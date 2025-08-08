セルシス2Q決算発表、売上高・営業利益・ARRが過去最高を更新　あわせて5億円の自己株式取得も実施

株式会社セルシス

セルシスは、8月8日（金）に「2025年12月期 第2四半期決算短信」を発表し、売上高、営業利益、年間経常収益（ARR）が過去最高を更新したことをお知らせします。また、株主還元の一環として、新たに5億円の自己株式取得を2025年8月から実施する予定です。

2025年12月期 第2四半期決算短信：

https://www.celsys.com/files/user/pdf/ir/financial-report/2025/ta_2025-0808.pdf

2025年12月期 第2四半期決算説明補足資料：

https://www.celsys.com/files/user/pdf/ir/financial-report/2025/ho_2025-0808.pdf

■「2025年12月期 第2四半期決算説明補足資料」の概要

・2024年12月期 第2四半期の業績

第2四半期は、売上高47.3億円（前年同期比＋16.7％）、営業利益15.3億円（前年同期比＋38.8％）、ARR48.3億円（前年同月比＋30.2%）となり、売上高・営業利益・ARRが過去最高を更新しました。



・自己株式の取得予定について

資本効率の一層の向上と、経営環境に応じた機動的な資本政策、株主還元の更なる充実を目的に、2025年8月12日から新たに総額5億円を目途に自己株取得を予定しています。



・グローバル展開の強化について

全世界のマーケットに向けて、利用者増加の取り組みを継続しています。今期は新興国を中心に「CLIP STUDIO PAINT」の新規ユーザー獲得に向けた取り組みも強化し、前年比で利用者の増加を実現しました。引き続きグローバル展開に注力してまいります。



・各事業領域での進捗状況について

クリエイターサポート分野では、サブスクリプションモデルが伸長し、ARR48億円を実現しました。クリエイタープラットフォーム分野では、新サービスの企画・開発が進行中です。





当社は引き続き、クリエイターを支援する事業を通じて、成長を目指してまいります。





株式会社セルシスについて

セルシスは、デジタルコンテンツの制作・活用で拡大するクリエイターエコノミー市場において、「CLIP STUDIO PAINT」をはじめとしたクリエイターの創作を支援するツールや、クリエイターの新たな活動の場となる新しいサービスプラットフォームを提供していきます。世界中のクリエイターが歩む「CREATOR JOURNEY」での様々な活動を、トータルでサポートする事業を展開し、一人ひとりの夢中がつなぐ、もっとカラフルな世界を目指します。



