こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「うたの☆プリンスさまっ♪ Shining Live ビジュアルコレクションカード Vol.4」が2025年12月11日(木)に発売決定！トレカ関連グッズも同日発売！
株式会社ブロッコリー（本社：東京都練馬区 社長：鈴木 恵喜）は、『うたの☆プリンスさまっ♪』の公式トレーディングカード第4弾「うたの☆プリンスさまっ♪ Shining Live ビジュアルコレクションカード Vol.4」と、トレカ関連グッズを2025年12月11日(木)に発売します。
●「ST☆RISH」「QUARTET NIGHT」11人のビジュアルがトレーディングカードになって登場！
第1弾、第2弾、第3弾に引き続き、アプリ「うたの☆プリンスさまっ♪ Shining Live」から選りすぐりのビジュアルを収録！
●豪華な加工のカードが盛りだくさん！
「うたの☆プリンスさまっ♪ Shining Live」の大人気ビジュアルを、キラキラのタバックやホログラムで豪華に加工して収録！「My Oath in Song」や「Birthday on Stage」をはじめ、コレクションにぴったりの華やかなテーマがぎゅっと詰まっています。
●アイドルたちのサインやコメント入りカードも！
UR（ウルトラレア）のカード（全11種）には、アイドルの「直筆サイン＆コメント（いずれも箔押し）」が施されています。
また、SR（スーパーレア）のカード（全11種）裏面にもスペシャルな「直筆コメント（印刷）」入り！
さらに、SEC（シークレット）には……？ 特別な一枚をぜひGETしてくださいね♪
詳細は特設サイトをご覧ください。
https://sp.utapri.com/shininglive_vcc4/
［ 製品概要 ］
商品名 ：うたの☆プリンスさまっ♪ Shining Live ビジュアルコレクションカード Vol.4
発売日 ：2025年12月11日（木）予定
価格 ：1Pack：530円＋税 ／ 1Box：5,300円＋税
製品情報 ：1Pack：カード3枚入 ／ 1Box：10Pack入
BOXサイズ ：縦144mm × 横148mm × 高さ27mm
カードサイズ：横63mm×縦88mm
カード種類 ：99種（SEC（シークレット）除く）
・N（ノーマル）：全33種
・N（ノーマル）（クリアカード）：全11種
・R（レア）：全33種
・SR（スーパーレア）：全11種
・UR（ウルトラレア）：全11種
・SEC（シークレット）：全11種
▲BOXパッケージ（1BOX/10Pack入） ▲パッケージ（1Pack/カード3枚入）
［ Box封入特典 ］
商品1Boxにつき、特製PRカード1枚をランダムで封入！
キラキラのタバック加工のカードです！
※PRカードは全11種のうちランダムで1枚が封入されています。
使用ビジュアル（全てアナザーショット）
［ 商品購入特典 ］
●アニメイト
アニメイトにて1Box購入ごとに、「ST☆RISH」の特製PRカード（全7種）をランダムで1枚プレゼント！
PRカードは、星が煌めくキラキラの“タバック加工”が施されています。
※PRカードは全7種から1枚をランダムで付属します。
使用ビジュアル（全て通常ショット）
アニメイトオンライン
https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3196136/
●ブロッコリーオンライン
ブロッコリーオンラインにて1Box購入ごとに、特典として「QUARTET NIGHT」の特製PRカード(全4種)をランダムで1枚プレゼント！
PRカードは、星が煌めくキラキラの“タバック加工”が施されています。
※PRカードは全4種から1枚をランダムで付属します。
使用ビジュアル（全て通常ショット）
BOL特設サイト
https://broccolionline.jp/shop/e/eevent244/
［ キャンペーン ］
商品の発売にあわせて、「ビジュアルコレクションカード Vol.4 発売記念キャンペーン」を実施します！
A賞 カードコレクション用バインダー
B賞 直筆サイン入りカード（特製カードスタンド入り）
C賞 Box封入特典コンプリートセット
●応募方法
商品1Box購入ごとに、お会計時に応募券をプレゼントします。
※通販サイトでご購入いただいた場合は、商品と一緒にお届けいたします。
応募券に記載されているシリアルコードおよび必要事項を特設サイトに入力し、キャンペーンに応募することができます。
※特設サイトのURLは、後日公開いたします。
応募期間：2025年12月11日(木)～2026年1月31日(土)
※注意事項等の詳細は、公式サイトをご確認ください。
［ トレカ関連グッズ ］
カードや小物の収納にぴったりな「マルチケース」と、お気に入りのカードを飾りながら持ち運べる「アクリルトレカキーホルダー」が「うたの☆プリンスさまっ♪ Shining Live ビジュアルコレクションカード Vol.4」と同日の2025年12月11日（木）に発売決定！
●マルチケース（全11種）
※画像は「一十木音也」のものです
＜価格＞各935円（税込）
＜製品情報＞
付属物：セパレーター2枚付
外寸サイズ：約縦61×横98×高さ71mm
内寸サイズ：約縦60×横96×高さ70mm
セパレーターサイズ：約縦70×横91mm
●アクリルトレカキーホルダー（全11種）
※画像は「一十木音也」のものです
カードセットイメージ スタンド使用イメージ
＜価格＞各1,980円（税込）
＜製品情報＞
付属物：レバー付きナスカン、ボールチェーン、スタンド用アクリルパーツ、カードスリーブ1枚
対応カードサイズ：約縦88×横63mm
［ リンク ］
うたの☆プリンスさまっ♪ Shining Live 公式サイト
https://www.utapri-shining-live.com/
うたの☆プリンスさまっ♪公式サイト
https://www.utapri.com/
©SAOTOME GAKUEN Illust.KLabGames
本件に関するお問合わせ先
株式会社ブロッコリー
プロモーショングループ 宣伝チーム
TEL: 03-5946-2811（代）