【かわろね】LINE スタンプ販売開始

株式会社ナイガイ


株式会社ナイガイ（本社︓東京都港区赤坂 代表取締役社長︓今泉賢治）はLINE ヤフー株式会社


が運営するコミュニケーションアプリ「LINE」において、当社のSDGs 活動の一環として誕生した


オリジナルキャラクター【かわろね】のLINE スタンプを販売開始いたしました。

【かわろねとは︖】


　「かわろね」は、靴下の生産工程で発生する余剰糸をアップサイクルし、NPO 法人工房ラピール（就労支援B 型事業所︓東京都港区高輪）の利用者様が一つ一つ手作業で制作する「つなぐるみ」（つなぐ＋ぬいぐるみ）です。廃棄されるはずだった素材に新たな命を吹き込み、障がいのある方々の就


労支援にも繋がる、まさに「つながる」SDGs 活動の象徴となっています。




【LINE スタンプの特長】


　本LINE スタンプには、かわろね人形の画像とNPO 法


人工房ラピールの利用者様が新たに描き起こした色彩豊


かで温かみのある【いとねこ】と【いとうさ】のイラス


トを使用しています。普段使いしやすい挨拶や感情表現


など、全16 種類のデザインで、日々のコミュニケーショ


ンを楽しく彩ります。







【販売と社会貢献の目的】


　本LINE スタンプは、社員を中心に、家族や友人とのLINE でのやり取りの中で、この「かわろね」


LINE スタンプを使用することで、社内からナイガイのSDGs への取り組みと、「かわろね」というキャラクターの認知拡大を図ることを目的としています。


　また、障がいのある方々の社会参加と自立を支援することで、持続可能な社会の実現に貢献して


まいります。

◆スタンプ詳細



※画像はスタンプの一部となります。


◆「かわろね」LINE スタンプ概要


スタンプ名︓ かわろねスタンプ


販売開始日︓ 2025 年8 月1 日（金）


コンテンツ概要︓ 全16 種


販売価格︓ 50LINE コイン（\120 ～）


販売ページURL︓ https://line.me/S/sticker/31290699