大丸東京店でしか買えない和菓子が登場　大丸東京店　最旬スイーツ

株式会社大丸松坂屋百貨店

大丸東京店の最旬スイーツをご紹介します。〈赤坂おぎ乃 和甘〉受け継がれてきた和菓子の伝統を大切にしながら三代目が共に楽しめる新しい和菓子のかたちをお届けします。〈ＬＯＶＥ ｅｂｂｙ！ ＴＯＫＹＯ〉海老せんべい「ゆかり」を中心に、自然の恵みを生かしたお菓子づくりをしている坂角総本舗から“東京限定商品”が登場。〈ＬＥ ＦＥＵＩＬＬＥＳ（ル・フィーユ）〉新感覚のミルフィーユにこだわったミルフィーユ専門ブランド。〈ＫＩＮＥＥＬ〉京都で創業。伝統技術の革新に挑戦し続けてきた「京菓子處 鼓月」が手がける洋菓子ブランドが初出店。

新しい和菓子

〈赤坂おぎ乃 和甘〉１.カシューメープルバター １個 ６７０円※大丸東京店限定 ２.生どらやき５個セット（５種類×各１） ３,０００円／１階ウィークリー・セレクトスイーツ

１.生クリームとバターにたっぷりのメープルを合わせ、塩糖衣カシューナッツの香ばしさと甘しょっぱさと食感が重なり合う生どらやき。

２.「あずきマスカルポーネ」、「あずき生クリーム」、「あずき塩バター」、「特選あずき」、「カシューメープルバター」の５種類が１つずつ入った生どらやきセット。

東京限定商品

〈ＬＯＶＥ ｅｂｂｙ！ ＴＯＫＹＯ〉１.ＬＯＶＥ ｅｂｂｙ！ ＴＯＫＹＯ ６袋入 ７７７円、１０袋入 １,２９６円、２４袋入 ３,２４０円 ２.東京芝えび天 １２枚入 ９５０円、２０枚入 １,６２０円、３０枚入 ２,３７６円／１階ＭＶＰスイーツ

１.東京好みの黒のりを使用した東京限定商品。国産黒のりを使用、さくっとした食感が特徴です。

２.東京好み、国産芝えびの甘みと風味が引き立つ江戸料理かき揚げ仕立て。軽い食感に広がる香ばしさ。

新食感ミルフィーユ

〈ＬＥ ＦＥＵＩＬＬＥＳ（ル・フィーユ）〉ショコラバターミルフィーユ １０枚 ８６４円、２０枚 １,７２８円、３０枚 ２,５９２円、４０枚 ３,４５６円／１階イベント

香ばしいチョコレート生地と、コク深いバター生地のマリアージュ。さくさく食感の秘訣は生地を丁寧に折り重ねた約３００層のパイ生地。砂糖をふんだんにまぶし、じっくりと丁寧に焼き上げました。さくさくとした繊細な食感×砂糖のざくざく食感、そして口の中に広がるチョコレートとバターの芳醇な香りを実現しました。

※２０２６年１月中旬頃まで

大丸東京店“初登場”

〈ＫＩＮＥＥＬ〉１.ルフルバニラ ９個入 １,６２０円 ２.シフォンケーキベリーミックス １個 １,４０４円／１階 案内所横

一番人気のお花のかたちがかわいいラング・ド・シャ「ルフル」をはじめ、たっぷりのベリーソースをかけたふわふわなシフォンケーキが大丸東京店に初登場！目にも華やぐ可愛らしいスイーツをぜひ、お楽しみください。

※８月２６日（火）まで

※価格は全て税込みです。