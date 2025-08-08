Eガラス繊維クロスの世界市場2025年、グローバル市場規模（100um以上、36～100um、28～35um、28um以下）・分析レポートを発表
2025年8月8日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「Eガラス繊維クロスの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、Eガラス繊維クロスのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
Eガラス繊維クロス市場の概要と将来展望
最新の調査によると、2023年における世界のEガラス繊維クロス市場の規模は24億1,910万米ドルと評価されており、2030年には34億4,210万米ドルに達する見通しです。予測期間中の年平均成長率（CAGR）は5.2%と予測されています。
Eガラス繊維クロスとは、軽量で直線的な織り構造を持つ複合材料であり、経糸と緯糸が均等に織られているのが特徴です。この素材は優れた絶縁性、耐熱性、軽量性を備えており、スマートフォン、パソコン、航空宇宙、防衛など多様な分野で使用されています。
________________________________________
市場構造と製品分類
本レポートでは、Eガラス繊維クロス市場をタイプ別および用途別に分類し、それぞれの市場規模や成長率を分析しています。
タイプ別分類
● 100um以上
● 36～100um
● 28～35um
● 28um以下
これらの分類は製品の厚みや用途によって最適化されており、性能要求の異なるアプリケーションに対応しています。
用途別分類
● スマートフォン：基板材料や絶縁層として使用。
● パソコン：筐体や回路基板への使用が中心。
● ウェアラブルデバイス：軽量で柔軟性のある構造材料として注目。
● 自動車：車体構造や電子系部品の断熱素材に採用。
● 防衛・軍事：レーダーシステムや装甲材に使用。
● 航空宇宙：軽量化と耐熱性能が評価され機体素材に利用。
● その他：産業機器や電子デバイス全般。
________________________________________
地域別の市場動向
地域別に見ると、アジア太平洋地域、特に中国が市場をリードしています。中国では内需の高さに加え、政府の支援政策と製造拠点の集積が成長を後押ししています。
一方、北米と欧州では、再生可能エネルギー、エレクトロニクス分野における高性能材料需要の増加により、着実な市場拡大が続いています。特に欧州では持続可能な素材への関心が高まっており、環境負荷の低いE-Glassクロスの導入が進められています。
________________________________________
技術トレンドと市場の成長要因
Eガラス繊維クロス市場では、以下のような技術動向が成長のカギとなっています。
● 繊維構造の高度化：高密度織りやナノスケールのファイバー構造など、性能向上技術が進展しています。
● 複合材料との組み合わせ：炭素繊維や樹脂とのハイブリッド化により、強度と柔軟性の両立が可能となっています。
● 環境対応素材への移行：リサイクル可能なガラス繊維素材の研究開発が進んでいます。
こうした革新技術により、従来は限られていた応用範囲が大幅に拡大しつつあります。
________________________________________
市場課題と競争環境
市場の成長に伴い、企業間の競争も激化しています。各社は製品の高性能化、コスト削減、供給体制の強化に注力しています。
また、以下の課題が今後の成長に影響を与える可能性があります。
● 原材料価格の変動
● 環境規制の強化
● 技術的標準化の遅れ
● 新興国における模倣品の流通
