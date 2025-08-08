【サンシャインシティプリンスホテル】「ハロウィーン＆シャインマスカットスイーツブッフェ」

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

サンシャインシティプリンスホテル（所在地:東京都豊島区東池袋3‐1‐5、総支配人:小田 麻夕美）では、ホテル開業45周年のスイーツブッフェ第5弾として「ハロウィーン＆シャインマスカットスイーツブッフェ」を2025年9月1日(月)から10月31日(金)までカフェ＆ダイニング Chef’s Paletteにて開催

いたします。

ハロウィーンの妖しい世界観を全32種類の多彩なスイーツとお食事で演出いたします。

特にパティシエのおすすめは「墓場のムカデショコラ」。外側は艶やかなチョコレートコーティングで仕上げ、中にはなめらかなチョコムースを閉じ込めました。その足元にナッツを使用したチョコ

ブラウニー。ムカデをモチーフにしたチョコレートを満喫できるケーキをご賞味いただけます。

その他に甘酸っぱいゼリーと、まろやかで気品あふれるチョコムースが調和した「血濡れのラズベリーショコラ」、竹炭を使用した漆黒の夜をイメージした「漆黒リンゴタルト」や妖怪が演じる物語から現れそう「紫芋のお化けバウムクーヘン」など見て食べて楽しめるスイーツブッフェになっております。

「ハロウィーン＆シャインマスカット」スイーツメニュー

ハロウィーン＆シャインマスカット スイーツブッフェの他のおすすめポイント

・2025年10月25日（土）から31日（金）までの期間、シャインマスカットと栗で秋感を演出した

パフェおよびワンタンの皮をゴーストに見立てた和牛サーロインをご用意。(1名さまにつき1皿)

・この季節を代表するシャインマスカットが、3種類のデザートと1品のセイボリー料理に登場。

ハロウィーンスイーツに彩りを添えてくれます。

・パスタメニューは2種類をご用意。キノコクリームスパゲッティはグラナパダーノチーズを器に

使い、パスタを絡めてその場で提供いたします。

開催期間:

2025年9月1日(月)～10月31日(金)

開催場所

カフェ＆ダイニング Chef’s Palette

提供時間

【平日】 12:00NOON～3:00P.M.

【土休日】 11:30A.M.～5:30P.M.

料金

【平日】 おとな（中学生以上） \4,500 【土休日】 おとな（中学生以上） \5,000

【10月25日(土)～31日(金)】 上記料金に＋\500

ご予約・お問合せ

レストラン予約 TEL：03‐5954‐2254 (10:30A.M.～6:00P.M.)

専用Webサイト

https://www.princehotels.co.jp/sunshine/restaurant/contents/sweets-buffet/halloween-shinemuscat/

※料金には消費税が含まれております。お会計時に別途サービス料(13％)を加算させていただきます。

※90分間制でのご案内となります。

※画像は全てイメージです。

※仕入れの状況により、食材・メニューが変更になる場合がございます。

※食物アレルギー対応ポリシーはこちらからご確認ください。

※本情報は8月8日現在のものであり変更になる場合もございます。

ハロウィーンスイーツピザスリラー期間限定：ハロウィーン特別メニューシャインマスカットスイーツ「ハロウィーン＆シャインマスカット」お食事メニュー