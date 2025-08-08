こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
東海道新幹線沿線の観光地をポップに表現 923形ドクターイエローアクリルマグネット６種類が新登場！
株式会社JR東海リテイリング・プラス（所在地：愛知県名古屋市、代表取締役社長：小林 創）は、923形ドクターイエローをデザインした丸型アクリルマグネットを新発売いたします。全６種類のバリエーションで、あの「幸せの黄色い新幹線」の魅力を明るくポップに表現しました。
ご家庭の冷蔵庫やデスクまわりなど、身近な場所に貼って楽しめるアイテムです。日常の中に、ちょっとした鉄道のときめきをプラスしてみませんか？
■ 販売商品
＜商品①＞
923形ドクターイエローアクリルマグネット（富士山/車体側面）
＜商品②＞
923形ドクターイエローアクリルマグネット（富士山/車体正面）
＜商品③＞
923形ドクターイエローアクリルマグネット（京都/車体側面）
＜商品④＞
923形ドクターイエローアクリルマグネット（京都/車体正面）
＜商品⑤＞
923形ドクターイエローアクリルマグネット（大阪/車体側面）
＜商品⑥＞
923形ドクターイエローアクリルマグネット（大阪/車体正面）
■ 販売詳細
＜販売価格＞ 各770円（税込）
＜本体サイズ＞ 直径 約80mm、厚さ 約3mm
＜販売箇所＞
当社店舗
・鉄道グッズ専門店「BLUE BULLET」
店舗場所：JR東海 東海道新幹線 品川駅構内 新幹線北口改札内コンコース
営業時間：9:50～15:35 （定休日：毎週火曜日）
※営業時間を変更する場合があります。詳細は店舗公式X（@plus_trainshop）をご確認ください。
当社公式オンラインショップ
・自社ECサイト「PLUSTA ONLINE STORE」 https://www.jrcp-shop.jp/
・JR東海MARKET内「PLUSTA ONLINE STORE」 https://market.jr-central.co.jp/shop/c/ck-kanto/
＜発売日＞
・鉄道グッズ専門店「BLUE BULLET」：2025年8月9日（土曜日）
・当社公式オンラインショップ：2025年8月22日（金曜日）10：00～
＜その他＞
JR東海承認済
※画像はイメージです。
※数に限りがございます。売切れの際はご容赦ください。
※商品のデザインは、実際の車両や設備等と異なる場合がございます。
※内容・価格・数量・販売箇所等は変更する場合がございます。また、急遽販売を終了する場合がございます。
※商品のご予約および取り置きはできません。
※各通販サイトでは商品代金のほか、送料を別途頂戴いたします。また、一部お届けできない地域がございます。
※いかなる理由においても転売（オークションサイトやフリマアプリへの出品含む）及びそれを目的としたご注文は固くお断りいたします。
※「BLUE BULLET」のご来店にはJR東海品川駅の入場券または有効な乗車券類が必要です。
本件に関するお問合わせ先
【リリースに関するお問合せ先 】
株式会社 JR 東海リテイリング・プラス
Mail:press@jr-plus.co.jp