超人的シェアハウスストーリー『カリスマ』より、描き起こしミニキャライラストを使用したグッズが登場！
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は、超人的シェアハウスストーリー『カリスマ』の新グッズ、アクリルスタンド・マスキングテープ・缶バッジを発売いたします。
超人的シェアハウスストーリー『カリスマ』より新グッズ5種が登場！
【アクリルスタンド】
超人的シェアハウスストーリー『カリスマ』より、描き起こしミニキャライラストを使用したポップなアクリルスタンドが登場！
台座はつながる仕様！ カリスマたちをつなげて可愛く飾ってください！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326162&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326162&id=bodyimage2】
◆商品情報◆
商品名：カリスマ アクリルスタンド
価格：990円（本体900円＋税10%）
サイズ：約H70mm
素材：アクリル
JANコード
伊藤ふみや：4981932074405
草薙理解：4981932074412
本橋依央利：4981932074429
猿川慧：4981932074436
湊大瀬：4981932074443
テラ：4981932074450
天堂天彦：4981932074467
（C）DAZED
※画像はサンプルです。実際の商品とは仕様が異なる場合があります。
【マスキングテープ】
描き起こしミニキャライラストを使用したポップなマスキングテープが登場！
ノートや小物をデコったり、メモを書いて手帳に貼ったり、使い方はあなた次第！
2柄2巻きセット
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326162&id=bodyimage3】
◆商品情報◆
商品名：カリスマ マスキングテープ 2柄セット
価格：1,210円（本体1,100円＋税10%）
サイズ：約幅25mm×5m
素材：紙
JANコード：4981932074474
（C）DAZED
※画像はサンプルです。実際の商品とは仕様が異なる場合があります。
【缶バッジ】
描き起こしミニキャライラストを使用したポップな缶バッジが登場！
1BOXは8個入りで、ノーマル柄7種全種とホログラム仕様のレア柄（全7種）が1種ランダムで入っています。
※ノーマル柄は1BOXでコンプリートできます。
※レア柄はBOX購入で入手いただけます。
全14種（ ノーマル柄7種＋レア柄7種）、ブラインド販売
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326162&id=bodyimage4】
◆商品情報◆
商品名：カリスマ トレーディング缶バッジ
価格：550円（本体500円＋税10%）
サイズ：直径約57mm
素材：ブリキ
JANコード：4981932074399
商品名：カリスマ トレーディング缶バッジ【1BOX8個入り】
価格：4,400円（本体4,000円＋税10%）
JANコード：4981932073484
（C）DAZED
※画像はサンプルです。実際の商品とは仕様が異なる場合があります。
ご予約はこちらから！
ポスキャラ【ポストホビーキャラグッズストア】
https://www.posthobby.com/hpgen/HPB/entries/25.html
アニメイト
https://www.animate-onlineshop.jp/
◆関連リンク◆
●超人的シェアハウスストーリー『カリスマ』公式サイト／https://charisma-house.com
●ホビージャパンオンラインショップ 女子部／https://hobbyjapan-shop.com/shop/r/r30/
配信元企業：株式会社ホビージャパン
超人的シェアハウスストーリー『カリスマ』より新グッズ5種が登場！
【アクリルスタンド】
超人的シェアハウスストーリー『カリスマ』より、描き起こしミニキャライラストを使用したポップなアクリルスタンドが登場！
台座はつながる仕様！ カリスマたちをつなげて可愛く飾ってください！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326162&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326162&id=bodyimage2】
◆商品情報◆
商品名：カリスマ アクリルスタンド
価格：990円（本体900円＋税10%）
サイズ：約H70mm
素材：アクリル
JANコード
伊藤ふみや：4981932074405
草薙理解：4981932074412
本橋依央利：4981932074429
猿川慧：4981932074436
湊大瀬：4981932074443
テラ：4981932074450
天堂天彦：4981932074467
（C）DAZED
※画像はサンプルです。実際の商品とは仕様が異なる場合があります。
【マスキングテープ】
描き起こしミニキャライラストを使用したポップなマスキングテープが登場！
ノートや小物をデコったり、メモを書いて手帳に貼ったり、使い方はあなた次第！
2柄2巻きセット
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326162&id=bodyimage3】
◆商品情報◆
商品名：カリスマ マスキングテープ 2柄セット
価格：1,210円（本体1,100円＋税10%）
サイズ：約幅25mm×5m
素材：紙
JANコード：4981932074474
（C）DAZED
※画像はサンプルです。実際の商品とは仕様が異なる場合があります。
【缶バッジ】
描き起こしミニキャライラストを使用したポップな缶バッジが登場！
1BOXは8個入りで、ノーマル柄7種全種とホログラム仕様のレア柄（全7種）が1種ランダムで入っています。
※ノーマル柄は1BOXでコンプリートできます。
※レア柄はBOX購入で入手いただけます。
全14種（ ノーマル柄7種＋レア柄7種）、ブラインド販売
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326162&id=bodyimage4】
◆商品情報◆
商品名：カリスマ トレーディング缶バッジ
価格：550円（本体500円＋税10%）
サイズ：直径約57mm
素材：ブリキ
JANコード：4981932074399
商品名：カリスマ トレーディング缶バッジ【1BOX8個入り】
価格：4,400円（本体4,000円＋税10%）
JANコード：4981932073484
（C）DAZED
※画像はサンプルです。実際の商品とは仕様が異なる場合があります。
ご予約はこちらから！
ポスキャラ【ポストホビーキャラグッズストア】
https://www.posthobby.com/hpgen/HPB/entries/25.html
アニメイト
https://www.animate-onlineshop.jp/
◆関連リンク◆
●超人的シェアハウスストーリー『カリスマ』公式サイト／https://charisma-house.com
●ホビージャパンオンラインショップ 女子部／https://hobbyjapan-shop.com/shop/r/r30/
配信元企業：株式会社ホビージャパン
プレスリリース詳細へ