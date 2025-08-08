東海道新幹線沿線の観光地をポップに表現　923形ドクターイエローアクリルマグネット６種類が新登場！

株式会社JR東海リテイリング・プラス（所在地：愛知県名古屋市、代表取締役社長：小林 創）は、923形ドクターイエローをデザインした丸型アクリルマグネットを新発売いたします。全６種類のバリエーションで、あの「幸せの黄色い新幹線」の魅力を明るくポップに表現しました。