【究極のサイクルトラベルウェア】Makuakeプロジェクトがスタート　驚くほど伸びて、旅にフィットする！　防風防水透湿機能付き

株式会社EZ WORLD（カブシキガイシャイージーワールド 本社：京都府京都市 / 代表取締役社長：江沢謙甲）は、2025年8月7日(木)より ＜サイクルトラベルウェア EZ Bike × SURFORCE＞ の「Makuake(マクアケ)」プロジェクトを開始しました。従来のアウトドアウェアで実現が難しかった“ストレッチ性”を備えながら、防風・防水・透湿性も搭載した画期的ウェアの誕生です。

【究極のサイクルトラベルウェア】伸びてアクティブに動ける！ 防風防水透湿機能付き(https://www.makuake.com/project/ezworld_ezbike_surforce01/)

【サイクルトラベルウェア EZ Bike×SUFORCEとは？】

モデル： 旅行作家 石田ゆうすけ様

自転車旅行のお供になるようなウェアを目指して商品化しました。自転車アクセサリーブランド「EZ Bike」が革新的なナノファイバーフィルム「SURFORCE」を採用することで、防風・防水・透湿性だけでなく、ストレッチ性も実現しています。

★このウェア１枚で、どんな天候やシーンでも旅が快適になります。

★他のウェアは要らないので、荷物が減って身軽に動けます。

★よく伸びるので、アクティブなスポーツにも対応しています。

【商品特徴】

１.ストレッチ性

よく伸びるので、サイクリングのようなスポーツシーンでもアクティブに動けます。

従来の多くのアウトドアウェアに採用している生地フィルムは伸びないというデメリットがありましたが、同商品のSURFORCEナノファイバーフィルムはストレッチ性を備えています。

２.防風性

ナノファイバーフィルムが冷たい風をブロックし、ツーリング時の風冷えから身を守ります。

一方で、ナノファイバーフィルムの間隙から衣服内空気は緩やかに発散、ウェアが膨らむバルーン現象を回避できます。

３.防水性

レインウェア基準を上回る防水性を備えており、突然の雨や釣りなどの水場使用にも対応できます。また、シート自体には撥水性も備えています。

４.透湿性

ナノファイバーフィルムの間隙を水蒸気が通過するので、汗による衣服内のムレを解消します。持続的な運動時のウェアとして優れています。

【Makuakeプロジェクト概要】

Makuakeプロジェクトでは、先着限定のお得なリターンを用意しております。

是非この機会に、旅のお供に最適な ＜サイクルトラベルウェア EZ Bike × SUFORCE＞

の魅力をご体感ください。

【究極のサイクルトラベルウェア】伸びてアクティブに動ける！ 防風防水透湿機能付き(https://www.makuake.com/project/ezworld_ezbike_surforce01/)

■プロジェクト実施期間

2025年８月7日（木）～ 2025年10月13日（月）

【リターン内容】

＜ウェア上着定価： 24,800円（税込）＞

・超早割 30着限定： 15% OFF → \21,080

・早割 50着限定： 10％ OFF → \22,320

・Makuake割 200着限定： 5% OFF → \23,560

＜ウェア上下セット定価： 37,200円（税込）＞

・超早割 30着限定： 15% OFF → \31,620

・早割 50着限定： 10％ OFF → \33,480

・Makuake割 200着限定： 5% OFF → \35,340

【会社概要】

会社名： 株式会社EZ WORLD（カブシキガイシャイージーワールド）

所在地： 京都府京都市

代表者： 江沢 謙甲

主な事業内容： 自転車アクセサリー商品の製造販売

コーポレートサイト： https://www.ezworld-palettemall.com/

公式インスタグラム： https://www.instagram.com/ez_bike_/