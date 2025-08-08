北海道のひだり上るもいフェア

　北海道北西部に位置する「留萌（るもい）地域」は、日本海に面し、南北約130km、東西約60kmの南北に長い地域で、南北で異なる自然条件を活かして、稲作・畑作・野菜・果樹・酪農・牛肉などバラエティに富んだ農業やホタテ・タコ・カレイ・サケ・エビ・タラなど多種多様な漁業が営まれている、「食」の資源に恵まれた地域です。　


　そんな留萌地域の特産品を試食提供・試供品配布・販売でPRする『北海道のひだり上 るもいフェア』を、９月６日（土）、７日（日）に、東日本連携センター（まるまるひがしにほん）で開催します。



【開催概要】


●日時


　令和７年９月６日（土）11：00～19：00


　令和７年９月７日（日）11：00～17：00



●場所


　東日本連携センター（まるまるひがしにほん）


　（埼玉県さいたま市大宮区大門町1-6-1（JR大宮駅東口前））



●主催　北海道留萌振興局、留萌市、増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、初山別村、遠別町、天塩町



●協力　るもい農業協同組合



●イベントの主な内容


　・特産品の試食・試飲・試供品配付等による地域ＰＲ


　・るもい地域の特産品の販売





●イベントHP　


https://rumoifair.com/



【本件に関するお問合せ先】


北海道留萌振興局産業振興部農務課


電話：0164-42-8490