8月6日に開催されたStraits Youth Heart-to-Heart Exchange（海峡青年心の交流会）

【福州（中国）2025年8月8日新華社＝共同通信JBN】第13回Straits Youth Day（海峡青年の日）は8月1日から7日まで集中的な活動を開催し、第13回Straits Youth Heart-to-Heart Exchange（海峡青年心の交流会）、第9回 Cross-Strait College Student Leadership Camp（海峡両岸大学生リーダーシップキャンプ）、および中国人民政治協商会議（Chinese People's Political Consultative Conference、CPPCC）での第4回Taiwan Youth Talk（台湾青年スピーチ）など25のイベントが行われました。福州でのこれらのイベントには、中国本土と台湾から2000人を超える若い才能が参加したと推定されます。

福州市は青年の交流と統合発展を促進するため、2013年以降、12回のStraits Youth Festival（海峡青年フェスティバル）を開催し、少なくとも4万1000人が参加しました。そのうち2万3000人以上が台湾の同胞で、その半数近くにとって初の中国本土訪問となりました。今年から、Straits Youth Festivalは「Straits Youth Day」へと昇格し、若者の英知を集め、台湾海峡両岸の統合発展に推進力を注入しています。

主要イベントとして、8月6日に福州でStraits Youth Heart-to-Heart Exchangeが開催され、福州をStraits Youth Development City（海峡青年発展都市）に構築するための第2弾の措置が発表され、Straits Youth Development Citiesの建設協力が開始され、Declaration on Cooperation among Straits Youth Development Cities（Fuzhou Declaration）（海峡青年発展都市協力宣言（福州宣言））が海峡両岸の代表者によって読み上げられました。多くの登壇者が、家族のルーツ、キャリア形成、情熱的な夢についての感動的な話も共有しました。

第13回Straits Youth Dayは、「Inheriting Chinese Culture and Honoring Family Ties（中華文化の継承と家族の絆の尊重）」をテーマに、集中的な活動に加え、52のイベントを年間を通じて展開する予定で、3000人を超す台湾の若者が招待される見込みです。

ソース：Organizing Committee of the 13th Straits Youth Day