営するコミュニケーションアプリ「LINE」において、当社のSDGs 活動の一環として誕生した

オリジナルキャラクター【かわろね】のLINE スタンプを販売開始いたしました。



【かわろねとは︖】

「かわろね」は、靴下の生産工程で発生する余剰糸をアップサイクルし、NPO 法人工房ラピール（就労支援B 型事業所︓東京都港区高輪）の利用者様が一つ一つ手作業で制作する「つなぐるみ」（つなぐ＋ぬいぐるみ）です。廃棄されるはずだった素材に新たな命を吹き込み、障がいのある方々の就

労支援にも繋がる、まさに「つながる」SDGs 活動の象徴となっています。

【LINE スタンプの特長】

本LINE スタンプには、かわろね人形の画像とNPO 法

人工房ラピールの利用者様が新たに描き起こした色彩豊

かで温かみのある【いとねこ】と【いとうさ】のイラス

トを使用しています。普段使いしやすい挨拶や感情表現

など、全16 種類のデザインで、日々のコミュニケーショ

ンを楽しく彩ります。

【販売と社会貢献の目的】

本LINE スタンプは、社員を中心に、家族や友人とのLINE でのやり取りの中で、この「かわろね」

LINE スタンプを使用することで、社内からナイガイのSDGs への取り組みと、「かわろね」というキャラクターの認知拡大を図ることを目的としています。

また、障がいのある方々の社会参加と自立を支援することで、持続可能な社会の実現に貢献して

まいります。



◆スタンプ詳細

※画像はスタンプの一部となります。



◆「かわろね」LINE スタンプ概要

スタンプ名︓ かわろねスタンプ

販売開始日︓ 2025 年8 月1 日（金）

コンテンツ概要︓ 全16 種

販売価格︓ 50LINE コイン（\120 ～）

販売ページURL︓ https://line.me/S/sticker/31290699