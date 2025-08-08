[福岡版]【最新オフィスマーケットレポート発表】オフィス空室率 前月から低下

三幸エステート株式会社

三幸エステート株式会社（本社：東京都中央区、取締役社長：福島正二郎）は、2025年7月度の福岡市オフィス賃貸状況（空室率＆現空面積：全規模、募集賃料＆募集面積：全規模、規模別空室率、主要エリア※1空室率：全規模）および全国6大都市（東京・札幌・仙台・名古屋・大阪・福岡）の大規模ビルのマーケットデータをまとめた「オフィスマーケット2025年8月号福岡」を公表します。

※1：主要エリア＝福岡市天神エリア・駅前エリア・呉服町エリア

※調査時点：2025年7月末現在および各年12月31日時点

※本リリース・公表データは次のURLからもご覧いただけます https://www.sanko-e.co.jp/data/

支店長の視点

福岡市の新たな容積率緩和制度である「グリーンボーナス」の第1号認定を受けた「（仮）福岡天神センタービル建替計画」の概要が発表された。オフィス・商業からなる地上21階建ての高層ビルで、2028年度の竣工を予定している。当該制度は期限が迫る「天神ビッグバン」に続く再開発促進策であり、今後も再開発に向けた動きが継続することが見込まれる。(福岡支店長 中村竜治)

福岡市 全規模ビル 空室率＆潜在空室率

空室率 前月から低下 「天神」は0.5ポイントの大幅な低下

空室率は前月比マイナス0.25ポイントの4.96％となった。新築・築浅ビルを中心に空室消化が進み、主な低下要因となっている。エリア別では「天神」が前月比マイナス0.5ポイントと大幅に低下した。潜在空室率は前月比マイナス0.37ポイントの6.37％だった。

従業員満足度の向上や採用活動での優位性確保を目的に、新築・築浅の大規模ビルへの需要が強く、今年竣工した新築ビルでもテナント誘致が順調に進んでいる。

＜空室率＆潜在空室率＞

福岡市 全規模ビル 募集賃料＆募集面積

募集賃料 2ヵ月連続で小幅な上昇 募集条件を従前より引き上げる動き

募集賃料は前月比プラス35円／坪の15,389円／坪となり、2ヵ月連続で小幅な上昇となった。既存ビルでは品薄感が漂っていることから、新規募集にあたり募集条件を従前より引き上げる動きが見られる。

＜募集賃料＆募集面積＞

＜福岡市 規模別 空室率＞

＜福岡市 全規模ビル 主要エリア 空室率＞

＜空室率の推移（6大都市 大規模ビル）＞

＜募集賃料の推移（6大都市 大規模ビル・主要駅前地区）＞

三幸エステートHP：https://www.sanko-e.co.jp/

三幸エステート株式会社について

三幸エステート株式会社（1977年5月17日設立）は、企業のオフィス戦略を総合的にサポートしています。最適なワークプレイスの検証・提案から、賃貸オフィスビルの選定サポートと仲介、プロジェクト遂行に不可欠なマネジネント機能の提供まで、オフィスに関するあらゆるニーズに幅広くお応えしています。