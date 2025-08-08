【かわろね】LINE スタンプ販売開始
株式会社ナイガイ（本社︓東京都港区赤坂 代表取締役社長︓今泉賢治）はLINE ヤフー株式会社
が運営するコミュニケーションアプリ「LINE」において、当社のSDGs 活動の一環として誕生した
オリジナルキャラクター【かわろね】のLINE スタンプを販売開始いたしました。
【かわろねとは︖】
「かわろね」は、靴下の生産工程で発生する余剰糸をアップサイクルし、NPO 法人工房ラピール（就労支援B 型事業所︓東京都港区高輪）の利用者様が一つ一つ手作業で制作する「つなぐるみ」（つなぐ＋ぬいぐるみ）です。廃棄されるはずだった素材に新たな命を吹き込み、障がいのある方々の就
労支援にも繋がる、まさに「つながる」SDGs 活動の象徴となっています。
【LINE スタンプの特長】
本LINE スタンプには、かわろね人形の画像とNPO 法
人工房ラピールの利用者様が新たに描き起こした色彩豊
かで温かみのある【いとねこ】と【いとうさ】のイラス
トを使用しています。普段使いしやすい挨拶や感情表現
など、全16 種類のデザインで、日々のコミュニケーショ
ンを楽しく彩ります。
【販売と社会貢献の目的】
本LINE スタンプは、社員を中心に、家族や友人とのLINE でのやり取りの中で、この「かわろね」
LINE スタンプを使用することで、社内からナイガイのSDGs への取り組みと、「かわろね」というキャラクターの認知拡大を図ることを目的としています。
また、障がいのある方々の社会参加と自立を支援することで、持続可能な社会の実現に貢献して
まいります。
◆スタンプ詳細
※画像はスタンプの一部となります。
◆「かわろね」LINE スタンプ概要
スタンプ名︓ かわろねスタンプ
販売開始日︓ 2025 年8 月1 日（金）
コンテンツ概要︓ 全16 種
販売価格︓ 50LINE コイン（\120 ～）
販売ページURL︓ https://line.me/S/sticker/31290699