コムログクラウドに「AIアシスタント機能」を新搭載！
【概要】クラウドシステム開発会社・株式会社イーハイブ（本社 福岡市中央区、代表取締役社長 平井よしあき）は、現在運営中のホームページ作成サービス『コムログクラウド』に2025年8月8日新機能「AIアシスタント」が追加されました。
これにより、エディター上で文章の作成・編集・校正がより簡単に行えるようになり、日々の情報発信やサイト更新作業の効率化をサポートします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327060&id=bodyimage1】
AIアシスタントでできること
● 返信文やご案内メールの草案を自動生成
● 敬語・カジュアル表現の切り替え
● 長文の要約
● お礼・お詫び・案内などの定型文作成
● 文章を自然な日本語に整える
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327060&id=bodyimage2】
使い方はシンプル
1. エディター内の「AIアシスタント」ボタンをクリック
2. 表示された入力欄に指示や質問を入力（例：「お礼メールを作って」）
3. AIが提案する文章を確認
4. ワンクリックでエディターに挿入して完了
________________________________________
活用シーン例
● 「もっと短く」「カジュアルに」などの調整指示
● 言い換えや誤字脱字、校正
● 箇条書きや文章構造の変更
【株式会社イーハイブ 取締役業務統括責任者 平井良明のコメント】
「情報発信の現場では、“何を書くか”だけでなく、“どう書くか”で時間を取られてしまうことが多いと感じています。今回のAIアシスタントは、そうした文章作成の負担を減らし、本来の仕事や創造的な活動にもっと時間を使えるようにするために開発しました。
もちろん、AIはあくまで“相棒”です。提案された文章をそのまま使うこともできますし、自分の言葉に合わせてアレンジすることもできます。使えば使うほど、自分らしい発信のスタイルが見えてくるはずです。ぜひ日々の発信に活用してください。」
＜株式会社イーハイブ：インターネット関連＞
商号 株式会社イーハイブ https://www.i-hive.co.jp/
設立 1997年12月1日
本社 福岡市中央区天神4-8-2
代表取締役 平井良明
＜取材申込等・連絡先・お問合せ先＞
ブログシステムコムログ及びこのニュースリリースに関する問い合わせ
・株式会社イーハイブ
・メールアドレス info@i-hive.co.jp
・住所 福岡市中央区天神4-8-2 天神ビルプラス5F
・担当者氏名 平井 良明（ひらい よしあき）
・電話 092-738-1707
＜関連URL＞
すまっぽん！ https://www.smappon.jp/
コムログクラウド https://cloud.comlog.jp/
株式会社イーハイブ https://www.i-hive.co.jp/
