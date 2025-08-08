剰余金の配当（中間配当）に関するお知らせ

株式会社ムゲンエステート

株式会社ムゲンエステート（本社：東京都千代田区、代表取締役：藤田進一）は、本日開催の取締役会において、2025年６月30日を基準日とする剰余金の配当（中間配当）について、以下の内容で行うことを決議いたしましたのでお知らせいたします。

１. 中間配当の内容

[表: https://prtimes.jp/data/corp/139230/table/65_1_023ccc1b0b2d326b1dfc41cb6ca27f83.jpg?v=202508080256 ]

2. 理由

当社は、株主の皆さまに対する利益還元を経営の重要課題の一つと位置付けております。長期的な事業拡大のため財務体質の強化と内部留保の充実を図りつつ、安定した配当を継続することを基本方針とし、業績の水準やバランスシートをベースとする資本コストや資本収益性等を総合的に勘案し利益配分を決定してまいりたいと考えております。また、中長期的な連結配当性向の目標水準を40％以上としております。

この基本方針のもと、直近の業績推移と経営環境を総合的に勘案した結果、2025年12月期の中間配当金につきましては、当初予想通り１株当たり45円00銭とすることにいたしました。

（参考）年間配当の内訳

株式会社ムゲンエステート

会社名 ：株式会社ムゲンエステート（東証スタンダード 証券コード：3299）



本社 ：東京都千代田区大手町一丁目9番7号 大手町フィナンシャルシティ サウスタワー16階



設立 ：1990年5月2日



事業内容：中古不動産の買取再販事業（https://www.mugen-estate.co.jp/business/reselling.html）



不動産開発事業（https://www.mugen-estate.co.jp/business/development.html）



不動産特定共同事業（https://www.mugen-estate.co.jp/business/ftk.html）



不動産賃貸事業（https://www.mugen-estate.co.jp/business/rent.html）