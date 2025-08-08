「茂原市民間提案制度」採択案件の事業化に向けて千葉県茂原市と株式会社コスモスイニシアがアウトドアドッグリゾート事業に関する契約を締結(ニュースリリース)

大和ハウス工業株式会社

大和ハウスグループの株式会社コスモスイニシア（本社：東京都港区、社長：高智 亮大朗、以下「コスモスイニシア」）と、千葉県茂原市（市長：市原 淳、以下「茂原市」）は、令和6年度茂原市民間提案制度で採用に至ったアウトドアドッグリゾート事業に関する契約を、2025年8月6日（水）に締結いたしました。2026年春には、「ひめはるの里」跡地に、宿泊も日帰りも、愛犬と一緒に楽しめる複合型ドッグリゾートの開業を予定しております。

イメージ

■ 令和6年度茂原市民間提案制度にて、閉園した公共施設の利活用に関する提案が採用

茂原市民間提案制度とは、茂原市が所有する財産や提供する公共サービスに対し、民間事業者がアイデアやノウハウを生かした新たな価値を生み出す提案を行い、事業化を図るものです。コスモスイニシアは、2020年に閉園した茂原市にあるドッグラン併設の施設「ひめはるの里」を利活用するにあたり、多くの住民に親しまれてきた同施設のストーリーを継承しながら、人と愛犬が共に過ごし、楽しさを分かち合うことができるニュースタンダードなアウトドアドッグリゾート事業を提案しました。茂原市が本事業を採用し、2025年8月6日（水）に茂原市とコスモスイニシアは契約締結式を行いました。

〈茂原市長 市原 淳のコメント〉

この度、株式会社コスモスイニシア様との間で、アウトドアドッグリゾート事業実施に向けた貸付契約を締結し、心から喜ばしく思います。2026年春、多くの市民に愛された「ひめはるの里」跡地に、愛犬と楽しめる複合リゾートが誕生します。この新たな挑戦は、地域経済と観光振興を大いに盛り上げるものと確信しております。今後も民間事業者の皆様と連携し、魅力あふれるまちづくりを推進してまいります。

〈コスモスイニシア 社長 高智 亮大朗のコメント〉

このたび、茂原市民間提案制度において当社の提案を採用いただき、契約締結ができましたことを、大変光栄に思います。コスモスイニシアは、「『Next GOOD』お客さまへ。社会へ。一歩先の発想で、一歩先の価値を。」というミッションのもと、暮らしに新たな価値を提供し続けてきました。長年にわたり多くの方々に親しまれてきた場所である「ひめはるの里」の思いを継承しながら、人と愛犬が“家族”として共に過ごせる新たな施設をこの地に生み出したいと思います。

契約締結式の様子（2025年8月6日）

■ 宿泊も日帰りも、愛犬と一緒に楽しめる複合型ドッグリゾート、2026年春に開業予定

本施設は、YADOKARI株式会社（以下「YADOKARI」）のタイニーハウスを活用したプライベートドッグラン付キャビン型客室での愛犬と共に過ごす宿泊体験をはじめ、カフェやショップ、通常のドッグランでは見かけない、くつろげる家具等の併設や、愛犬と体験できるイベントの開催など、人と愛犬が“家族”として一緒に楽しめる空間とコンテンツが詰まった複合型ドッグリゾートです。さらに、都心から約1時間というアクセスにより、日帰りでも宿泊でも気軽に利用可能です。

また、コスモスイニシアが2024年10月に実施した「愛犬との旅行に関するアンケート」では、愛犬同伴で年1回以上旅行をする世帯は86.5％にのぼるなど、愛犬とのお出かけ需要は高まりを見せています。こうした背景を踏まえ、本施設では従来のドッグリゾートとは異なる新たな価値を提供し、愛犬とともに心ゆくまで過ごせる場を目指します。

イメージ

〈本施設のポイント〉

・愛犬と目線の合う空間設計を施したプライベートドッグラン付キャビン型客室

・くつろげる家具を併設したドッグパークを中心に、カフェやショップなども設けた複合施設

・愛犬と一緒に体験できるイベントを定期的に開催

プライベートドッグラン付キャビン型客室の空間イメージ （YADOKARI提供）

■事業経過及び今後の予定

事業経過

令和7年2月12日：コスモスイニシアを交渉権者に選定

令和7年3月7日：協定書締結

令和7年6月：議会貸付議案可決

令和7年8月6日：貸付契約締結

今後の事業（予定）

令和８年4月頃：プレオープン

令和８年5月頃：グランドオープン

|コスモスイニシアについて| https://www.cigr.co.jp/

コスモスイニシアは、新築マンション・一戸建、リノベーションマンションなどの住まいを提供するレジデンシャル事業、投資用・事業用不動産の開発・仲介・賃貸管理などを行うソリューション事業、ファミリー・グループでの中長期滞在に対応するアパートメントホテルなどの開発・運営を行う宿泊事業を展開しています。社会の変化とニーズの多様化とともに事業領域を拡大し、都市環境をプロデュースする企業へと進化を続けています。

私たちは、ミッション『「Next GOOD」 お客さまへ。社会へ。一歩先の発想で、一歩先の価値を。』 の実現に向けて全ての経営活動において共通価値の創造を実践していきます。これからも、期待を超える安心や喜びをもたらす価値を追求し、商品・サービスの提供を通じて社会課題を解決するため、より多くの「Next GOOD」を、お客さま、社会と共に創ってまいります。