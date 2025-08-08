厭怪談の旗手と人気怪談朗読YouTuberが贈る、夏の夜の怪談二人会 8月30日（土） 新宿ホビージャパン本社にて開催。 チケット絶賛発売中！
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は、怪談アンソロジー書籍『代々木怪談2025 ノベルアップ＋怪談傑作選』 の発売を記念した怪談イベント「代々木会談会 2025［夏］」を8月30日（土）に、ホビージャパン本社の特設会場で開催いたします。
怪談師の夜馬裕氏と怪談朗読YouTuber 136氏による怪奇な夏の一夜をお楽しみあれ！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327058&id=bodyimage1】
代々木怪談会 2025［夏］
■日時： 2025年8月30日（土） 17時開場 18時～開演
■会場： 新宿Hobbyビル 1階ラウンジスペース
東京都渋谷区代々木2-15-8
■出演： 怪談師/作家 夜馬裕、怪談朗読師 136
■料金： 1,600円（税込）
■チケット：livepocketにて販売中 https://t.livepocket.jp/e/yoyokai
［出演者紹介］
■ 夜馬裕
怪談師・作家。語り手として数多くの怪談番組やイベントに出演。自身の取材した怪談を基にした著書や漫画原作も手掛ける。また、怪談師インディとのユニット「ゴールデン街ホラーズ」としても活動中。人間の心の闇を感じさせる“厭な”怪談を語らせたら右に出る者はいない。
■ 136（イサム）
怪談朗読YouTuber。（株）言霊堂 代表。登録者数13万人のYouTubeチャンネル「怖い話 怪談 朗読」では5000本以上の怪談を朗読。総再生数は2億回を超える。キャラクターの性別や年齢によって語調を調整するなど、細やかなアプローチで原作の持つ雰囲気や怖さを巧みに表現する。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327058&id=bodyimage2】
書籍『代々木怪談2025 ノベルアップ＋怪談傑作選』は、小説投稿サイト「ノベルアップ＋」（https://novelup.plus/）の怪談コンテストから厳選された優秀作をまとめたアンソロジーです。
怪談師 夜馬裕（やまゆう）氏、怪談作家の煙鳥氏のお二人による書き下ろし怪談も各1篇収録した、読み応えもたっぷりの1冊です。イベント会場では同書籍の販売もいたします。是非ご来場の際にお求めください。
代々木怪談2025 ノベルアップ＋怪談傑作選
●定価：1,980円（税込）
●書籍の詳細はコチラ：https://hobbyjapan.co.jp/books/book/b662007.html
配信元企業：株式会社ホビージャパン
怪談師の夜馬裕氏と怪談朗読YouTuber 136氏による怪奇な夏の一夜をお楽しみあれ！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327058&id=bodyimage1】
代々木怪談会 2025［夏］
■日時： 2025年8月30日（土） 17時開場 18時～開演
■会場： 新宿Hobbyビル 1階ラウンジスペース
東京都渋谷区代々木2-15-8
■出演： 怪談師/作家 夜馬裕、怪談朗読師 136
■料金： 1,600円（税込）
■チケット：livepocketにて販売中 https://t.livepocket.jp/e/yoyokai
［出演者紹介］
■ 夜馬裕
怪談師・作家。語り手として数多くの怪談番組やイベントに出演。自身の取材した怪談を基にした著書や漫画原作も手掛ける。また、怪談師インディとのユニット「ゴールデン街ホラーズ」としても活動中。人間の心の闇を感じさせる“厭な”怪談を語らせたら右に出る者はいない。
■ 136（イサム）
怪談朗読YouTuber。（株）言霊堂 代表。登録者数13万人のYouTubeチャンネル「怖い話 怪談 朗読」では5000本以上の怪談を朗読。総再生数は2億回を超える。キャラクターの性別や年齢によって語調を調整するなど、細やかなアプローチで原作の持つ雰囲気や怖さを巧みに表現する。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327058&id=bodyimage2】
書籍『代々木怪談2025 ノベルアップ＋怪談傑作選』は、小説投稿サイト「ノベルアップ＋」（https://novelup.plus/）の怪談コンテストから厳選された優秀作をまとめたアンソロジーです。
怪談師 夜馬裕（やまゆう）氏、怪談作家の煙鳥氏のお二人による書き下ろし怪談も各1篇収録した、読み応えもたっぷりの1冊です。イベント会場では同書籍の販売もいたします。是非ご来場の際にお求めください。
代々木怪談2025 ノベルアップ＋怪談傑作選
●定価：1,980円（税込）
●書籍の詳細はコチラ：https://hobbyjapan.co.jp/books/book/b662007.html
配信元企業：株式会社ホビージャパン
プレスリリース詳細へ