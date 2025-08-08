北海道のひだり上るもいフェア

北海道

北海道北西部に位置する「留萌（るもい）地域」は、日本海に面し、南北約130km、東西約60kmの南北に長い地域で、南北で異なる自然条件を活かして、稲作・畑作・野菜・果樹・酪農・牛肉などバラエティに富んだ農業やホタテ・タコ・カレイ・サケ・エビ・タラなど多種多様な漁業が営まれている、「食」の資源に恵まれた地域です。

そんな留萌地域の特産品を試食提供・試供品配布・販売でPRする『北海道のひだり上 るもいフェア』を、９月６日（土）、７日（日）に、東日本連携センター（まるまるひがしにほん）で開催します。

【開催概要】

●日時

令和７年９月６日（土）11：00～19：00

令和７年９月７日（日）11：00～17：00

●場所

東日本連携センター（まるまるひがしにほん）

（埼玉県さいたま市大宮区大門町1-6-1（JR大宮駅東口前））

●主催 北海道留萌振興局、留萌市、増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、初山別村、遠別町、天塩町

●協力 るもい農業協同組合

●イベントの主な内容

・特産品の試食・試飲・試供品配付等による地域ＰＲ

・るもい地域の特産品の販売

●イベントHP

https://rumoifair.com/

【本件に関するお問合せ先】

北海道留萌振興局産業振興部農務課

電話：0164-42-8490