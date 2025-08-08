近代化産業遺産と風の教会を巡るハイキング『六甲山名建築探訪ツアー』 10月2日（木）、23日（木）、30日（木）、11月13日（木）に開催！
六甲山上および摩耶山上の観光事業活性化を図ることを目的に山上で観光事業を営む企業・団体及び、行政組織で構成している「六甲摩耶観光推進協議会（事務局：六甲山観光株式会社）」では、六甲山上にある名建築物を巡り、六甲山の魅力を知っていただくため、次の通りガイドツアーを実施いたします。
近代化産業遺産と風の教会を巡るハイキング
六甲山名建築探訪ツアー
地元神戸で活躍の建築家「長尾健氏（公益社団法人 日本建築家協会登録建築家）」のガイドのもと、六甲山上で近代化産業遺産に認定されている建物や、山上にあるその他の名建築を巡るハイキングを行います。
【開催日程】10月2日（木）、23日（木）、30日（木）、11月13日（木） 計4日間
※雨天決行、荒天中止
【受付】六甲ケーブル 六甲山上駅コンコース
【コース】
六甲ケーブル 六甲山上駅 10時スタート⇒ヴォーリズ六甲山荘・室谷邸⇒記念碑台⇒六甲山サイレンスリゾート（旧六甲山ホテル見学・昼食）⇒風の教会⇒自然体感展望台 六甲枝垂れ⇒六甲ケーブル 六甲山上駅【16時50分解散予定】
【注意】
※記念碑台バス停⇒ヴォーリズ六甲山荘・室谷邸⇒記念碑台⇒六甲山サイレンスリゾート間はハイキング道の徒歩となります。これに適した服装・履物でご参加ください。
【参加条件】小学生以上
【募集人数】各日定員：25名（最少催行人員：15名）
【参加料金】5,500円（税込、大人・小人一律）
※ヴォーリズ六甲山荘・室谷邸入場料、六甲山サイレンスリゾート（見学・昼食代）、
風の教会入場料、自然体感展望台 六甲枝垂れ入場料を含みます。
【参加方法】Webサイト https://www.rokkosan.com をご覧ください。
【問い合せ】電話 078-362-7174（神戸新聞旅行社）にて要予約
予約受付は各実施日の2日前まで。
【主催】神戸新聞旅行社
【共催】六甲摩耶観光推進協議会
（旅行企画・実施 神戸新聞旅行社）
六甲山ポータルサイト https://www.rokkosan.com/
リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/docs/aee91cac64c6bb3ace4c184d5c8f0cadd8730370.pdf
発行元：阪急阪神ホールディングス
大阪市北区芝田1-16-1