【NEOWIZ】著名DJなどが勢揃い！『DJMAX MIRACLE 2025』ライブ配信 決定！2025年8月9日（土）・10日（日）

株式会社 NEOWIZゲームオン

株式会社NEOWIZ （本社：韓国 京畿道城南市、共同代表：金 承徹（キム・スンチョル）/蠔 泰根（ベ・テグン）） は、今週末の2025年8月9日（土）・10日（日）の2日間（共に18:00～21:00[予定]）に、Youtubeチャンネル「DJMAX Entertainment」にて、『DJMAX MIRACLE 2025』のライブ配信を実施いたします。

Youtubeチャンネル「DJMAX Entertainment」(https://www.youtube.com/@DJMAXENT)

◆熱狂的なライブステージで大人気の音楽イベント「DJMAX MIRACLE」

「DJMAX MIRACLE」は、毎年開催されている大人気の音楽イベントです。音楽ゲームシリーズ「DJMAX」に参加しているアーティストが出演し、熱狂的なライブステージが披露されます。

今年『DJMAX MIRACLE 2025』は、韓国ソウル・ WANDERLOCH HALLで開催され、アルバム「64514」収録曲を中心とした構成になります。2日間それぞれ、参加アーティストが異なり、DJに加え、ヴォーカルやセッションなど様々なライブパフォーマンスも予定しています。





『DJMAX MIRACLE 2025』参加アーティスト ※順不同

[表: https://prtimes.jp/data/corp/10988/table/1728_1_7e4b2f084544988bc01cad8ba0c78fd3.jpg?v=202508080256 ]

上記以外のアーティストも参加

◆『DJMAX MIRACLE 2025』ライブ配信

2025年8月9日（土）・10日（日）の2日間（共に18:00～21:00[予定]）にてライブ配信を実施します。

イベントに参加できなくとも、会場の熱狂を生でお楽しみいただけます。

【参考】

※下記パブリックビューイングは、すでに応募・抽選は終了しております。当日参加はできません。

『DJMAX MIRACLE 2025』では、韓国内外で非常に多くの方々に注目いただいております。韓国ではチケット販売後、わずか3分でソールドアウトしたほどです。

そのため、韓国では映画館、日本ではOgimarch Museum CUBE2（大阪）にて、パブリックビューイングも実施します。

両方ともに、事前申込による定員制で、募集開始とともに定員を大きく上回る応募をいただきました。

◆DJMAX【日本公式】 X（旧Twitter）(https://x.com/djmax_japan)

●コピーライト表記

(C)NEOWIZ All Right reserved.